CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Cynthia Tóthová a Juraj Kočí.
Cynthia a Juraj svoj vzťah oznámili len pred pár týždňami na párty k reality šou BTF, v ktorej Cynthia patrí k hlavným účinkujúcim. Ich virálny bozk obletel slovenský internet a do Close Friends prišli odpovedať na tie najzvedavejšie otázky od fanúšikov.
Cynthia je známa influencerka a Juraj sa živí ako herec. Poznať ho môžeš zo seriálov Dunaj či Druhá šanca. Napriek tomu, že je medzi nimi výraznejší vekový rozdiel, sú vo vzťahu spokojní a vo veku nevidia žiadne prekážky.
Fanúšikovia otázkami nešetrili a zaujímali sa o všetky podrobnosti ich vzťahu. Ako sa spoznali? Kto sa namotal ako prvý? Ako reagovali ich rodiny? A či plánujú spoločné bývanie? Odpovede na tieto otázky nájdeš v novom videu!
Cynthia dlho tvorila pár so Separom a ich rozchod sprevádzala vlna kontroverzie. Juraj v Close Friends prezradil, či aj napriek jeho novej priateľke Separa počúva a či ich medializovaný rozchod sledoval.
Majú vo vzťahu rozdelené financie 50/50? Kto má vyšší bodycount? Kam išli na prvé rande a našli na sebe už niečo, čo ich irituje? Toto a o mnoho viac sa dozvieš v prémiovej verzii pre predplatiteľov.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.