dnes 26. októbra 2025 o 12:29
Čas čítania 0:54
Natália Mišániová

Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi

Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
Zdroj: Mauricio Santana/Getty Images, instagram/ @sophiet
Chris je tiež po rozchode s herečkou Dakotou Johnson.

Herečka Sophie Turner (29) sa podľa informácií Daily Mail údajne stretla s frontmanom skupiny Coldplay Chrisom Martinom (48) po tom, čo definitívne ukončila vzťah s aristokratom Peregrineom „Perrym“ Pearsonom.

Sophie Turner a Perry Pearson boli spolu takmer dva roky. Napriek správam o ich rozchodoch a zmiereniach počas leta zdroje tvrdia, že ich vzťah oficiálne skončil po jednej z vysokopostavených spoločenských svadieb koncom septembra. Na udalosti bolo údajne vidieť, ako sa medzi sebou počas tanca hádali, no pritom sa vášnivo bozkávali.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

Sophie však podľa insiderov mala už týždeň po rozchode „tajné rande“ s frontmanom skupiny Coldplay, Chrisom Martinom. Chris sa tiež v júni rozišiel s americkou herečkou Dakotou Johnson (35), po takmer ôsmich rokoch vzťahu a zasnúbení.

Sophie Turner bola v minulosti vydatá za Joea Jonasa (36) frontmana kapely Joe Jonas. Pár má dve dcéry, Willu (4) a Delphine (2). Rozviedli sa v septembri 2024. Sophie sa odvtedy zamerala na nové vzťahy a podľa zdrojov sa po Perrym Pearsonovi posunula ďalej k Chrisovi Martinovi.

Coldplay Chris Martin coldplay sophie turner sophie turner, joe jonas
Zobraziť galériu
(7)

Chris Martin bol so svojou bývalou partnerkou Dakotou Johnson od roku 2017, po jeho rozvode s Gwyneth Paltrow v roku 2015. Tajne sa zasnúbili, no tento rok v júni sa rozhodli rozísť po takmer dekáde vzťahu. Dakota bola údajne zničená tým, že už nebude tráviť toľko času s Chrisovými deťmi, Apple (21) a Mosesom (19), no stále chce byť pre nich oporou.

SPRÁVY ZO SVETA
