TEST: Enyaq Coupé RS nám dokázal, že ide o najlepšiu škodovku, ktorá prerástla aj Volkswagen

Keď automobilka Škoda v roku 2020 predstavila nový Enyaq iV, vzbudila naozaj veľkú pozornosť. Výrobca s prvým, čisto elektrickým modelom ohlásil novú éru značky. V roku 2022 predstavili ešte atraktívnejší karosársky variant Enyaq Coupé RS iV a my sme otestovali nielen najmodernejšiu a najluxusnejšiu, ale aj najvýkonnejšiu, najštýlovejšiu a súčasne najdrahšiu škodovku všetkých čias.

Po tom, ako sme mali možnosť túto novinku osobne vyskúšať, môžeme vyhlásiť, že všetky tieto tvrdenia platia.

Interiér, ktorý by si Škode netipoval

Enyaq je de facto prezlečený model ID.4, respektíve ID.5 od Volkswagenu, no český elektromobil ich v množstve aspektov prekonáva. Potvrdzuje to najmä interiér, ktorý nás vyslovene očaril. Jeho dizajn, spracovanie, materiály a v konečnom dôsledku aj niektoré technológie prekonávajú nielen spomínané ID-čká, ale dokonca aj súrodenecké Audi Q4 e-tron.

Nie je to síce iX od BMW, ale z interiéru tejto škodovky máme lepší dojem než z koncernových súrodencov, ktorí sú pritom hierarchicky vyššie – palubná doska je potiahnutá príjemnou Alcantarou, akú nemá ani Q4, zatiaľ čo na volante sú stále elegantné, no najmä fyzické otočné ovládače, aké kedysi používal Mercedes-Benz. Chválime aj fyzické tlačidlá na vyvolanie základných funkcií na stredovom paneli, aké by sme si priali v každom novom aute. Žiaľ, samotný stredový panel je však naozaj masívny a neraz sa bije o miesto s kolenom vodiča.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Interiér je posiaty kontrastným prešívaním, kožou a Alcantarou, do oka okamžite padnú aj športové sedadlá s integrovanými hlavovými opierkami a slušnou bočnou oporou tela. Cez celú šírku palubnej dosky – a nielen tam – sa tiahne náladové osvetlenie, ktoré pri zvolenom zelenom odtieni trefne sekunduje farebnej kombinácii. Páči sa nám aj netypická, no veľmi elegantná kľučka dverí.

Ešte špecifickejšia je rukoväť dverí, ktorá síce svoju úlohu plní výborne, svojím plastovým vyhotovením však trochu bije do očí a bojíme sa, že po niekoľkých rokoch začne vŕzgať. Viac nám však prekážajú lacné plastové tlačidlá na ovládanie okien, ktoré vyzerajú ako z roku 1999 a kazia celkový dojem z kokpitu, najmä v kontexte toho, ako hodnotne a moderne pôsobí. Musíme totiž uznať, že palubná doska ako celok na pomery značky Škoda vyzerá výborne.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Škodovky kedysi preberali to, s čím Volkswagen prišiel až po niekoľkých rokoch. Enyaq má prakticky všetko, čo ID4 – výborné Matrix-LED svetlá, head-up displej s prvkami rozšírenej reality (takmer na úrovni triedy S). Dokonca už v základe má stredový displej až 13", čo je viac ako v ID4/5. Nie sme z tých, ktorí hodnotia auto podľa displejov, no práve toto sú tie detaily, ktorými dnes automobilky oslovujú zákazníkov. A hľa, zrazu má Škoda väčší displej než akékoľvek Audi.

Aj samotné prostredie je krajšie než má VW. Chválime aj to, že na rozdiel od neho je tu panel ventilácie vždy v spodnej časti, takže ho netreba rozklikávať. Aj tu je však infotainment stále relatívne pomalý a neraz zamrzne. Pred vodičom sú len malé 5,3" budíky. Pri elektromobile to však veľmi neprekáža vďaka dobrému head-up displeju.

Viac nás zaujal veľmi šikovný kompaktný volič 1-stupňovej prevodovky. Chýba mu totiž poloha P – po nastúpení stačí stlačiť brzdu a zvoliť D, čím sa auto aktivuje, zatiaľ čo po tom, ako otvoríš dvere, auto sa automaticky „vypne“ a zabrzdí. Veľmi bohatá technologická výbava či prítomná 3-zónová klíma, bezkľúčový vstup na všetkých dverách, 360-stupňová kamera (s priemernou kvalitou), ale aj množstvo chytrých riešení a spomínaná skladba materiálov sa však odzrkadlí aj na cene. Auto stojí 66 428 €.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Mimoriadne atraktívny zovňajšok

Enyaq je dôkazom toho, že Škoda patrí medzi dizajnovo najkrajšie automobilky súčasnosti. Ide o jedno z vizuálne najpríťažlivejších SUV na trhu, hoci v skutočnosti je to skôr akýsi mix crossovera a MPV.

Súhru ostrých hrán a línií sprevádzanú kolmým predkom s takmer negatívnym odklonom a prísnymi Matrix-LED svetlami Čechom žerieme. Nehovoriac o maske Crystal Face, ktorá združuje 130 LED-iek v kombinácii s tradičným českým krištáľom. Naživo to vyzerá hádam luxusnejšie než predok akejkoľvek prémiovky.

Práve toto sú šperky, ktoré dotvárajú hodnotný celok, zatiaľ čo až tri čierne lamely v nárazníku prezradia, že nejde len o Sportline. Verzia RS má Matrix-LED svetlá štandardne a vďaka za to, pretože Škode táto technológia roky chýbala. Enyaq je kratší ako Octavia, no obúvať môže až 21" disky. Náš testovací model mal 20".

