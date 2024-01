ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály na Netflixe vo februári 2024

Čo všetko vyjde na Netflixe vo februári 2024? Na aké dokumenty, filmy a seriály sa oplatí tešiť?

Po slabšom januári na Netflixe nebude ani február úplné terno. Nepoteší ani to, že plánuje ďalšie zdražovanie (zdražuje už niekoľkokrát ročne). V porovnaní s ostatnými streamingovými službami však stále ponúka najväčšie množstvo animákov, seriálov, filmov, dokumentov a iného programu. Čo všetko teda vyjde vo februári?

1. február

Fame after Fame (séria 1) Netflix Original – španielska reality show

Fury (2014) – Brad Pitt velí posádke tanku v 2. svetovej vojne, keď ich pošlú na samovražednú misiu za nepriateľské línie. Hrajú aj Shia LaBeouf a Jon Bernthal.

Magic Mike’s Last Dance (2023) – Finále trilógie o striptérovi Magic Mikeovi (Channing Tatum). Jeho partnerku hrá v snímke Salma Hayek.

Pacific Rim (2013) – Režisér Guillermo del Toro divákov ohúri svojím veľkolepým sci-fi filmom o obrovských robotoch, ktorí bojujú s ešte väčšími príšerami zvanými Kaijuu.

Shortcomings (2023) – romantická komédia



The Great Gatsby (2013) – Leonardo DiCaprio hrá v slávnom a pompéznom remaku o príbehu Jaya Gatsbyho podľa slávnej knihy F. Scotta Fitzgeralda.

The Tourist (séria 1) – Jamie Dornan hrá v mysterióznom seriáli muža, ktorý sa prebudí v austrálskom vnútrozemí bez akýchkoľvek spomienok a informácií o svojej identite.

The Vow (2012) – Channing Tatum a Rachel McAdams hrajú v romantickej komédii o žene, ktorá po autonehode stratí spomienky a muž si ju musí získať úplne odznova.

Tom & Jerry (2021) – Chloë Grace Moretz sa ocitne uprostred vojny medzi slávnymi rivalmi Tomom a Jerrym. Ide o mix animovaného a hraného filmu.

Young Sheldon (séria 6) – seriál o mladom Sheldonovi z The Big Bang Theory

Waves (2019) – romantická dráma

X (2022) – Mia Goth a Jenna Ortega hrajú v krvavom hororovom príbehu.

2. február

Let’s Talk About CHU (séria 1) Netflix Original – romantický seriál z Taiwanu

Orion and the Dark (2024) Netflix Original – Paul Walter Hauser a Jacob Tremblay prepožičali hlasy stelesneniu temnoty a mladému chlapcovi, ktorý sa najviac zo všetkého bojí práve tmy. Spoločne sa pokúsia prekonať jeho strach.

Plus One (2019) – Maya Erskine a Jack Quaid v romantickom filme

Ready Player One (2018) – Vynikajúce sci-fi Stevena Spielberga o tom, ako ľudia v roku 2045 radšej žijú svoje životy vo virtuálnej realite. Jedného dňa sa rozbehne veľká súťaž o to, kto sa vďaka nej stane miliardárom.

5. február

Dee & Friends in Oz (séria 1) Netflix Original – animovaný seriál vo svete The Wizard of Oz

Monk (série 1 – 8) – Legendárny detektív Monk sa na Netflixe objaví so všetkými sériami.

My Wife & Kids (série 1 – 5) – americký sitkom

The Re-Education of Molly Singer (2023) – komédia pre dospelých

7. február

Made in Italy (2020) – Komédia s Liamom Neesonom, ktorý sa počas opráv domu pokúša opraviť aj svoj vzťah so synom.

Raël: The Last Prophet (séria 1) Netflix Original – Dokument o tom, ako UFO ovplyvnilo ľudí.

8. február

One Day (miniséria) Netflix Original – Romantická komédia o dvoch mladých Britoch, ktorí sa do seba zaľúbia, ale vzťah im nevyjde. Stretávajú sa však každý rok ďalších 20 rokov.

9. február

Alpha Males (séria 2) Netflix Original – Španielsky komediálny seriál o partii mužov, ktorí sa učia, ako nebyť sexistickými chlapmi.

Ashes (2024) Netflix Original – turecká romantická dráma

A Killer Paradox (séria 1) Netflix Original – Kórejská kriminálna dráma o chlapcovi, ktorý po prvej, neplánovanej vražde začne zabíjať viac a viac.

Lover, Stalker, Killer (2024) Netflix Original – Kriminálny dokument o stalkerke, ktorá milencovi urobila zo života peklo.

Home for Rent (2023) – hororový film

Horrible Bosses 2 (2014) – Jason Bateman, Jason Sudeikis a Charlie Day hrajú v komédii, kde sa musia porátať s otrasnými šéfmi.

Lost in the Night (2023) – španielsky mysteriózny triler