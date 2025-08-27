Kategórie
dnes 27. augusta 2025 o 18:42
Čas čítania 0:50
Helena Lučivňáková Radoslava Juračková

CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Cynthia Tóthová a Juraj Kočí.

Cynthia a Juraj svoj vzťah oznámili len pred pár týždňami na párty k reality šou BTF, v ktorej Cynthia patrí k hlavným účinkujúcim. Ich virálny bozk obletel slovenský internet a do Close Friends prišli odpovedať na tie najzvedavejšie otázky od fanúšikov.

Cynthia je známa influencerka a Juraj sa živí ako herec. Poznať ho môžeš zo seriálov Dunaj či Druhá šanca. Napriek tomu, že je medzi nimi výraznejší vekový rozdiel, sú vo vzťahu spokojní a vo veku nevidia žiadne prekážky.

Fanúšikovia otázkami nešetrili a zaujímali sa o všetky podrobnosti ich vzťahu. Ako sa spoznali? Kto sa namotal ako prvý? Ako reagovali ich rodiny? A či plánujú spoločné bývanie? Odpovede na tieto otázky nájdeš v novom videu!

Cynthia dlho tvorila pár so Separom a ich rozchod sprevádzala vlna kontroverzie. Juraj v Close Friends prezradil, či aj napriek jeho novej priateľke Separa počúva a či ich medializovaný rozchod sledoval. 

Majú vo vzťahu rozdelené financie 50/50? Kto má vyšší bodycount? Kam išli na prvé rande a našli na sebe už niečo, čo ich irituje? Toto a o mnoho viac sa dozvieš v prémiovej verzii pre predplatiteľov. 

 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.

Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Všetky články
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