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Krásna je aj skosená strecha verzie Coupé. Nám sa síce páči viac klasický zadok, ale uznávame, toto je najštýlovejšia Škoda. Síce je dizajn subjektívna záležitosť, ID-čká sa na Enyaq nechytajú. Netvrdíme, že sú škaredé, ale toto je doslova dizajnová pecka.

Za plne elektrickým zadným vekom sa nachádza 570-litrový kufor, plejáda Simply Clever riešení a povestná škrabka na ľad. Coupé má štandardne veľké panoramatické okno (žiaľ, bez rolety), ktorého čierne okraje pekne lícujú so zadným oknom. Priplatiť sa dá za stierač, ktorý bude síce špatiť, no v daždi chýba. Zaujímavosťou je, že plakety RS v maske ani na veku nenájdeš, čím aj Škoda dáva najavo, že nie je RS ako RS.

Plakety RS sú teda len po bokoch karosérie, ktorej všetky lišty, kryty spätných zrkadiel a zvyšné ozdobné prvky zdobí čierny lak. Platí to dokonca aj pre označenie modelu a centrálne umiestnený nápis. Obzvlášť v kombinácii s prenikavým lakom Mamba Green to všetko spolu pekne ladí.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Rýchla, avšak nie športová

Ak ide o verziu RS ako takú, jej techniku či naladenie, tak v tomto prípade ju vnímame skôr ako akýsi „Sportline Plus“ než RS v pravom zmysle slova, a to ani Octaviu RS nepovažujeme za vyslovene športové auto. Čísla sú však zaujímavé. Dva elektromotory – primárny zadný má 150 kW, predný 80 kW, výkon celej sústavy je 220 kW/299 koní a 460 Nm. To nie je zlé, no tých takmer 300 koní je k dispozícii vo veľmi úzkom spektre – batéria musí mať aspoň 88 %, ideálnu teplotu a podobne.

Reálne je k dispozícii cca 265 koní. To určite stačí, no nie je to dramaticky rýchle športové auto. Pomalé však nie je, veď stovku dáva za 6,5 sekundy. Na maximálnu rýchlosť, ktorá je 180 km/h, sa dostane na necelých 22 sekúnd. V tých vysokých rýchlostiach je inak Enyaq ako žehlička prilepená k zemi.

Naladenie podvozka výborne pohlcuje nedokonalosti vozovky a aj v športovom režime je to stále relatívne pohodlné. Veľké kolesá na nerovnostiach počuť a RS je málinko tuhšie, ale stále je to veľmi príjemná jazda sprevádzaná skvelou pružnosťou. Samotný rozbeh z miesta neláme kosti, ale ten okamžitý a hladký ťah pri pružnom zrýchlení je skvelý.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Slabinou sú brzdy. Aj Enyaq RS má vzadu bubnové brzdy, čo aj pri svižnejšej jazde stačí, najmä pri najúčinnejšej rekuperácii, no stačí vybehnúť na horský priechod a začať tomu nakladať a brzdy začnú rýchlo vädnúť. Auto totiž váži 2 340 kg, čo je identická váha, akú má osemvalcové SQ7.

Enyaq RS je akčný, pružný, jeho riadenie je tuhšie, dáva umelo väčší odpor a v zákrutách sa pekne stáča, lepšie, ako by si čakal, plus páči sa nám, že miestami cítiť jeho zadnokolkový charakter, no ani samotná elektronika nemá rada ostrú jazdu – aj v tom najšportovejšom nastavení začne veľmi rýchlo obmedzovať výkon.

Vyzdvihujeme však nastavenie elektroniky pri akcelerácii, a to aj na nespevnenom povrchu. Systém vie perfektne prerozdeliť silu a bez ohľadu na povrch zaručiť okamžitý prínos výkonu, samotná trakcia je tak naozaj úžasná.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Akumulátor má využiteľnú kapacitu 77 kWh. Na diaľnici i v meste je spotreba okolo 21 kWh/100 km, čo opäť nie je zlé, mimo mesta dokonca nie je problém podliezť hranicu 18 kWh. Pri bežnom svižnejšom jazdení je tak reálny dojazd na úrovni okolo 350 kilometrov, v lete povedzme 400. Systém pritom podporuje po novom už 135 kW nabíjanie, čo je tiež fajn.

Ak naozaj pritlačíš, rázom nie je problém so spotrebou atakovať 35 kWh/100 km a vtedy sa to citeľne odráža na dojazde. Osobne by sme preto možno skôr siahli po verzii 80, prípadne 80X, ktorá v Sportline vyzerá takmer rovnako, no zatiaľ čo rozdiel v dynamike veľký vôbec nie je, rozdiel v dojazde veľký môže byť. RS je viac našponované, pohotovejšie, a preto vie zaručiť väčšiu pružnosť, no na úkor spotreby, čo pri takomto type auta môže byť na škodu.



Tak či onak, Enyaq je jeden z našich najobľúbenejších elektromobilov a vôbec sa nečudujeme, že je u nás aj najpredávanejší. Nie je lacný, no do úvahy treba brať výbavu, akú Škoda doposiaľ nemala, a súčasne, že ide o elektromobil, ktorých ceny sú vo všeobecnosti stále vyššie. Po teste si však dovolíme vyhlásiť, že Enyaq je podľa nás tá najlepšia aktuálna Škoda. Možno aj preto, lebo ponúka to, čo aj Volkswagen, akurát v lepšej forme, a tým nemyslíme len dizajn.

