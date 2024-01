Fanúšikovia vojnových seriálov a filmov slintajú. Masters of Air má úchvatné zábery na bombardovanie nacistov

Videli sme prvé dve epizódy seriálu Masters of Air. Oplatí sa pozerať?

Tom Hanks a Steven Spielberg sa rozhodli pokračovať vo svojich vojnových seriálových príbehoch. Po Band of Brothers a Pacific chceli rozpovedať príbeh pilotov bombardérov, ktorí sa často vrhali do samovražedných misií, aby zničili strategické a vojnové ciele a podkúrili tak nacistom. Po mnohých rokoch príprav konečne vyšli prvé dve epizódy.

Masters of Air od Apple TV+ je nádherným seriálom, ktorého kvality divák docení na kvalitnej TV s poriadnym ozvučením. Zvuk motorov, lietadiel, výbuchov a všetkého ostatného je špičkový, rovnako tak hudba, takže odporúčame nepozerať cez notebook.

V prvých dvoch častiach je množstvo krásnych záberov, či už skutočných, alebo vytvorených počítačmi. Zachytávajú nielen hrôzu druhej svetovej vojny, ale dokážu sa od nej aj odosobniť a zobraziť vizuálne podmanivé scenérie ako zoskupenia letiek bombardérov na slnkom zaliatej oblohe.

Zdroj: Apple TV+/AMC

Diváci, ktorí sa tešili na podobné zábery a dúfali v očarujúce obrázky, rozhodne nebudú sklamaní. Rozpočet vyše 200 miliónov dolárov na seriáli vidieť v každej epizóde. Vojaci trávia dosť času na základniach, ale o nude sa nedá ani hovoriť. Letecké či súbojové sekvencie vo vzduchu netrvajú len niekoľko minút, ale pokojne aj 20 či 30 minút.

Tvorcovia sa v nich zameriavajú na hlavné aj vedľajšie postavy. V oboch častiach ukazujú rôznorodé napínavé situácie. Dúfajme, že sa nestanú stereotypnými, keďže sa akcia odohráva v pomalších bombardéroch, ktoré nie sú stavané na akrobatické kúsky.

Masters of Air exceluje aj v tom, že zobrazuje slabé ľudské stránky a zvýrazňuje dôležitosť ľudského faktora či to, ako chyba jedného môže stáť život ďalšie desiatky vojakov. Divák tak o nich nerozmýšľa len ako o číslach či figúrkach na mape veliteľov, ale ako zraniteľných jednotlivcoch.

Zdroj: Apple TV+

Je to skvelý prístup k vojnovému príbehu, vďaka čomu sa divák začne viac zamýšľať nad všetkými úmrtiami a náročnosťou misií. Dokáže tak autentickejšie vnímať ich komplexnosť a čo všetko sa skrýva za obyčajným náletom a zhodením bômb.

Jedinou výčitkou je povrchné spracovanie postáv. Po prvých dvoch častiach tak trochu splývajú a charakterovo nie sú dostatočne výrazné. Väčšinu spája to, že chcú bojovať, radi chľastajú, bavia sa, flirtujú so ženami a bijú sa.

Zdroj: Apple TV+

Zatiaľ sú teda jednotliví vojaci trochu fádni a divákovi nezáleží na ich osude tak veľmi, ako by sa vzhľadom na okolnosti seriálu patrilo. Ľahšie sa to prehliada, keď vojakov stvárňujú úžasní a pekní herci ako Austin Butler (Elvis), Barry Keoghan (The Batman) či Callum Turner (Fantastické zvery, Vojna a mier).

Masters of Air od Apple TV+ bude mať celkovo deväť epizód, z ktorých každá má viac ako 50 minút. Po prvých dvoch sme zo seriálu celkom nadšení, aj keď mu chýba to, čo zdobilo Pacific a Band of Brothers – výrazné postavy a vojaci, na ktorých divákovi záleží. Seriál by mali vidieť všetci fanúšikovia vojnových príbehov.