Pripravili sme ti prehľad najzaujímavejších akcií, ktoré sa budú konať po celom Slovensku – od veľkých festivalov cez open-air kiná až po Dúhový PRIDE v Bratislave.

Festival Rubicon, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť od 18. do 20. júla v Záhorskej Bystrici, bol podľa najnovších informácií zrušený. Organizátori o tom informovali včera (9.7.), pričom zároveň oznámili, že plánovaný koncert Kanyeho Westa (Ye) by sa mal presunúť do Prahy, kde by mal vystúpiť v septembri tohto roka.

Aj keď sa Rubicon neuskutoční, daný víkend stále ponúka množstvo aktivít, ktoré poskytnú náhradu za dieru v kalendári, najmä pokiaľ si sa na festival chystal. Prinášame ti preto prehľad toho najlepšieho, čo sa bude diať od 18. do 20. júla – nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Či už máš chuť na kultúru, hudbu alebo len príjemný oddych s priateľmi, nudiť sa určite nebudeš.

Festivaly

Hoci Rubicon nebude, na Slovensku sa budúci víkend aj tak uskutoční množstvo festivalov a obecných slávností, kde si môžeš užiť vystúpenia slovenských aj českých interpretov. Hudba a dobrá atmosféra ťa tak neminie ani tento víkend.

Cibula Fest

Festival Cibula Fest sa uskutoční od 17. do 19. júla 2025 na letisku v Holíči a predstaví veľké mená československej hudobnej scény, vrátane skupín ako Kabát, Richard Müller, Zuzana Smatanová, Tomáš Klus, Tina, Horkýže Slíže, Olympic či DMS. Okrem hudobných vystúpení ponúkne festival aj sprievodný program – prednášky, divadlo a DJ sety v tzv. Cool Aréne.

HUDBA ŽIJE ZELENÁ VODA 2025

Druhý ročník festivalu Hudba žije – Zelená Voda sa uskutoční 18. – 19. júla 2025 pri jazere Zelená Voda (Nové Mesto nad Váhom) a prinesie atmosféru plážového hudobného sviatku v letnom areáli plnom slnka, vody a dobrého pitia. Program ponúkne víkend plný koncertov – v piatok vystúpia mená ako napríklad Calin, DMS a ďalší z česko‑slovenskej rapovej scény, zatiaľ čo sobota bude patriť zvučným menám ako IMT SMILE, Tina, Majk Spirit, Yael a Tian Moon.

Ródeo Muráň 2025

Budúci víkend sa uskutoční aj Ródeo Muráň v okrese Revúca. Čakajú ťa dva dni plné akcie a zábavy – špičkoví ródeo jazdci, kolotoče, atrakcie pre celú rodinu, chutné jedlo a chladené pivo. Piatkový program prinesie silnú dávku hudby v podaní Majselfa, Smoly a Hrušiek, Iné Kafe a Heľeniných očí.



V sobotu sa počas celého dňa budú konať ródeo súťaže a večer ťa čaká koncertná smršť – Poľana, Kollárovci, Horkýže Slíže, Sčamba a Majk Spirit sa postarajú o nezabudnuteľný záver festivalu.

Zdroj: Facebook/ Ródeo muráň

Beckovské slávnosti

Festivalový víkend v Beckove (18.–19. júla 2025) prinesie pestrý program pre všetky generácie – v piatok večer vystúpi SIMA a následne sa roztancuje celá obec na veľkej oldies party až do tretej ráno. Sobota ponúkne remeselný jarmok, stredoveký tábor, množstvo vystúpení pre deti i dospelých, rytierske súboje, bábkové divadlo a ohňovú show. Na hlavnom pódiu sa predstavia Zuzana Smatanová, Lojzo, Robo Grigorov, Tublatanka a ďalší známi interpreti, ktorí zavŕšia deň plný histórie, hudby a zábavy.

Zdroj: Facebook/ Beckovské slavnosti

Gipsy Fest 2025

Gipsy Fest 2025 prinesie do Žarnovice dvojdňový program plný hudby, tanca a osláv rómskej aj nerómskej kultúry. V piatok 18. júla sa uskutoční slávnostný galavečer so špičkovými účinkujúcimi ako Cigánski diabli, P.A.T., Kandráčovci, Jan Bendig či Čarovné ostrohy, a večerom bude sprevádzať Jasmina Alagič.

V sobotu 19. júla pokračuje tradičný festivalový deň, kde vystúpia Dominika Mirgová, Heľenine oči, Igor Kmeťo ml., Vanesa Horáková a množstvo ďalších domácich i zahraničných interpretov. Celý víkend sa bude niesť v duchu spojenia kultúr, tanca a nezabudnuteľnej atmosféry na mestskom štadióne v Žarnovici.

Zdroj: facebook/gipsy fest

BURN FEST OPEN AIR 2025

BURN FEST OPEN AIR 2025 je mladý a ambiciózny undergroundový metalový festival, ktorý sa uskutoční 18. a 19. júla v krásnom prírodnom areáli Camping v Seredi. Počas dvoch dní sa predstaví 22 kapiel z 8 krajín, vrátane mien ako AEONIAN SORROW, SEAR BLISS či SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY. Návštevníkov čaká kvalitný zvuk, výborné jedlo a pitie, metalový market, vegánske stánky, dobrá káva a bezplatné stanovanie. Festival kladie dôraz na zážitok pre fanúšikov aj kapely a sľubuje nezabudnuteľný víkend plný hudby a pohody. Lístky sú dostupné na ticketlive.sk.

Zdroj: Facebook/ Burn Fest Open Air 2025

Párty a koncerty

Okrem festivalov a kultúrnych akcií sa budú cez víkend konať aj zaujímavé párty a DJs večery po celom Slovensku. Čaká ťa elektronická noc, open-air žúr či klubové eventy s domácimi menami – ideálne, ak chceš víkend stráviť v rytme tanca a hudby až do rána.

