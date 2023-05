Toto sa deje s tvojím telom, keď letíš lietadlom: od plynatosti až po bolesti zubov

Šíria sa vírusy v lietadle rýchlejšie? Prečo máš podráždené hrdlo a oči? Z čoho vzniká nepríjemný tlak v ušiach a prečo ťa nadúva? Odborníci vysvetľujú zaujímavé procesy, ktorými sa naše telo snaží vyrovnať s dlhým letom.

Očakáva sa, že do roku 2030 bude lietadlom cestovať vyše 5,9 miliardy ľudí. Čo by na to povedalo naše telo? Zrejme by nebolo nadšené. Hoci lietanie patrí medzi najbezpečnejšie a najrýchlejšie formy dopravy, podmienky na palube nie sú pre náš organizmus ani zďaleka ideálne. V tomto článku sa dozvieš, čo sa vlastne deje v tvojom tele, keď letíš vo výške 10 kilometrov nad zemou.

V Refresheri ti v rámci série Čo sa deje s tvojím telom, keď... prinášame vedecky podložené fakty a zaujímavosti o úžasných mechanizmoch ľudského tela. Pre prístup k prémiovému obsahu sa nezabudni stať členom klubu Refresher+.

Prečo sa neudusíme?

Lietadlá komerčných spoločností lietajú zvyčajne vo výške 9 150 – 13 000 metrov nad morom, kde je hladina kyslíka taká nízka, že by to pre človeka znamenalo istú smrť. Ako je potom možné, že naše telo zvládne aj 12-hodinové lety?

Kabíny lietadiel sú totiž upravené na atmosférický tlak, ktorý býva vo výške 1 530 – 2 440 metrov nad morom, teda napríklad taký, ako je na vrchole Chopku. V takejto výške sa v drvivej väčšine prípadov neobjavuje výšková choroba, citlivejší jedinci môžu mať mierne príznaky.

V porovnaní s tlakom na úrovni hladiny mora je to však stále rozdiel, najmä z hľadiska koncentrácie kyslíka, ktorá je v kabíne lietadla nižšia, než na akú je naše telo zvyknuté. Pri dlhých letoch môže preto spôsobiť miernu hypoxiu (nedostatok kyslíka v mozgu), ktorú zažívajú napríklad horolezci pri výstupoch.

V kabíne lietadla je nižšia koncentrácia kyslíka ako na zemi. Citlivejšie osoby preto môžu trápiť bolesti hlavy a únava. Zdroj: Pexels

Mierna hypoxia spôsobuje bolesti hlavy, pokles krvného tlaku (a s ním spojené závraty) aj zvýšenú srdcovú frekvenciu. Lietanie môže znížiť aj saturáciu krvi kyslíkom (teda okysličenie krvi) známu ako SpO 2 , ktorú si vieš odmerať aj na smart hodinkách.