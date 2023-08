Martin vymenil košeľu za montérky: Čistením fasád zarobím viac peňazí ako analytik v klimatizovanej kancelárii (Rozhovor)

Podal výpoveď a vymenil košeľu za montérky. Martin Lagin rozbehol vlastný biznis s čistením fasád a dnes si toto rozhodnutie nevie vynachváliť.

„Prezliekol som košeľu za montérky a prakticky som z klimatizovanej kancelárie odišiel robiť robotníka. Najskôr som robil ako živnostník pre niekoho, ale postupom času som si otvoril vlastnú firmu, začal oslovovať zákazníkov a teraz to robím na vlastnú päsť,“ hovorí Martin Lagin, ktorý sa pred pár rokmi začal venovať čisteniu fasád a založil si vlastnú firmu Vo výškach.

Svoj biznis rozbehol na Facebooku, kde zdieľa videá zo zákaziek a ukazuje ľuďom, ako efektívne dokáže vyčistiť chodníky, strechy či fasády. „Raz si nás takto zavolala pani, ktorej manžel neveril, že vieme čistiť tak, ako to ukazujeme vo videách, a myslel si, že je to fotomontáž,“ smeje sa Martin, ktorého už ľudia na Facebooku viackrát obvinili, že ukazuje fotky upravené vo Photoshope, no následne vidia skutočný výsledok naživo.

Zdroj: archív respondenta

Venuješ sa výškovým prácam. Čo si pod tým má človek predstaviť?Venujem sa výškovým prácam ako čistenie fasád a striech. Pracujeme vo výškach, kam sa bežný robotník nedostane, pretože používame laná a plošinu, to vždy závisí od konkrétnej zákazky a možností prístupu.



Mám vlastnú firmu, takže nerobím pre nikoho, ale pracujem sám na seba. Môj tím tvoria živnostníci, pričom väčšinou sme na to traja. Aj keď som technicky šéf firmy, naďalej na zákazkách pracujem rovnako ako ostatní chalani.

Máš za sebou školy a vzdelanie, ktoré ťa prirodzene priviedli k podnikaniu vo výškach?Nič také neviedlo k mojej aktuálnej práci. Neštudoval som na výške, mám ukončenú iba strednú školu ako mechanik počítačových sietí. Týmto smerom sa potom vyvíjala moja kariéra. Keď sme mali na strednej prax, spolužiaci chodili pracovať hocikde, kde zarobili pár eur, ale ja som sa venoval počítačom a servisu.

Po strednej som najskôr rok robil v Anglicku ako servisný technik, ale odtiaľ som potom odišiel do korporátu. Robil som ako analytik pre Dell, kde som strávil päť rokov. To ma síce bavilo, ale časom ma to prestalo napĺňať. Dostalo sa to do štádia, keď som strašne pribral a bol som až obézny. Rozhodol som sa zmeniť svoj život a prejsť k výškovým prácam, ktorým sa venoval môj otec.

Nemám žiadne platené reklamy, žiadne letáky a všetok môj marketing a biznis funguje vďaka videám na Facebooku.

Mohol by si opísať svoj bežný pracovný deň, keď ráno odchádzaš na zákazku?