Ponuka Black Friday zliav a výhod na produkty spoločnosti Samsung sa začal už 7. novembra.
Prišiel tak správny čas si pred Vianocami zaobstarať nový televízor, smartfón alebo iný spotrebič do domácnosti. Využiť navyše môžeš celý rad bonusov – napríklad zľavu 50 % na druhé zariadenie alebo navýšenie hodnoty uplatnených vernostných bodov až o 200 €.
Nakúp dva produkty, lacnejší získaš so zľavou 50 %
Jednou zo zaujímavých zliav je ponuka pre tých, ktorí kupujú dve zariadenia naraz. Akcia platí na celé portfólio domácich spotrebičov a televízorov, v rámci ktorého počas Black Friday získaš zľavu na lacnejší z dvoch zakúpených produktov. Zľava sa nevzťahuje na mobilné zariadenia. Ak si napríklad kupuješ nový televízor do obývačky a k nemu by si rád pridal ďalší lacnejší do spálne či detskej izby, cena druhého produktu bude o 50 % nižšia.
Trade-Up bonus: vymeň starý za nový a ušetri
Tohtoročná ponuka Black Friday sa týka aj zaujímavých Trade-Up bonusov. Vďaka nim môžeš vymeniť svoje staré zariadenie za nové a získať okamžitú zľavu, takže si ľahšie dopraješ aj väčší nákup bez zbytočného zaťaženia peňaženky. Staré zariadenie môže byť akejkoľvek značky a v akomkoľvek stave – pokojne aj veľmi staré či nefunkčné. O recykláciu sa postará Samsung – staré zariadenie od teba bezplatne odvezú, a ty sa už o nič ďalšie starať nemusíš.
Až 2 000 € bonus na televízory
Trade-Up akcia sa tento rok týka viacerých kategórií produktov. V prvom rade sú to televízory, kde je potenciálna zľava naozaj výrazná. Odoslaním starého a nákupom nového zariadenia môžeš získať zľavu až 2 000 €. Napríklad pri špičkovom modeli QN990F s 8K rozlíšením a Neo QLED panelom dostaneš prostredníctvom programu Trade-Up zľavu až do výšky 800 €.
Zvýhodnenie aj pre domáce spotrebiče a ďalšie produkty
Ďalšou kategóriou, na ktorú sa počas Black Friday vzťahuje program Trade-Up, sú chladničky. Pri ich kúpe ponúka Samsung v rámci programu zvýhodnenie až do výšky 200 €. A nakoniec je tu potenciálna zľava 100 € v prípade, že odovzdáš staré zariadenie a vyberieš si nové z ponuky vstavaných kuchynských spotrebičov, vysávačov, sušičiek a práčok značky Samsung.
Zvýhodnenie sa týka aj širokého sortimentu IT produktov, kam v rámci Samsungu patria napríklad monitory či dátové úložiská. Tieto zariadenia môžeš mať s Trade-Up bonusom lacnejšie až o 280 €. Napríklad pri obľúbenom hernom monitore Odyssey G9 s uhlopriečkou 49 palcov ponúka Samsung v rámci Trade-Up programu zľavu 120 €, čo znamená, že zaň zaplatíš približne 1 000 € namiesto pôvodných 1 119 €.
Zaujímavú zľavu získaš aj v prípade, že kupuješ dve zariadenia naraz. Akcia platí na kompletné portfólio domácich spotrebičov a televízorov, kde v rámci Black Friday získaš 50 % zľavu na lacnejší z dvoch zakúpených produktov. Zľava sa nevzťahuje na mobilné zariadenia.
Trade-In: výkup starého zariadenia s odhadom online
Popri programe Trade-Up, v rámci ktorého Samsung preberá tvoje staré zariadenia za účelom ich recyklácie, môžeš využiť aj ponuku Trade-In, ktorá navyše zahŕňa výkupnú hodnotu starého zariadenia. Zľava na nové zariadenie je teda podmienená výkupnou hodnotou tvojho starého zariadenia, ktorú ti bezplatne odhadnú pomocou online formulára. Následne zašli staré zariadenie na posúdenie do Samsungu – a ak bol opis jeho stavu správny, pošlú ti na účet dohodnutú sumu.
