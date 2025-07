Už 1. 12. sa pražská O2 aréna zaplní fanúšikmi českého speváka s moldavskými koreňmi, ktorý svojou hudbou ovládol nielen Česko, ale aj Slovensko.

Calin na svojom Instagrame oznámil, že sa vracia do pražskej O2 Arény – tentoraz so sólovou show, ktorou oslávi 10 rokov na scéne.

View this post on Instagram A post shared by Calin (@calinpan)



Po vypredanej O2 Aréne s Viktorom Sheenom sme si istí, že Calin priláka rovnako veľké publikum. Už 3. 7. o 18:00 spúšťa jeden zo zakladateľov Rychlých Kluků predaj lístkov.

Calin v svojom statuse na Instagrame napísal:

„10 let. Hodně lidí nám pomohlo, hodně lidí věřilo v to, co děláme. Za 10 let se toho změnilo hodně, ale co nám všem zůstalo, je láska k hudbě. Nechci se moc rozepisovat, ale trochu mě to dojalo haha. Děkujem za podporu a na dalších 10. “

Tešíme sa na show, ktorá nás prevedie všetkými érami Calinovej hudby – od satirických hitov ako „Playtime“, cez precítené songy ako „Mitsubishi“, až po tracky, ktorým sa nedalo vyhnúť, ako „Hannah Montana“ alebo „Window Shopper“.

Každý jeden Calinov album je niečím jedinečný a svojský. Daj nám v komentároch vedieť, ktorý je tvoj obľúbený a na čo sa na show najviac tešíš ty.