Mäsokombinát – Narodeninový špeciál

Klubový festival Mäsokombinát sa vracia do centra Bratislavy a keď hovoríme centrum, myslíme tým rovno ulicu medzi Koridorom Prioru a podnikmi ako Bohéma, Bukowski, Temný Ost Block a Kácečko. Všetky tieto miesta sa prepoja do jedného veľkého eventu plného hudby, ľudí a atmosféry, a to už v piatok - 18.júla.

Stačí si kúpiť jeden lístok, ktorý platí všade – a navyše výťažok ide na dobrú vec. Ak chceš podporiť ešte viac alebo niekomu spraviť radosť, môžeš prispieť aj väčšou sumou či darovať špeciálny darček.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MÄSOKOMBINÁT (@masokombinatsk)

Zephyr Celestia: Felicie + Elsy & Dogma + ďalší

V piatok (18. júla) od 22:00 zažije Aldea Club v Bratislave noc plnú energického hardgroovu v podaní Zephyr Celestia. Hlavnou hviezdou večera bude francúzska DJka a producentka Felicie, známa pre svoje dynamické 3-hodinové sety a nekompromisný techno štýl ovplyvnený 90. rokmi. Line-up doplnia Elsy & Dogma, Jeronimø a Majsko. Vstupné sa pohybuje od 15 do 17 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ZEPHYR CELESTIA EU (@zephyr_europe)

Fobia Kid - Milky Savage - Ley Lofaj

V piatok 18. júla sa v bratislavskom podniku na lodi - Pink Whale uskutoční koncert troch slovenských interpretov ako sú Fobia Kid, Milky Savage a Ley Lofaj. Podujatie začína o 21:00.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa PINK_WHALE (@pink_whale_cultc)

Ley Lofaj - Námestovo

Ley Lofaj si okrem Bratislavy budete môcť užiť aj na severe Slovenska – 19. júla vystúpi v The American Bar v Námestove.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ley Lofaj (@leylofaj)

Silent Disco: Fallgrapp DJ set + Vi3e + ďalší

Do Trnavy mieri jedinečný hudobný zážitok – Silent Disco pod holým nebom v záhradách Domu hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského. Letný sobotný večer oživí štvorica interpretov: Fallgrapp (DJ set), Kansiik, Bali G a Vi3e, ktorí sa postarajú o pestrú zvukovú paletu v štýle moderného ticha – cez špičkové bezdrôtové slúchadlá.

Letné kino a divadlo

Zápisník alkoholičky - Amfiteáter Rača

Český film budú premietať v príjemnom prostredí amfiteátra v Rači v piatok (18.júla) o 21:15. Silná výpoveď o závislosti, hľadaní seba a odvahe zmeniť život.

Vlastníci - Letné kino v Líščom údolí

Obľúbená česká čierna komédia o domovej schôdzi plnej absurdít sa premieta pod holým nebom v piatok (18.júla) o 21:30. Premietanie je súčasťou letného kina na Dlhých dieloch.

Ja, zloduch 4 - Istra Centrum

Najnovšie pokračovanie animovanej série o Gruovi a jeho žltých pomocníkoch si môžeš užiť v letnom kine priamo v Devínskej Novej Vsi v piatok (18.júla) o 21:30. Ideálna voľba pre rodiny s deťmi.

Amélia z Montmartru - Nová Cvernovka

Premietanie kultového francúzskeho filmu v originálnom priestore Novej Cvernovky s atmosférou starého Paríža si nemôžeš nechať ujsť v nedeľu (20.júla) o 20:30. Skvelá voľba na nostalgický letný večer.

Amfiteáter - Banská Bystrica

Letné kultúrne večery v amfiteátri v Banskej Bystrici prinášajú filmy aj koncerty pod holým nebom. V tento víkend si môžeš užiť film Lietajúci Cipper, ktorý oslavuje 60 rokov od uvedenia v kinách. Premietať sa bude v piatok (18. júla) o 20:30 a v sobotu (19. júla) si môžeš užiť Nočné kino s hviezdičkou, ktoré sa premieta až o 00:30.

Košice - Kino Úsmev

V košickom amfiteátri vás počas víkendu čaká pestrý filmový program pod holým nebom. V piatok 18. júla o 21:00 sa premietajú Šmolkovia vo filme, ideálni pre rodiny s deťmi. V sobotu 19. júla o 20:00 sa môžete tešiť na predpremiéru filmu Duchoň spojenú s koncertom a účasťou tvorcov, a víkend uzavrie v nedeľu 20. júla o 21:00 nový Superman.

Letné Shakespearovské slávnosti 2025

Kultúrna klasika pod holým nebom sa aj tento rok vracia na Bratislavský hrad. V rámci festivalu sa odohrá niekoľko slávnych hier, vrátane Hamleta, v modernom spracovaní - predstavenie sa odohrá v piatok (18.júla) o 20:30. V predaji sú ešte posledné lístky, ktoré si môžete kúpiť na stránke ticketportal.sk.

Zdroj: Facebook - Letne shakespearovske slavnosti

Pride

V sobotu 19. júla 2025 sa uskutoční aj každoročný Dúhový PRIDE Bratislava – štartuje o 12:00 na Námestí slobody v centre mesta. Ide o 15. ročník tejto celoslovenskej oslavy rozmanitosti. Pochod prebieha podľa zvyklostí, presná trasa i rozpis účinkujúcich však zatiaľ neboli zverejnené, odporúčajú doraziť včas a sledovať oficiálny web pre detailné informácie.

TIP NA ZÁVER

