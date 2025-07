Festival Rubicon sa tento rok neuskutoční. Organizátori sľubujú vrátenie vstupného, Ye vraj vystúpi v Prahe

Festival oficiálne zrušili.

Organizátori Rubiconu, na ktorom mal vystúpiť kontroverzný raper Ye, po dlhom čakaní oznámili, že sa festival neuskutoční.

„S poľutovaním oznamujeme, že festival Rubicon sa tento rok neuskutoční. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Kvôli mediálnemu tlaku a odstúpeniu viacerých umelcov a partnerov sme neboli schopní zorganizovať festival v kvalite, akú si zaslúžite. Sme vám úprimne vďační za vašu podporu a dôveru. Tých, ktorí si zakúpili vstupenky, prosíme o trpezlivosť – všetky informácie o vrátení peňazí budú zaslané e-mailom do 14 dní. Toto nie je koniec Rubiconu. Nevzdávame sa. Už teraz pracujeme na tom, aby sme sa vrátili silnejší,“ napísali v stanovisku.

Festival Rubicon sa mal pôvodne konať od 18. do 20. júla 2025 v Bratislave. Podľa informácií, ktoré získal od organizátorov web Záhorská Bystrica, sa však koncert Kanyeho Westa údajne presúva do Prahy a mal by sa uskutočniť už v septembri tohto roka. Samotný festival Rubicon sa podľa vyjadrení organizátorov takisto presúva do Prahy, no až na rok 2026.

