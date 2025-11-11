Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti McDonald's.
dnes 11. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 2:05
Sponzorovaný obsah

V piatok 14. novembra bude Pyjama Day: Obleč si pyžamo a ukáž solidaritu s rodinami v nemocniciach

V piatok 14. novembra bude Pyjama Day: Obleč si pyžamo a ukáž solidaritu s rodinami v nemocniciach
Zdroj: McDonald's
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Slovenky a Slováci si namiesto bežného oblečenia vezmú na seba pyžamá, aby spoločne pomohli dobrej veci.

Pyjama Day je veselá a zároveň dojímavá charitatívna výzva, ktorá dokazuje, že aj malý čin môže mať veľký význam. Tento deň spája školy, firmy, nemocnice aj jednotlivcov, aby prejavili solidaritu s rodinami detí, ktoré musia tráviť dlhé dni v nemocnici a dali im najavo, že v tom nie sú sami.

Pre hospitalizované deti sú pyžamá často celodenným oblečením na dlhé týždne. Nie je to ich voľba, ale nevyhnutnosť. Práve preto Ronald McDonald House Charities prináša výnimočnú iniciatívu Pyjama Day, ktorej cieľom je vyjadriť podporu všetkým deťom v nemocniciach tým, že si v tento deň oblečieme pyžamo kdekoľvek počas dňa a ukážeme im, že v tom nie sú samé, že na ne myslíme a prajeme im skoré uzdravenie.

Ako sa zapojiť?

Ukáž svoju solidaritu tým, že deň v práci, škole, alebo pokojne aj doma, stráviš v pyžame. Odfoť sa alebo natoč krátke video a zdieľaj ho na sociálnych sieťach s označením @RMHC Slovensko a hashtagom #pyjamaday a inšpiruj ostatných, aby sa pridali tiež. Každý záber, úsmev či príbeh pomáha šíriť posolstvo, že rodina by mala byť spolu aj v ťažkých chvíľach.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ronald McDonald House Charities n.o. (@rmhcslovensko)

Pomôcť však môžeš aj finančne cez zbierku Oblečte si pyžamo pre dobrú vec, ktorá sa začína už 4. novembra na rádiách FUN a Vlna a potrvá do 14. novembra 2025. Všetky príspevky, ktoré ľudia pošlú počas trvania kampane, sa použijú na nákup rozkladacích postelí pre rodičov hospitalizovaných detí na Detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Každé euro sa tak premení na chvíle blízkosti a pokoja pre rodičov, ktorí pri svojich deťoch trávia dni aj noci. Darovať môžeš jednoducho aj cez tento odkaz alebo modré tlačidlo nižšie.

McDonald's
Zdroj: McDonald's
Zapoj sa

„S RADIO GROUP budeme už po druhýkrát súčasťou jedinečného Pyjama Day. Tento rok sa zapájame s ešte väčšou radosťou a nadšením – s oboma našimi rádiami. Teší nás, že 14. novembra môžeme opäť prísť s kolegami do práce v pyžamách a svojou troškou prispieť k šíreniu úžasnej myšlienky, ktorá nám dáva veľký zmysel,“ vysvetľuje Lenka Brezovská, marketingová riaditeľka RADIO GROUP, a dodáva: „Okrem mediálneho priestoru vo vysielaní a na sociálnych sieťach Fun rádia a Rádia Vlna sme sa rozhodli pomôcť aj finančným darom, ktorý bude použitý na nákup rozkladacích postelí pre rodičov hospitalizovaných detí. Ďakujeme, že môžeme byť súčasťou.“

McDonald's
Zdroj: McDonald's

K podpore Pyjama Day sa tento rok pridáva aj značka LELOSI, ktorá organizácii RMHC venovala kvalitné dámske a pánske pyžamá a spacie masky. Ak hľadáš zmysluplný vianočný darček, teraz je ten najlepší čas zakúpiť pyžamo od tejto obľúbenej značky. Z každého nákupu cez www.lelosi.sk, ktorý zrealizujete od 8. do 14. novembra 2025, venuje LELOSI 1 euro na podporu Ronald McDonald House Charities. Prispejete tak k tomu, aby mohla organizácia naďalej modernizovať a rekonštruovať detské oddelenia slovenských nemocníc.

McDonald's
Zdroj: McDonald's

„LELOSI spája pohodlie, štýl a pozitívnu energiu – a práve tieto hodnoty chceme preniesť aj k rodinám, ktoré trávia dni so svojimi deťmi v nemocnici. Pyjama Day je dôkazom, že aj niečo tak obyčajné ako pyžamo môže priniesť pocit domova tam, kde je to najviac potrebné,“ povedala Alena Hofmanová, Offline Marketing Manager CZ&SK.

Obleč si pyžamo, zapoj sa do Pyjama Day a ukáž, že aj malé gesto dokáže zohriať veľa sŕdc. Viac informácií o výzve a možnostiach podpory nájdeš na www.rmhc.sk.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MCDONALD’S
Odporúčame
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
včera o 08:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
pred 2 dňami
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca e
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
pred 2 dňami
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
Storky
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Lifestyle news
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami pred 34 minútami
Zdeno Chára sa zapísal do hokejovej histórie. Slovenská legenda vstúpila do Siene slávy NHL pred hodinou
Herec zo seriálu Trailer Park Boys čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia pred 2 hodinami
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci? pred 3 hodinami
Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa dnes o 07:12
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia včera o 18:36
Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast včera o 17:35
Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ včera o 16:36
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom včera o 15:33
Spravodajstvo
Vlaky Doprava Autonehoda Polícia SR
Viac
EÚ spúšťa iniciatívu Európsky štít demokracie. Reaguje na hybridné útoky a vplyv Ruska
pred 14 minútami
AKTUÁLNE: Ministerstvo dopravy odvolalo šéfov ZSSK. Rezort mení vedenie spoločnosti
pred hodinou
Šutaj Eštok musí čurillovcom zaplatiť 90-tisíc eur. V súčasnosti je v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa
Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa
dnes o 07:12
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
včera o 08:00
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
včera o 07:27
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
refresher+
Odporúčané
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
7. 11. 2025 8:31
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
refresher+
Odporúčané
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
pred 4 dňami
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých
včera o 13:10
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Viac z Tech Všetko
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
Software
1. 11. 2025 8:00
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu
31. 10. 2025 8:33
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
3. 11. 2025 13:25
Viac z Gastro Všetko
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
Ľudia
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Harry Potter seriál je skoro tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
Zaujímavosti
pred hodinou
KVÍZ: Harry Potter seriál je skoro tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
pred hodinou
Nový seriál zo sveta čarodejníkov sa blíži a to znamená, že je čas oprášiť vedomosti z Rokfortu.
V piatok 14. novembra bude Pyjama Day: Obleč si pyžamo a ukáž solidaritu s rodinami v nemocniciach
PR správa
V piatok 14. novembra bude Pyjama Day: Obleč si pyžamo a ukáž solidaritu s rodinami v nemocniciach
pred 3 hodinami
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
pred 3 hodinami
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia
včera o 18:36
Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu
refresher+
Odporúčané
Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
včera o 14:27
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
pred 2 dňami
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia