Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 1:05
Helena Lučivňáková

HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia? CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia? včera o 18:00
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou) Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou) 17. 10. 2025 17:00
„Dora moralizovala Mišku a potom sama urobila to, čo sa jej nepáčilo“ Marcela z Farmy 17 (OUT LOUD) „Dora moralizovala Mišku a potom sama urobila to, čo sa jej nepáčilo“ Marcela z Farmy 17 (OUT LOUD) 10. 10. 2025 18:00
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD “Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD 9. 10. 2025 18:00
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends “Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends 8. 10. 2025 18:00
“Nečakal som, že to Daniel v Casa Amor až takto rozbalí, bolo mi ľúto Adélky” Ivan z Love Islandu (OUT LOUD) “Nečakal som, že to Daniel v Casa Amor až takto rozbalí, bolo mi ľúto Adélky” Ivan z Love Islandu (OUT LOUD) 3. 10. 2025 18:30
Čo si Simi z Love Isladnu myslí o Danielovi a Honzim v Casa Amor? (OUT LOUD) Čo si Simi z Love Isladnu myslí o Danielovi a Honzim v Casa Amor? (OUT LOUD) 2. 10. 2025 18:00
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD) Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD) 29. 9. 2025 18:30
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) 28. 9. 2025 14:00
Vydrží Miške a Majovi ich vzťah aj po Farme?🔮 Arseni vyveštil odpoveď (OUT LOUD) Vydrží Miške a Majovi ich vzťah aj po Farme?🔮 Arseni vyveštil odpoveď (OUT LOUD) 26. 9. 2025 19:00

V OUT LOUD Miška úprimne opísala, ako ju zasiahli intrigy, napätie medzi súťažiacimi aj moment, keď sa podľa nej všetko zmenilo na „hon na čarodejnicu“.

Miška, ktorá nedávno opustila vilu Love Islandu, zavítala do najnovšieho dielu OUT LOUD s Mišom Totkom. V otvorenom rozhovore prehovorila nielen o svojom odchode z vily, ale aj o zákulisí šou, hrách a o tom, ako sa na dianie pozerá s odstupom.

Povedala, že po odchode má v hlave veľa otáznikov. Najprv mala v pláne iniciovať kontakt s Honzom aj po skončení v šou, no po tom, čo počula, ako sa o nej vo vile vyjadroval, svoj názor zmenila. „Dúfam, že má správne úmysly,“ dodala, no zároveň priznala, že momentálne už kontakt neplánuje iniciovať.

Reč padla aj na ďalších účastníkov – Miška úprimne prezradila, čo si myslí o Michelle, a nebolo to práve pozitívne. Vysvetlila, čo jej na nej vo vile prekážalo, a dodala, že „u Michelle je známe, že ide cez mŕtvoly“. Negatívne ju vraj prekvapil aj Martin, keď po odchode videla niektoré časti šou.

Zaujímavosťou je, že jej odchod mal byť pôvodne spoločný – Miška prezradila, že s Honzom sa o tom viackrát rozprávali a mali pocit, že nastal čas ísť domov. Po tom sa však udiali úplne iné veci „Videla som v jeho očiach, že je to pre neho koniec,“ hovorí. Keď videla, že Honza dôveruje Michelle, rozhodla sa vilu opustiť. Celú situáciu opísala ako „hon na čarodejnicu“.

 

V rozhovore prezradila, či je v kontakte s Dominikou a či si stihli všetko vykomunikovať. Hovorila aj o tom, ako jej účasť vo vile vníma rodina a s kým je dnes z šou v kontakte.

Na záver dodala, že sa „veľmi teší“, až po šou stretne Michelle – tentoraz však s jemne ironickým úsmevom.

Celý rozhovor si môžeš pozrieť v najnovšej časti OUT LOUD s Mišom Totkom.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
včera o 17:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
pred 2 dňami
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 3 hodinami
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Storky
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lifestyle news
Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie pred hodinou
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami pred 2 hodinami
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec pred 3 hodinami
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju? dnes o 16:26
Milión rozhovorov o samovražde týždenne. OpenAI hovorí o znepokojujúcich číslach na ChatGPT dnes o 15:31
Kórejská skupina BTS chystá veľkolepý návrat. Prichádza s novým albumom a rekordným turné dnes o 14:41
VIDEO: Pred pražskou nemocnicou sa pobili dvaja muflóni. Zábery z ich stretu sa stali virálnymi dnes o 13:54
Muž vyhral 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. Nová lotéria priniesla kurióznu výhru dnes o 13:19
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život dnes o 12:07
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure dnes o 11:15
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Počasie Rusko
Viac
AKTUÁLNE: Izrael znova útočí v Gaze. Sľubuje odplatu
pred 49 minútami
Dôchodcovia budú pri preberaní dôchodku podpisovať poštový poukaz. Zmena sa dotkne každého tretieho seniora
pred hodinou
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
pred hodinou

Viac z Rozhovory

Všetko
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)
refresher+
Odporúčané
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)
26. 9. 2025 17:00
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?
včera o 18:00
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou)
refresher+
Odporúčané
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou)
17. 10. 2025 17:00
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
refresher+
Odporúčané
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
9. 10. 2025 18:00
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
refresher+
Odporúčané
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
8. 10. 2025 18:00
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD)
refresher+
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD)
29. 9. 2025 18:30
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Viac z Móda Všetko
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
Topánky
dnes o 14:00
V spolupráci
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
dnes o 14:00
Štýlové topánky pre mužov a ženy, ktoré ovládnu jeseň. Tieto modely by nemali chýbať v tvojom botníku
pred 2 dňami
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
20. 10. 2025 14:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)
pred 2 hodinami
V OUT LOUD Miška úprimne opísala, ako ju zasiahli intrigy, napätie medzi súťažiacimi aj moment, keď sa podľa nej všetko zmenilo na „hon na čarodejnicu“.
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
V spolupráci
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
dnes o 14:00
Pozor: Nenaleťte na falošné profily vydávajúce sa za COOP Jednotu
PR správa
Pozor: Nenaleťte na falošné profily vydávajúce sa za COOP Jednotu
dnes o 13:13
KVÍZ: Vieš, z ktorej krajiny pochádza Halloween a čo sa vyrezávalo pred tekvicou? Zisti, či sa vyznáš v sviatku strašidiel
KVÍZ: Vieš, z ktorej krajiny pochádza Halloween a čo sa vyrezávalo pred tekvicou? Zisti, či sa vyznáš v sviatku strašidiel
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:07
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
včera o 17:41
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovke
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovke
dnes o 07:38
Muž vyhral 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. Nová lotéria priniesla kurióznu výhru
Muž vyhral 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. Nová lotéria priniesla kurióznu výhru
dnes o 13:19
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:07
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
včera o 13:07
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Späť
Zdieľať
Diskusia