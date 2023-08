Slovák robí na lešeniach v Nemecku: Mám tu taký dobrý plat, že do pár rokov chcem nakúpiť byty a zarábať na prenájme (Rozhovor)

Patrik robí lešenára viac ako rok, no už si plánuje založiť vlastnú partiu. Do budúcnosti má smelé plány, pretože do 8 rokov sa chce vrátiť naspäť na Slovensko a zarábať na nehnuteľnostiach.

„Vlastná partia je už v štádiu riešenia. Budem si viesť partiu, ale budem naďalej robiť subdodávateľa pod slovenskou firmou, ktorá nám všetko vyrieši od cesty až po ubytovanie,“ hovorí 20-ročný lešenár Patrik, ktorý sa chce po roku práce na zákazkách v Nemecku postupne osamostatniť. Nie je to jednoduché, ale on verí svojim schopnostiam.

Občas s partiou dostanú zákazku, pri ktorej musia postaviť lešenie vo výške viac ako 50 metrov, alebo pracujú na vzácnom historickom kostole. „Na tom kostole v Stuttgarte sme napríklad prerábali strechu, ktorá bola taká vzácna, takže sme sa jej nesmeli ani dotknúť,“ smeje sa.

Do budúcna má už jasné plány. „Chcel by som zainvestovať do nehnuteľností, nakúpiť pár bytov a dať ich do prenájmu, pretože z nemeckého platu sa na akontácie úverov dá našetriť relatívne rýchlo,“ vysvetľuje Patrik.

Zdroj: archív respondenta

Dnes máš 20 rokov. Do Nemecka si odišiel pracovať hneď po strednej škole?Áno, hneď po strednej. Vyštudoval som elektrotechnickú školu, ale už počas štúdia som vedel, že po skončení budem chcieť ísť do zahraničia. V Nemecku na lešeniach už robili moji kamaráti, tak som im rovno povedal, nech so mnou počítajú, že pôjdem s nimi.

Ten proces, ktorý musí človek zvládnuť pred odchodom, nie je taký náročný. V prvom rade si treba vybaviť živnosť, podpísať zmluvu so slovenskou firmou, vybaviť si formulár na prácu v zahraničí a hlavne si nakúpiť potrebné veci. Keďže robím na lešení, potreboval som výbavu ako popruhy, prilbu, kladivo a račňu.

Je ťažké si nájsť prácu v Nemecku, ak tam nikoho nepoznáš?



Myslím si, že do Nemecka sa vie dostať hocikto, kto skončí školu a otvorí si živnosť, ale je to oveľa jednoduchšie, keď tam už máš kamarátov a vedia ti s tým pomôcť. Takto na začiatku je fajn, že síce robíš v Nemecku, ale nemusíš hneď ovládať nemčinu.

Zvykne sa tam pracovať v partii štyroch ľudí, pričom jeden je nemčinár. Ja som sa nemčinu začal učiť po polroku, normálne som si zaplatil hodinu s lektorkou a snažím sa naučiť čo najviac, lebo by som si chcel čoskoro založiť svoju vlastnú partiu.

Keď porovnávam Slovensko s Nemeckom, tak je dosť vidno rozdielny životný štandard.

Ty v Nemecku robíš lešenára. Čo všetko je tvojou náplňou práce?

Aktuálne pracujeme v slovenskej firme, ktorá nám v Nemecku vždy zadá stavbu, dostaneme adresu a účtovníčka nám v blízkosti vybaví ubytovanie. Ubytovanie nám platí firma. Vopred vieme, ako dlho tam približne budeme, takže nám rezervuje ubytovanie podľa toho. Každé ráno potom chodíme do práce na siedmu a robíme to, čo je akurát potrebné. Môžeme stavať lešenie, rozkladať či demontovať.

Zdroj: archív respondenta

Koľko si ako lešenár dokážeš zarobiť? Oveľa lepšie ako na Slovensku?