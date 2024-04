Ruský bloger synovi nedával jesť, chcel ho „kŕmiť slnkom“. Za smrť novorodenca si teraz odpyká 8-ročný trest

Ruský lifestylový bloger usmrtil svojho novonarodeného syna tým, že ho nechal „žiť zo slnka“ namiesto toho, aby ho kŕmil jedlom. Teraz si bude odpykávať 8-ročný trest, informuje denník The Daily Mail.

Partneri Maxim Lyutyi a Oxana Mironova chlapca vychovávali „netradične“ – otec mal dokonca syna oblievať studenou vodou, aby sa otužoval. Okrem toho novorodenca ani nekŕmili, Lyutyi vraj „chcel na dieťati experimentovať, kŕmiť ho slnečnými lúčmi a tým ukázať ostatným, že aj takto sa dá stravovať,“ uviedol zdroj pre denník. Súd teda nešťastný incident označil za „úmyselné spôsobenie vážneho ublíženia na zdraví“.

Muž si vinu spočiatku nechcel priznať a zo všetkého obviňoval matku. Tá mala podľa jeho slov nedostatok železa a dieťa nedokázala počas tehotenstva poriadne vyživiť. Chlapček menom Cosmo sa tak narodil predčasne, čo však Lyutyi údajne nevedel. Na súde vyhlásil, že ak by si bol toho vedomý, „okamžite by kontaktoval nemocnicu“.

Matka Mironovej dvojicu obvinila z vedenia sekty. „Povedala som jej, že Maxim sa zbláznil, ale ona ma nepočúvala. Oxana si tam žila ako pokusný králik. Bola jeho otrokyňou,“ priznala. Napokon dodala, že Lyutyi partnerku prinútil syna nekŕmiť. Podľa denníka si otec odpykáva trest v „prísne stráženej trestaneckej kolónii“.

A lifestyle blogger has confessed to starving his newborn son to death after trying to prove the child could survive by eating' sunlight instead of food or milk



The Russian father (Maxim Lyutyi) faces up to eight years in jail. pic.twitter.com/g5TSAkffXJ