RECENZIA: Masters of Air. Zrodila sa z jednotky bombardérov ďalšia vojnová pecka ako Band of Brothers a Pacific?

Oplatí sa predplatiť si Apple TV+ pre seriál Masters of Air?

Ubehlo štyri a pol roka, odkedy sme oznamovali radostnú správu, že Apple TV+ vydá duchovné pokračovanie seriálov Band of Brothers a Pacific. Producentské duo Tom Hanks a Steven Spielberg sa s ďalšími tvorcami týchto vojnových klasík pustilo do seriálovej adaptácie slávneho knižného diela Masters of Air od spisovateľa Donalda L. Millera.

9-dielna miniséria často vyráža scénami dych. Dokázala sa však vyrovnať svojim mladším bratom – Pacificu a Band of Brothers?

Hlavné postavy sú zo skupiny bombardérov 100, ktorí sa počas 2. svetovej vojny preslávili svojimi náročnými misiami, ale aj tým, že z nich málokto prežil.

V tejto skupine bol aj jeden z najlegendárnejších letcov 2. svetovej vojny – Robert Rosie Rosenthal, ktorý nalietal 52 misií, dvojnásobok toho, čo armáda požadovala, než pilotom dovolila vrátiť sa domov a prestať riskovať život vo vojne.

Zdroj: Apple TV+

Rosie je pamätnou postavou jednak vďaka svojej osobnosti, jednak vďaka skvelému hercovi Nateovi Mannovi. V seriáli boli dôležití aj majori John Eagan (Callum Turner z Fantastických zverov) a Gale Cleven (Austin Butler z Elvisa a Duny 2). Problémom je, že jedného prezývali Buck a druhého Bucky, takže chvíľu trvá, než ich divák začne rozoznávať.

Pri nich sa to aspoň podarí, keďže s nimi divák trávi veľa času a ide o hlavné postavy stvárnené známymi hercami. Ostatné postavy sú však nezapamätania hodné a nevýrazné.

Zdroj: Apple TV+

Seriál ukazuje drsné následky vojny a nevytvára nereálne skupiny neohrozených postáv. Veľa z nich zahynie a niektorí aj celkom skoro v rámci deja. Divák tak vôbec nemá čas ich spoznať a po niekoľkých epizódach sú to už len mŕtve telá bez tvárí a mien. Postavy nemajú zaujímavé vzájomné vzťahy, dialógy a až na napínavé súboje o život vo vzduchu sa v ich životoch nedeje nič zaujímavé. Je preto náročné nájsť si k nim cestu a zapamätať si vôbec, o koho ide.

Slabšie spracovanie postáv a miestami skratkovitý dej

Prvé epizódy sa pritom väčšinou odohrávajú v lietadlách, kde majú všetci helmy a masky, takže im ani nevidno do tváre. Postáv je príliš veľa a divák nemá šancu zorientovať sa medzi nimi.

Trochu sa to zlepší v ďalších epizódach, ale tvorcom sa nikdy nepodarilo spraviť z týchto postáv hrdinov, ktorým bude divák fandiť a na ktorých osude mu bude záležať. Rozhodne sa to nedá prirovnať k tomu, ako kvalitne napísali scenáristi postavy v predošlých seriáloch Band of Brothers a Pacific.

Zdroj: Apple TV+

K hlavným postavám sa neskôr pridá aj sympatický Croz, z ktorého sa stane dôležitá postava pre celé vojnové ťaženie bombardérov. Ten spozná aj jedinú výraznejšiu ženskú postavu celého seriálu, s ktorou však tvorcovia takisto nespravia nič zaujímavé. Jej dejovú líniu po malom zvrate kompletne odstrihnú a už ju divák neuvidí. To bohužiaľ platí pre viaceré dejové línie a náznaky zaujímavého príbehu. Tvorcovia ich načrtnú, ale niekedy nerozvinú, respektíve na ne úplne zabudnú.

Väčšina seriálu sa odohráva v roku 1943, roky 1944 a 1945 len preletia a sklamaním je aj deň D. Vylodenie v Normandii tvorcovia až na niekoľko dialógov úplne preskočili. Veľmi skratkovito spracovali aj jednotku amerických stíhacích pilotov známych ako Letci z Tuskegee.

Jedného z nich hrá aj Ncuti Gadwa, známy zo Sex Education či z nového Doctora Who. Dokopy však povie asi štyri vety a jeho kolegovia z letky na tom nie sú oveľa lepšie. Popravde v seriáli pôsobili trochu zbytočne. Tvorcovia sa im vôbec nevenovali, akoby tam boli len z povinnosti.

Zdroj: Apple TV+

Fantastické súboje vo vzduchu

Seriál je v prvých šiestich epizódach plný mrazivých a napínavých momentov. Väčšina z nich pramení z toho, cez aké peklo prechádzali bombardéri a iní letci počas druhej svetovej vojny. V záverečnej tretine sa však niektoré hlavné postavy dostanú do zajateckého tábora a napätie aj tempo stráca na intenzite. Tieto dejové línie veľmi nefungujú.

Postavy, ktoré sa dovtedy vyvíjali zaujímavým smerom, odvtedy akoby stáli na mieste a až do konca seriálu neurobili nič zaujímavé. Všetko vynahrádzajú opulentné bojové scény.

Postprodukcia seriálu zabrala dva roky a audiovizuál každej epizódy je dostatočným vysvetlením, prečo dokončenie trvalo tak dlho. Bojové scény sú ohlušujúce, vizuálne podmanivé a dych berúce. Tvorcovia brutálnym spôsobom vyobrazili, ako ľahko a ako často dochádzalo vo vzduchu k úmrtiam a bolestivým zraneniam.

Po čase sa už niektoré akčné scény môžu zlievať dokopy s ostatnými, tvorcovia sa ich však dostatočne snažili odlíšiť. Využívali na to úmrtia niektorých postáv, nádherné scény vzdušných súbojov, druhy útokov, akým bombardéri čelili, či problémy, s akými sa stretávali.

Zdroj: Apple TV+

Skvelý vojnový seriál, ktorý sa však na Band of Brothers a Pacific nechytá

Na veľkej obrazovke a s kvalitným zvukom je Masters of Air fantastickým vojnovým dielom, ktoré skvelým spôsobom predstaví doteraz nie veľmi preskúmaný front z druhej svetovej vojny. Keď divák uvidí vo vzduchu stovky nemeckých stíhacích lietadiel, ktoré sa chystajú totálne zdemolovať 18 amerických bombardérov, prepadne ho pocit skľúčenosti.

Ktovie, ako sa asi cítili vojaci, keď videli na oblohe podobné zjavenia. Tvorcom sa to podarilo vyobraziť jednak hrôzostrašne, ale zároveň aj spôsobom, ktorý zanecháva hlboký umelecký dojem.

Masters of Air je skvelý vojnový seriál, na ktorom vidno, prečo stál 200 miliónov dolárov. Bohužiaľ, produkčné kvality sa neodzrkadlili na kvalitnejšom scenári. Ten sa mal lepšie a viac venovať postavám a dať divákom viac dôvodov, prečo by si mali jednotlivé postavy zamilovať.

Z audiovizuálneho hľadiska však minisérii nie je čo vytknúť a je isté, že ulahodí každému fanúšikovi vojnových záberov a materiálu. Aj preto sa hodnotenie vyšplhá na sedem a pol bodu z desiatich.