Extra odmeny vďaka programu Samsung Rewards
Stále môžeš počítať s výhodami v rámci programu Samsung Rewards, ktorý ti umožňuje zbierať vernostné body a čerpať z nich výhody pri ďalších nákupoch. Do programu sa môžeš zapojiť prostredníctvom svojho používateľského účtu Samsung Account po prijatí zmluvných podmienok. Body potom získavaš automaticky za nákupy na samsung.sk a budú ti pripísané 14 dní po zakúpení produktu, teda po uplynutí lehoty na vrátenie. Pri uplatňovaní bodov je potrebné byť prihlásený do účtu Samsung Account a ako spôsob platby zvoliť Samsung Rewards. Vybrať si môžeš, koľko bodov chceš uplatniť – a to až do výšky 90 % ceny nákupu.
Navýšenie získaných bodov až o 10 %
Počas trvania akcie Black Friday môžeš dosiahnuť navýšenie získaných bodov za nákup až o 10 %. Výška extra získaných bodov závisí od dosiahnutej úrovne členstva (Blue, Gold a Platinum). Členovia úrovne Blue získajú navyše 6 % bodov, v úrovni Gold je to 8 % a najvyšší podiel, teda 10 % navyše, získajú členovia úrovne Platinum. Ak si teda kúpiš produkt v hodnote 200 €, pri vybraných produktoch získaš 20 € späť na ďalší nákup.
Uplatnené body navýšia až o 100 %
Vernostné body sa ti počas akcie Black Friday oplatia aj v prípade, že ich využívaš pri platbe za tovar. Pri vybraných produktoch na stránke samsung.sk môžeš získať navýšenie hodnoty uplatnených Rewards bodov až o 100 %. Napríklad ak platíš bodami v hodnote 40 €, Samsung navýši ich hodnotu o ďalších 40 €. Maximálna hodnota navýšenia je 200 €, teda ak uplatníš body v hodnote 200 €, ich výsledná hodnota bude 400 €.
Ďalšie zľavy, splátky a doprava zadarmo
Ďalšia ponuka zahŕňa možnosť nákupu na splátky cez Home Credit, kde dostaneš 5 % zľavu navyše. Zľavu je možné kombinovať s ostatnými ponukami, neplatí však na nákup mobilných zariadení. Študenti s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO26 môžu získať zľavu až 20 % na nákup vybraného tovaru. Využiť môžeš tiež nákup na splátky bez počiatočnej platby a s nulovou úrokovou sadzbou. Splátky si môžeš rozložiť na 4, 10 alebo 24 mesiacov. A nakoniec, pri nákupoch v rámci akcie Black Friday získaš aj dopravu zadarmo, pričom nezáleží na tom, či ide o malý balíček so smartfónom alebo veľký televízor či chladničku.
Ako počas Black Friday čo najviac ušetriť?
Celú ponuku Black Friday zliav si prepočítaj na príklade modelu Samsung Galaxy S25 Ultra. Telefón vo variante s kapacitou 256 GB stojí 1 149 EUR. Na výkup pošleš svoj starý model Samsung Galaxy S23 Ultra, ktorý od teba v dobrom stave a vo verzii 256 GB vykúpia za približne 280 €. K nákupu navyše môžeš využiť svoje vernostné body v rámci programu Samsung Rewards a cenu si ešte viac znížiť. Za nákup navyše získaš vyšší počet vernostných bodov a môžeš si zvoliť aj variant splátok s 0 % úrokom a rozložením na 4, 10 alebo 24 mesiacov. Dopravu máš samozrejme zadarmo.
V prípade televízora, napríklad ak si vyberieš 75-palcový model Neo QLED 8K QN990F, od teba prevezmú tvoj starý 75-palcový televízor Samsung, za ktorý v rámci programu Trade-up dostaneš 600 €. Aj tu môžeš uplatniť svoje vernostné body Samsung Rewards a cenu si ešte viac znížiť. K tomu navyše získaš zľavu 50 % na druhý, lacnejší produkt – napríklad soundbar k televízoru. Rovnako získaš aj extra vernostné body a dopravu zadarmo.
Celú ponuku Samsung Black Friday nájdeš na tomto linku na tomto linku.