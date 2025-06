Vďaka podujatiu Sunrise Yoga desiatky ľudí privítali nový deň na podložkách pri východe slnka.

Dnes, 21. júna, je letný slnovrat aj Medzinárodný deň jogy – sviatok, ktorý jogíni oslavujú po celom svete, od New Yorku až po ďalšie svetové metropoly. Aj Bratislava sa dnes pridala k mestám, kde sa joga cvičila pod holým nebom, a to vďaka podujatiu Sunrise Yoga.

Vstala som o štvrtej ráno, aby som ti priniesla autentický pohľad na to, ako toto ranné cvičenie pri východe slnka vyzeralo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐁𝐑𝐀𝐓𝐈𝐒𝐋𝐀𝐕𝐀 (@sunriseyogabratislava)

Za týmto projektom stojí lektorka jogy Kika Peráčková so svojím tímom. Kika nám prezradila viac o tom, čo joga naozaj znamená a prečo by sa jej nemal báť ani úplný začiatočník.

„Joga je starodávna prax, ktorá má pôvod v Indii. Je to viac než len fyzické cvičenie – je to spôsob života,“ vysvetlila Kika. Slovo joga v preklade znamená jednotu, spojenie – teda prepojenie tela, dychu a mysle s cieľom dosiahnuť vnútorný pokoj a žiť vedomejšie.



To, že nie si ohybný, nie je žiadny problém

Ak si myslíš, že joga je len pre ľudí, čo sa bez problémov dotknú špičiek prstov, nie je to tak. „Každý, kto jogu cvičí, s ňou raz začínal. Nikto sa nepostavil prvýkrát na podložku s tým, že všetko vedel. Práve pravidelnou praxou získavame silu aj flexibilitu,“ hovorí Kika.

Hlavné benefity jogy

zlepšuje držanie tela

podporuje zdravie srdca

zlepšuje dýchanie

pomáha sústredeniu

znižuje stres a napätie



Joga nie je len pre spirituálnych ľudí

Kika sa stretáva s viacerými – napríklad, že joga je len pre flexibilných ľudí alebo že musíš byť duchovný, aby si ju cvičil. „Veľa ľudí cvičí jogu pre zdravie, silu a mentálnu rovnováhu. Nemusíš spievať mantry, ak nechceš. A joga vôbec nemusí byť nudná a pomalá,“ dodáva s nadhľadom.

„Keď som žila v zahraničí, takéto akcie sa organizovali často a mali krásnu atmosféru. Myšlienku jogy pri východe slnka mi priniesla študentka Miška, ktorá zažila podobný zážitok v Prahe na Karlovom moste,“ opisuje Kika. Spolu s jej tímom tak vytvorili event, ktorý približuje Bratislavu k atmosfére svetových metropol.

Sunrise Yoga určite nebola jej poslednou akciou. „V hlave mám nový nápad na podobný event, ale zatiaľ nič konkrétne. Čo ale chystám spustiť už čoskoro, je moja online platforma s lekciami jogy a meditáciami. Teším sa na to, pretože je to niečo, na čom pracujem už dlhšie,“ prezrádza Kika – a my jej budeme držať palce!