Slovák Filip robí zvárača vo Švédsku: Keď ti na účet pípne výplata 10-tisíc eur, musíš pozvať všetkých kamošov na pivo (Rozhovor)

Filip už ako tínedžer tušil, že sa raz stane zváračom. Tento predpoklad sa mu nakoniec splnil, a tak teraz už niekoľko rokov pracuje vo Švédsku.

„Ja to vnímam tak, že keď vycestujem robiť do zahraničia, chcem si za ten čas nabiť čo najviac hodín, aby som potom mohol byť spokojne doma. Z roku odrobím maximálne 5 až 6 mesiacov a viac už von nechodím,“ vysvetľuje 25-ročný Filip Gallik, ktorý sa už niekoľko rokov živí ako zvárač. Začínal na Slovensku, ale rýchlo pochopil, že plat u nás sa na mzdu v zahraničí ani zďaleka nechytá.

Aj keď si zváračský kurz môže spraviť prakticky hocikto, Filip konštatuje, že vždy závisí od prístupu a od toho, či sa človek chce učiť alebo to iba pretrpieť. „Ale na zváračskom kurze boli aj takí, ktorí polovicu času radšej prefajčili na lavičke namiesto toho, aby sa učili a robili,“ hovorí.

Dnes robí zvárača vo Švédsku, kde je mimoriadne spokojný, a ako sám hovorí, cieľom Slovákov pracujúcich v zahraničí by malo byť do 10 rokov prísť naspäť domov s poriadnym balíkom peňazí, aby si mohli kúpiť bývanie, auto aj splniť svoje sny a rozbehnúť vlastný biznis. On sa však na túto fázu ešte iba chystá.

Zdroj: archív respondenta

Ako sa chalan z východného Slovenska stal zváračom a začal pracovať v zahraničí?Pochádzam z východu blízko ukrajinskej hranice, a tak som po strednej škole šiel na výšku do Košíc. Od začiatku som vedel, že študovať nechcem, ale chcel som si užiť vysokoškolský život, spoznať ľudí a nabrať kontakty, vďaka čomu som sa nakoniec cez kamoša dostal k zváraniu.

Vedel som, že raz budem zvárač, lebo pred pár rokmi chodil kamarát zvárať na letné brigády a už vtedy to bolo veľmi dobre platené. Nič sa na to nechytalo, ale chcel som si ešte užiť život pred tým, ako sa pustím do roboty.

Tento kamoš ma dostal na zváračský kurz, potom som prvé leto brigádoval po Košiciach a veľa som sa naučil. Vedúci zo zváračskej školy mi dohodil prácu v US Steele, čo pre mňa bola poriadna škola zvárania. Vyzváral som sa tam, naučil som sa potrebné metódy a techniky a až následne som sa vybral robiť do zahraničia. V Košiciach to však bolo hrozne platené, zvárať za 1 000 eur mesačne za to nestojí.

Hovoríš, že si dlho tušil, že sa raz staneš zváračom. Ak by sa niekto chcel naučiť zvárať a je to úplný začiatočník, aké je to náročné?

V mojom prípade to išlo pekne postupne. Nebolo to také, že by som dokončil zváračský kurz a okamžite som odišiel von, kde odo mňa chceli komplikované zvary. Na zváračský kurz som chodil mesiac, poctivo som makal, učil som sa a veľa som sa pýtal.

Rovnako veľa som sa učil v US Steele, kde ma, samozrejme, od začiatku nepustili ku všetkému, sám som nezváral kyslíkové nádoby či zásobníky na argón alebo dusík, ale robil som na ne prípravu pre ostatných zváračov, ktorí potom vedeli moju robotu skontrolovať a dokončiť.

Ale na zváračskom kurze boli aj takí, ktorí polovicu času radšej prefajčili na lavičke namiesto toho, aby sa učili a robili. Poznám plno ľudí, ktorí spravili kurz a hneď šli robiť von. Nemáš síce skúsenosti, ale na začiatku projektu musíš vždy prejsť pracovnou skúškou, kde zistia, či ovládaš konkrétnu metódu, a následne sa tam držíš, kým ťa nevyhodia.



Hneď v začiatkoch ťa nemohli pustiť k tým najnáročnejším projektom. Akou veľkou súčasťou tvojej práce zvárača sú teoretické vedomosti, ktoré musíš ovládať?



Tieto teoretické vedomosti sa ti skôr hodia, keď zváraš doma alebo robíš sám na seba. Keď doma vezmem zákazku, lebo treba opraviť prasknutý kotol alebo motorovú časť traktora, vtedy je podstatné vedieť, s akými materiálmi pracuješ, ako postupovať a ako sa budú správať.

Keď ideš pracovať do zahraničia, všade majú jasne nastavené normy, povedia ti, čo a ako budeš robiť, a ty už len zváraš. Nemusíš nad tým príliš rozmýšľať.

Z Košíc si sa prvýkrát vybral pracovať do Rakúska?

Moja prvá zákazka prišla vo chvíli, keď som po výpovedi v Košiciach bol už tri mesiace doma. V sobotu večer mi zazvonil telefón, že máme robotu v Rakúsku a zajtra ráno odchádzame. To ani nebolo zváranie, ale demontáž starej linky v mliekarni. Šli sme s partiou, v ktorej sme boli dvaja zvárači. U vedúceho sme si vybavili, že po demontáži prídeme znovu na tri týždne a budeme tam zvárať to, čo budú práve potrebovať opraviť.

Zdroj: archív respondenta

Stále chodíš do zahraničia na pár týždňov a potom sa vraciaš domov?