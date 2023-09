Tereza učí deti vo Vietname. Škola mi platí byt aj jedlo, pivo tu stojí 57 centov, peniaze nemusím počítať, hovorí

Tereza sa živí ako učiteľka na medzinárodných školách po celom svete. Rodáčka z českej Orlovej zbierala prvé pracovné skúsenosti v Číne, potom v Kuvajte a teraz posledné dva roky žije a pracuje vo Vietname.

Refresher sa Terezy spýtal, ako sa k práci učiteľky v zahraničí dostala, či dobre zarába a či sa vôbec niekedy plánuje vrátiť do rodného Česka. Zároveň ti milovníčka Beskýd, českého piva a cestovania poradí, ako skĺbiť prácu s poznávaním sveta. „Každý má v živote iné sny a priority a ja si ho bez cestovania nedokážem predstaviť,“ hovorí v rozhovore Tereza.

Zdroj: Tereza Pavelková/Refresher

Keď si mala 22 rokov, odletela si študovať v rámci Erasmu do Fínska a do Česka si sa už poriadne nevrátila. Prečo?



Je fakt, že Erasmus vo Fínsku bol taký začiatok. Cestovanie bolo vždy mojím snom, už od základnej školy, a bolo príjemné spojiť ho so štúdiom, ktoré ma bavilo tiež. Takže keď som sa vrátila do Česka a dokončila školu, automaticky som začala hľadať ďalšie stáže a možnosti cestovania alebo práce. Narazila som na študentskú organizáciu AIESEC a podarilo sa mi získať ročnú stáž v Číne, kde som učila angličtinu na rôznych školách.

AIESEC je medzinárodná študentmi plne riadená nepolitická nezisková organizácia, ktorá rozvíja vodcovské schopnosti prostredníctvom leadership programov a zapojenie študentov a absolventov do medzinárodného výmenného programu.

Po stáži som sa vrátila domov a našla si prácu v Olomouci, ale stále ma to ťahalo do sveta. Potom som sa zbalila a zase odišla. Opäť do Číny, do Kantonu, ale tentoraz na vlastnú päsť, na turistické vízum. Jednoducho som skúsila šťastie a so životopisom v ruke hľadala prácu na miestnych medzinárodných školách. A nikdy som nepremýšľala o tom, prečo som sa nevrátila do Česka. Keď som sa z Číny presťahovala za prácou do Kuvajtu a po pár rokoch do Vietnamu, brala som to tak nejako automaticky, ako keď sa človek presťahuje z Ostravy do Prahy. Naučila som sa mať dva domovy, rodné Česko a ten, ktorý si môžem vytvoriť kdekoľvek na svete.





Mám tu dokonca českú krčmu, kde majú vo výčape tmavé pivo, predávajú tučný syr a naposledy im na záchode hrala dychovka.

Opísala by si nám, ako vyzerá tvoja bežná pracovná náplň?



Pracovná záťaž je podobná tej našej. Na prvom stupni základnej školy učím všetky hlavné predmety – angličtinu, matematiku alebo prírodopis. Obaja moji rodičia pracujú na základnej škole v Česku, takže mám veľa práce aj s výučbou. Jediný rozdiel je v tom, že pracujem v medzinárodnej dvojjazyčnej škole, takže deti majú všetky predmety v angličtine okrem výchovy, hudby a vietnamčiny.



Aj pracovný čas je tu trochu iný. V Česku, aspoň si to myslím, majú učitelia väčšiu voľnosť, čo sa týka pracovného času. Tu, aj keď mám nepárne hodiny, čo znamená, že neučím, musím byť v škole. V práci som od pol ôsmej ráno do pol piatej. Deti, či už sú v prvej, alebo druhej triede, sú v škole rovnako dlho.

Ako to je s benefitmi v tvojej práci? S čím všetkým ti škola pomohla, platí ti niečo?

Na všetkých medzinárodných školách sú súčasťou pracovnej zmluvy obvykle tzv. výučbové balíčky. Podľa mojich skúseností je to prakticky vo všetkých krajinách, kde som pracovala, podobné. Škola mi k mesačnému platu poskytuje príspevok, ktorý mi viac-menej pokryje nájomné. Raz ročne mám nárok na spiatočnú letenku domov do Česka, platí mi zdravotné poistenie, pracovné vízum a povolenie na pobyt. Keby som mala rodinu, preniesli by sa tieto benefity aj na ňu. Môžem zadarmo jesť v školskej jedálni alebo si vybrať, že dostanem peniaze na obedy.

.

Mohla by si porovnať, ako si zarobíš vo Vietname a koľko by si si za rovnakú prácu zarobila doma v Česku?