Toto sú najlepšie tenisky s cenou do 100 eur. Vyber si z vintage modelov Reebok, bežeckých siluet Asics či klasiku s logom Nike

Budeš prekvapený/-á, aké skvelé páry tenisiek vieš kúpiť za relatívne nízky obnos peňazí.

Tenisky sú alfou a omegou každého dobrého outfitu a vďaka spolupráci s online obchodom Footshop pravidelne predstavujeme horúce novinky v rôznych štýloch. Dnes sa pozrieme na najlepšie modely s cenou do 100 eur.

Spomedzi viac ako 3 000 párov v portfóliu známeho obchodu sme vybrali 10 vyhotovení pre mužov aj ženy od značiek Asics, New Balance, Nike alebo Reebok, ktoré doplnia tvoju zbierku. Záleží len na tebe, či siahneš po vintage tvaroch, bežeckých kráskach alebo skateboardovej ikone v originálnych úpravách.

V deň publikovania článku bola v online obchode akcia do výšky 30 % na vybrané produkty. Ceny tenisiek sú uvedené po zľave.

Vans Authentic 44 DX – 72,21 €

Tenisky s logom spoločnosti Vans sú našou srdcovou záležitosťou a v priebehu rokov sme vyskúšali takmer všetky dostupné siluety, ale vždy sa nakoniec vrátime k modelovému radu Authentic 44 DX.

Ide o prvý vyrobený model tenisiek Vans z roku 1966 spod rúk zakladateľa Paula Van Dorena, pričom je stále populárny v kultúre skateboardingu, punku a mnohých iných, kde si získal povesť kultovej obuvi. V tomto prípade sme vybrali verziu s textilným zvrškom, ktorý pokrýva patchwork vzor v modro-bielej farebnej schéme.

Vans Old Skool 36 DX – 79,96 €

Klasický retro skateboardový vzhľad, povrch z plátna alebo kože, vafľová podrážka a kvalita – kombinácia, ktorá robí z modelu Vans Old Skool 36 DX unikátne tenisky. Ako inak by mohli prežiť štyri dekády na vrchole obľúbenosti?

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš desiatky atraktívnych vyhotovení tohto modelu z roku 1982, pričom nás zaujala nadčasová čierno-biela verzia s ikonickým šachovnicovým vzorom, ktorý v tomto prípade tvorí slovo Checker. Cena na úrovni 80 eur je čerešničkou na torte.

Reebok Classic Leather – 84,96 €

Spoločnosť Reebok považujeme za majstra vo výrobe vintage športovej obuvi a model Classic Leather je dokonalý príklad, ktorý skvelo doplní každú zbierku, a to bez ohľadu na vek či pohlavie.

Tenisky Reebok Classic Leather majú všetko, čo očakávaš od pohodlných tenisiek na každodenné nosenie – jednoduchý dizajn, celokožené, respektíve semišové vyhotovenie a kvalitné prešívanie jednotlivých panelov. Vďaka univerzálnej schéme ich bez námahy zladíš s čímkoľvek, čo nájdeš ráno vo svojom šatníku.

Skontroluj aj výraznejší variant s kontrastnými červenými a modrými prvkami.

Reebok Club C Bulc – 84,96 €

Návrhársky tím spoločnosti Reebok premenil vintage tenisky tenisových šampiónov na skateboardovú obuv v štýle trendu Y2K a výsledok je skvelý.

Na tomto vyhotovení je väčšie všetko – od zvršku až po tučné šnúrky a extra vypchatý jazyk. Pogumovaná špica chráni koženú vrchnú časť v bielom vyhotovení pred zničením pri chôdzi. Záverečný cool efekt dotvárajú čierne detaily. Tenisky Reebok Club C Bulc môžu byť tvoje za približne 85 eur vďaka zľave vo výške 15 % od obchodu Footshop.

Reebok Club C Revenge Vintage – 92,95 €

Do pozornosti dávame aj tenisky Reebok Club C Revenge Vintage, ktoré sú v predaji za približne 90 eur vrátane doručenia.

