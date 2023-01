Tento úžasný zvuk musíš počuť! Aké je Audi RS Q3 Sportback s legendárnym päťvalcom

Veľkoobjemové spaľovacie motory v autách pomaly končia a sadnúť si do takéhoto nového auta začína byť vzácnym zážitkom. Jedným z nich sú aj najmenšie RS modely značky Audi v portfóliu, teda TT RS, RS3 a RS Q3, ktorých spoločným znakom je legendárny päťvalec.

S príchodom budúcich generácií sa s 2,5-litrovým TFSI nepočíta, preto sme sa veľmi potešili možnosti vyskúšať jeden z najslávnejších motorov posledných rokov. Tentoraz išlo o štýlový crossover RS Q3 s výbavou Sportback a prinášame ti jeho podrobný test.

Príťažlivý exteriér v efektnom balení

Už pri predstavení aktuálnej generácie modelu Q3 Sportback sme výrobcu chválili za to, ako sa mu podarilo z klasickej Q3 spraviť na pohľad také príťažlivé a vyvážené SUV kupé. To totiž nebýva pri takom malom aute pravidlom. O to viac to platí v prípade vrcholného vyhotovenia RS, ktoré je štandardne znížené a súčasne rozšírené o 10 milimetrov.

V súčasnosti už totiž nestačí mať len pekný model. Dôležitá je jeho správna optická konfigurácia. Tá sa v tomto prípade podarila – testované auto malo čierny lak s lesklými doplnkami a 21" matné disky v jemnom bronzovo-zlatom odtieni a červenými strmeňmi bŕzd.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Tentoraz čierny lak ostro rezaným krivkám neublížil. Agresívnejšie nárazníky s výraznejšou štruktúrou totiž nadobúdajú ešte prísnejšie kontúry. Auto v tejto podobe poznáme už od roku 2019, ale RS Q3 svoj vek úspešne maskuje, lebo Audi už vtedy bodovalo dizajnom.

Vzadu má efektnú grafiku full-LED svetiel a masívne výfuky s obrovskými oválnymi koncovkami na každej strane. Už aj tento model disponuje softlimiterom – na mieste je možné motor vytočiť na úroveň cca 4-tisíc ot./min. RS Q3 Sportback je aj tak jedno z najlepšie znejúcich nových áut na trhu.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Interiér vie prezradiť svoj vek

Interiér veľmi nepochválime, pôsobí prevažne plastovo a fádne napriek tomu, že auto stojí 88-tisíc €. To pritom nehovoríme ani o plnej výbave. RS Design paket v červenom vyhotovení však vnútro pekne oživí a doplní o spleť prémiových materiálov s hodnotnejšou povrchovou úpravou. Do kože Alacantara je obalený volant, veľký volič prevodovky, plochy vo dverách aj na palubnej doske a časti kožených sedadiel s integrovanou hlavovou opierkou a červeným prešívaním.

Palubovka získala aj karbónový dekór. Jednotlivé prvky sa nám páčia, no iné detaily prezrádzajú, že Q3 už má nejaký ten rôčik. Spleť sivých plastových tlačidiel s povestným zvykom klikať dopĺňa starý fyzický panel ventilácie s otočnými kolieskami, ktorý paradoxne vyzerá lepšie ako v novej RS3.

S ňou sa RS Q3 delí o vizuálne vykradnutý infotainment MMI a už obligátny, až 12,3” Audi Virtual Cockpit so športovou grafikou. Okrem bohato zastúpenej Alcantary si pochvalu zaslúži aj audiosústava Sonos s 3D zvukom a 15 reproduktormi.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Klenot pod prednou kapotou

Audi RS Q3 Sportback má pohon všetkých štyroch kolies, 7-stupňovú automatickú prevodovku S-tronic, výkon 294 kW/400 koní a krútiaci moment 480 Nm. RS Q3 má teda o 10 koní viac ako Formentor VZ5 a cítiť, že technika je viac vycibrená. Formentor sa nám zdal viac pridusený nielen na papieri, ale aj v skutočnosti. Povieš si, že 10 koní hore-dole, ale cítiť to.



Do približne 3-tisíc otáčok je motor vskutku mŕtvy. Konkurenčné štvorvalcové modely od AMG sú paradoxne výbušnejšie, pretože nemajú až také oneskorenie a pomalší rozbeh z nízkych otáčok. V tomto prípade je turbodiera evidentná. Len čo však prekročíš hranicu 3-tisíc ot./minútu, ide ako píla.

Zdroj: Refresher/martinzmartina



Motor má aj famózny zvuk. Vonku to statočne hučí, hoci veľmi nestrieľa, no nám sa i tak najviac páči charakteristický prejav päťvalca, ktorý sa spod kapoty derie najviac do popredia. Veľa nových áut doslova vrieska od výfukov, ktoré sa zväčša snažia prehlušiť miestami skuvíňanie motorov, najmä štvorvalcov, tu však primárne počuť mohutný motorový zvuk.

Síce je aj niečo dohrávané do reproduktorov, no spod kapoty ide zamatovo hrubý, miestami až superšportový zvuk. Jednoducho polovica desaťvalca. Miestami nadobúda až atmosférickú nôtu. V manuálnom režime prevodovka podrží zaradený stupeň, čiže keď pomalšie zošliapneš plynový pedál a postupne sa dostaneš až k obmedzovaču, motor vytočíš na vyše 7-tisíc otáčok. RS Q3 má skutočne lepší zvuk nielen ako Formentor VZ5, ale aj ako RS3.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

RS Q3 však nemá vzadu dve spojky, číže systém Torque Splitter. To aj cítiť. Na driftovanie zabudni, toto auto má mimoriadne neutrálne jazdné vlastnosti. V zákrutách drží ako priklincované k vozovke, veľa spravili aj pneumatiky Continental SportContact 6. V zákrutách nie je crossover nedotáčavý, a pokiaľ sa vyslovene nesnažíš to rozhodiť, zadok sa neodlepí. Jednoducho precízna, ideálna stopa zameraná na trakciu. Tá pôsobí aj pri akcelerácii. Z 0 na 100 km/h zrýchli za 4,5 sekundy.

RS Q3 je pohodlné. Nejde o komfort na úrovni Q5. Je predsa len tuhšie a uskákanejšie, ale v takom GLA či BMW X1 sa viac prenášajú otrasy na nerovnostiach už aj na 20” diskoch pri adaptívnych tlmičoch. Charakter päťvalca je bonus.

Máme radi výnimočné autá a RS Q3 takým rozhodne je. Síce päťvalec v RS3 nás bavil ešte viac, ale tu viac cítiť vyššiu hmotnosť aj stavbu karosérie. Nehovoriac o tom, že viac ako všestrannosť malého SUV sme vedeli oceniť akýsi fun-factor vďaka Drift Modu v RR3.

