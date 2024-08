Škótsky most Overtoun si vďaka početným desivým incidentom získal vo svete prezývku „Most smrti“.

Písal sa rok 2016, keď sa Lottie MacKinnon tak ako obvykle vybrala so svojím psom na prechádzku. Spočiatku vyzeralo byť všetko v poriadku, to sa však náhle zmenilo, keď sa so svojou sučkou Bonnie priblížila k mostu Overtoun. Jej štvornohý miláčik sa totiž z ničoho nič začal správať veľmi čudne.

„Len čo sa Bonnie priblížila k mostu, mala som pocit, že ju niečo posadlo. Najskôr celá zamrzla – a potom, akoby ju ovládala nejaká zvláštna energia, sa rozbehla a preskočila cez kamenné zábradlie mostu,“ zaspomínala si vášnivá psíčkarka MacKinnon pre portál NY Times.

Vydesená majiteľka borderskej kólie sa ihneď po incidente rozbehla dolu roklinou, s nádejou, že svojho štvornohého priateľa stihne zachrániť. Spustila sa strmým svahom pomedzi stromy a kríky, len aby bola pri Bonnie včas.

Keď po niekoľkých minútach zbadala v diaľke bezvládne telo psa, myslela na to najhoršie. Len čo sa k nemu priblížila, začula tiché kňučanie. Srdce Lottie v tom momente skoro puklo od šťastia. „Bonnie žije!“ uvedomila si a bežala ju ratovať. Kým k nej stihla pribehnúť, zbadala, že sa pes pokúša postaviť. „Bol to zázrak, že prežila,“ zhodnotila MacKinnon tri roky po desivom incidente.

Príbeh škótskej psíčkarky o „temnej sile“, ktorá donútila jej psa ublížiť si, môže prinajmenšom znieť ako pritiahnutý za vlasy. Pravdepodobne by mu ani nikto nevenoval pozornosť, keby neexistovali ďalšie stovky psov, ktoré na moste Overtoun v škótskom meste Dumbarton urobili niečo podobné.

Lokálne noviny informujú, že od 60-tych rokov minulého storočia do roku 2019 z mosta skočilo až šesťsto psov, pričom minimálne päťdesiat z nich po páde zahynulo. Keďže ide o miesto, ktoré je opradené legendami, domáci veria, že za podivným správaním zvierat môžu stáť duchovia a nadprirodzené sily. Majú poverčiví obyvatelia Dumbartonu pravdu, alebo sa čudné incidenty dajú racionálne vysvetliť?

Ešte predtým, než spoločne nahliadneme do tajomnej histórie mostu Overtroun,

V tomto článku si prečítaš: Výpoveď miestneho taxikára, ktorý tvrdil, že ako dieťa zazrel v okolí mosta ducha.

Legendu o Bielej panej, ktorá podľa miestnych nabáda psov k samovraždám.

O brutálnej vražde, ktorá sa na moste odohrala v roku 1994, keď z neho otec zhodil svojho malého syna.

Výpovede ľudí, ktorým na moste zahynuli psy.

Čo si o divnom správaní psov na moste myslia odborníci, a ako ho vysvetľujú.

Súkromná „oáza pokoja“

Strašidelný most Overtoun sa nachádza v širšom okolí škótskeho mesta Dumbarton. Zatiaľ čo dnes ho obklopuje lesopark a záhrady, kam domáci chodia tráviť voľný čas v prírode, kedysi na tomto mieste stála farma, píše Ati.

Podľa zachovaných dokumentov vieme, že v roku 1859 získal rozľahlé farmárske pozemky istý James White Jr. – vyštudovaný právnik a syn úspešného podnikateľa Jamesa White. White spoločne so svojím otcom a strýkom riadili rodinnú firmu zaoberajúcu sa chemickou výrobou. Podnikanie im dobre vynášalo, keďže White Jr. nechal na pozemku postaviť honosnú usadlosť, dodnes známu ako Overtoun House.

Most a sídlo Overtoun. Zdroj: Wikipedia Commons/@dave souza

Rodinný kaštieľ bol spočiatku dlhé roky odrezaný od civilizácie, vďaka čomu pre svojich majiteľov predstavoval oázu pokoja. V roku 1884 sa však White krátko po smrti svojho otca rozhodol, že by usadlosť rád prepojil s okrajovou mestskou časťou Dumbartonu zvanou Garshake.

Jediným spôsobom bolo vybudovať most ponad roklinu, ktorý by zároveň slúžil ako nová príjazdová cesta do kaštieľa. White si preto najal uznávaného škótskeho architekta Henryho Ernesta Milnera, aby stavbu navrhol.

Do necelých desiatich rokov na mieste skutočne vyrástol most, a nie hocijaký. Svojim prešperkovaným dizajnom a troma oblúkovými klenbami dokonale ladil s kaštieľom škótskej barónskej architektúry.

Most mal prepájať sídlo s mestom. Zdroj: Wikipedia Commons/@Rosser1954

Rodina Whitových si sídlo užívala až do roku 1938, keď prepadlo v prospech obyvateľov Dumbartonu. Keďže sa nachádzalo v peknej lokalite, plnej stromov a zelene, jeho okolie sa v priebehu rokov stalo pre domácich obľúbeným miestom na prechádzky. Potom, čo sa po pozemkoch začalo premávať viac ľudí, sa začali šíriť aj fámy, že s lesoparkom – a predovšetkým s mostom, nie je niečo v poriadku.

„Most smrti“

Podivuhodné udalosti začali popisovať najmä psíčkári, ktorí tvrdili, že sa ich štvornohí miláčikovia správali v blízkosti mosta nevyspytateľne. Len čo sa zvieratá k stavbe priblížili, začali podľa slov ich pôsobiť ako „posadnuté temnou silou“.