Čo máš na sebe a koľko to stálo? Pýtali sme sa Slovákov, aký outfit nosia do práce (ANKETA)

Okrem toho, sme sa sna┼żili uh├ídnu┼ą povolanie na z├íklade oble─Źenia. Pozri si, ako to dopadlo.

Op├Ą┼ą sme vyrazili do ul├şc Bratislavy, kde sme p├Żtali na┼íu klasiku ÔÇ×─îo m├í┼í na sebe a ko─żko to st├ílo?ÔÇť. Tentokr├ít to ale nebola jedin├í ot├ízka. Na┼íu moder├ítorku Barboru Bako┼íov├║ zauj├şmalo aj to, ─Źi maj├║ mlad├ş Slov├íci nejak├Ż ur─Źen├Ż dress-code do pr├íce. A na z├íklade toho h├ídala povolania ├║─Źastn├şkov ankety. Ako sa jej darilo?

Vo videu m├┤┼że┼í vidie┼ą vyskladan├ę outfity od vintage vec├ş, ÔÇ×sek├í─Źov├ŻchÔÇť ├║lovkov, a┼ż po zn├íme zna─Źky a nezn├íme modely zo skrine. Niektor├ş Bratislav─Źania ┼íli z pr├íce, do pr├íce alebo boli st├íle v pracovnom re┼żime. No a ot├ízka teda znie, musia ma┼ą predp├şsan├Ż outfit? Pokia─ż pracuje┼í napr├şklad v banke, nem├┤┼że┼í tam predsa pr├şs┼ą v kra┼ąasoch. Niekoho povinn├Ż dress-code je jedno tri─Źko, slu┼ín├ę oble─Źenie alebo ─Źoko─żvek, v ─Źom sa c├şti pohodlne.

Barbora sa usilovne sna┼żila h├ída┼ą, ─Ź├şm sa op├Żtan├ş ─żudia ┼żivia. To, ─Źi sa jej podarilo spr├ívne trafi┼ą povolania, sa dozvie┼í v na┼íom videu. No a ─Źo ty? Mus├ş┼í ma┼ą aj ty vo svojom pracovnom nasaden├ş povinn├║ ÔÇ×rovno┼íatuÔÇť? ─îi u┼ż je tvoja odpove─Ć ├íno alebo nie, je dobr├ę ma┼ą vo svojom ┼íatn├şku nie─Źo, ─Źo sa hod├ş do pr├íce, ale aj len tak do mesta.

