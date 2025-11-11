V piatok 14. novembra bude Pyjama Day: Obleč si pyžamo a ukáž solidaritu s rodinami v nemocniciach

Slovenky a Slováci si namiesto bežného oblečenia vezmú na seba pyžamá, aby spoločne pomohli dobrej veci.
Pyjama Day je veselá a zároveň dojímavá charitatívna výzva, ktorá dokazuje, že aj malý čin môže mať veľký význam. Tento deň spája školy, firmy, nemocnice aj jednotlivcov, aby prejavili solidaritu s rodinami detí, ktoré musia tráviť dlhé dni v nemocnici a dali im najavo, že v tom nie sú sami.
Pre hospitalizované deti sú pyžamá často celodenným oblečením na dlhé týždne. Nie je to ich voľba, ale nevyhnutnosť. Práve preto Ronald McDonald House Charities prináša výnimočnú iniciatívu Pyjama Day, ktorej cieľom je vyjadriť podporu všetkým deťom v nemocniciach tým, že si v tento deň oblečieme pyžamo kdekoľvek počas dňa a ukážeme im, že v tom nie sú samé, že na ne myslíme a prajeme im skoré uzdravenie.
Ako sa zapojiť?
Ukáž svoju solidaritu tým, že deň v práci, škole, alebo pokojne aj doma, stráviš v pyžame. Odfoť sa alebo natoč krátke video a zdieľaj ho na sociálnych sieťach s označením @RMHC Slovensko a hashtagom #pyjamaday a inšpiruj ostatných, aby sa pridali tiež. Každý záber, úsmev či príbeh pomáha šíriť posolstvo, že rodina by mala byť spolu aj v ťažkých chvíľach.
Pomôcť však môžeš aj finančne cez zbierku Oblečte si pyžamo pre dobrú vec, ktorá sa začína už 4. novembra na rádiách FUN a Vlna a potrvá do 14. novembra 2025. Všetky príspevky, ktoré ľudia pošlú počas trvania kampane, sa použijú na nákup rozkladacích postelí pre rodičov hospitalizovaných detí na Detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Každé euro sa tak premení na chvíle blízkosti a pokoja pre rodičov, ktorí pri svojich deťoch trávia dni aj noci. Darovať môžeš jednoducho aj cez tento odkaz alebo modré tlačidlo nižšie.
„S RADIO GROUP budeme už po druhýkrát súčasťou jedinečného Pyjama Day. Tento rok sa zapájame s ešte väčšou radosťou a nadšením – s oboma našimi rádiami. Teší nás, že 14. novembra môžeme opäť prísť s kolegami do práce v pyžamách a svojou troškou prispieť k šíreniu úžasnej myšlienky, ktorá nám dáva veľký zmysel,“ vysvetľuje Lenka Brezovská, marketingová riaditeľka RADIO GROUP, a dodáva: „Okrem mediálneho priestoru vo vysielaní a na sociálnych sieťach Fun rádia a Rádia Vlna sme sa rozhodli pomôcť aj finančným darom, ktorý bude použitý na nákup rozkladacích postelí pre rodičov hospitalizovaných detí. Ďakujeme, že môžeme byť súčasťou.“
K podpore Pyjama Day sa tento rok pridáva aj značka LELOSI, ktorá organizácii RMHC venovala kvalitné dámske a pánske pyžamá a spacie masky. Ak hľadáš zmysluplný vianočný darček, teraz je ten najlepší čas zakúpiť pyžamo od tejto obľúbenej značky. Z každého nákupu cez www.lelosi.sk, ktorý zrealizujete od 8. do 14. novembra 2025, venuje LELOSI 1 euro na podporu Ronald McDonald House Charities. Prispejete tak k tomu, aby mohla organizácia naďalej modernizovať a rekonštruovať detské oddelenia slovenských nemocníc.
„LELOSI spája pohodlie, štýl a pozitívnu energiu – a práve tieto hodnoty chceme preniesť aj k rodinám, ktoré trávia dni so svojimi deťmi v nemocnici. Pyjama Day je dôkazom, že aj niečo tak obyčajné ako pyžamo môže priniesť pocit domova tam, kde je to najviac potrebné,“ povedala Alena Hofmanová, Offline Marketing Manager CZ&SK.
Obleč si pyžamo, zapoj sa do Pyjama Day a ukáž, že aj malé gesto dokáže zohriať veľa sŕdc. Viac informácií o výzve a možnostiach podpory nájdeš na www.rmhc.sk.