Čistý, minimalistický vzhľad je víťazstvom. Tieto topánky sa pýšia estetikou inšpirovanou tenisovými osemdesiatymi rokmi s kontrastnými bočnými pruhmi. Zvršok je vyrobený z pružnej kože pre mäkký a flexibilný pocit. Ľahké odpruženie a penová podšívka sú zárukou pohodlia. Gumová podrážka odolná voči oderu poskytuje dlhotrvajúcu odolnosť.

Nike Blazer Low Leather – 99,95 €

Zastúpenie vo výbere najlepších tenisiek s cenou do 100 eur má aj spoločnosť Nike, a to vďaka dvojici retro modelov vrátane našej obľúbenej siluety Blazer Low v koženom vyhotovení so semišovými prvkami a s textilným swooshom.

Obuv Nike Blazer Low Leather je inšpirovaná dedičstvom basketbalu, zatiaľ čo neutrálne farby zvýrazňujú zvršok zo zmiešaných materiálov a vintage dizajn pre uvoľnený mestský vzhľad. Tieto tenisky z teba urobia frajera, nech si oblečieš čokoľvek.

Tradícia. Z bežeckého dedičstva spoločnosti Nike sa stal módny fenomén – retro príťažlivosť modelu Cortez v kombinácii s mäkkou medzipodrážkou a ostrými detailmi na podrážke prinášajú úspech desaťročie za desaťročím.

Táto iterácia ponúka štýlové bielo-červené sfarbenie s vintage atmosférou, vďaka ktorému budeš neprehliadnuteľný/-á kdekoľvek na svete. My tieto tenisky milujeme a čo ty? Dáš im šancu? K dispozícii je aj bielo-čierna verzia s kontrastnými modrými prvkami.

Ak si navštívil/-a niektorú zo škandinávskych metropol v posledných rokoch, určite ti neušlo, že miestni ľudia milujú bežecké tenisky s logom Asics a nosia ich s čímkoľvek vrátane oblekových nohavíc či šiat v prípade žien.

Modelový rad Asics GEL-1130 ponúka syntetické, priedušné telo v kombinácii s komfortnou podrážkou. Návrhári sa vyhrali s detailmi a biely základ doplnili o metalické strieborné prvky a hnedé detaily, pričom výsledok je ódou na dokonalú letnú obuv. Tenisky sú dostupné v mužských aj ženských veľkostiach v limitovanom množstve, a preto nad ich kúpou dlho nerozmýšľaj. Cena 100 eur je terno.

Asics GEL-1130 W – 100 €

Perfektný letný vibe má aj verzia modelu Asics GEL-1130, ktorá je k dispozícii v ženskej veľkostnej tabuľke za rovnakú cenu. Prím hrá aj v tomto prípade priedušné telo so sieťovinovými panelmi, ktoré prekrýva koža s metalickými odleskmi. Pohodlie pri chôdzi zabezpečuje technológia GEL, keď ponúka pohodlie, odpruženie pri došľape a chráni pred zraneniami.

Ak ťa nezaujala táto farebná schéma, skontroluj biele vyhotovenie so svetlozelenými prvkami.

New Balance 530 – 102 €

V závere výberu sme si dovolili predstaviť tenisky, ktoré sú mierne nad rozpočet 100 eur.

Tenisky New Balance 530 má v zbierke množstvo známych modeliek vrátane Kendall Jenner, Hailey Bieber a podobne. Ide o retro bežeckú siluetu, ktorú vedenie spoločnosti New Balance predstavilo v deväťdesiatych rokoch a dnes je v ponuke v odľahčenej verzii z priedušných syntetických materiálov. Športová obuv je vyzbrojená technológiou ABZORB, ktorá zabezpečuje dokonalé odpruženie a mäkký došľap pri chôdzi.

Okrem sivo-bielej farebnej schémy sú v online obchode Footshop v predaji aj ďalšie vyhotovenia – biele so striebornými detailmi, modro-sivé, svetlohnedé či čierno-biele.