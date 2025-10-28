V OUT LOUD Miška úprimne opísala, ako ju zasiahli intrigy, napätie medzi súťažiacimi aj moment, keď sa podľa nej všetko zmenilo na „hon na čarodejnicu“.
Miška, ktorá nedávno opustila vilu Love Islandu, zavítala do najnovšieho dielu OUT LOUD s Mišom Totkom. V otvorenom rozhovore prehovorila nielen o svojom odchode z vily, ale aj o zákulisí šou, hrách a o tom, ako sa na dianie pozerá s odstupom.
Povedala, že po odchode má v hlave veľa otáznikov. Najprv mala v pláne iniciovať kontakt s Honzom aj po skončení v šou, no po tom, čo počula, ako sa o nej vo vile vyjadroval, svoj názor zmenila. „Dúfam, že má správne úmysly,“ dodala, no zároveň priznala, že momentálne už kontakt neplánuje iniciovať.
Reč padla aj na ďalších účastníkov – Miška úprimne prezradila, čo si myslí o Michelle, a nebolo to práve pozitívne. Vysvetlila, čo jej na nej vo vile prekážalo, a dodala, že „u Michelle je známe, že ide cez mŕtvoly“. Negatívne ju vraj prekvapil aj Martin, keď po odchode videla niektoré časti šou.
Zaujímavosťou je, že jej odchod mal byť pôvodne spoločný – Miška prezradila, že s Honzom sa o tom viackrát rozprávali a mali pocit, že nastal čas ísť domov. Po tom sa však udiali úplne iné veci „Videla som v jeho očiach, že je to pre neho koniec,“ hovorí. Keď videla, že Honza dôveruje Michelle, rozhodla sa vilu opustiť. Celú situáciu opísala ako „hon na čarodejnicu“.
V rozhovore prezradila, či je v kontakte s Dominikou a či si stihli všetko vykomunikovať. Hovorila aj o tom, ako jej účasť vo vile vníma rodina a s kým je dnes z šou v kontakte.
Na záver dodala, že sa „veľmi teší“, až po šou stretne Michelle – tentoraz však s jemne ironickým úsmevom.
Celý rozhovor si môžeš pozrieť v najnovšej časti OUT LOUD s Mišom Totkom.