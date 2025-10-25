Vo väzení malo dojsť k útoku na obvineného rappera a producenta Diddyho.
Americký rapper a producent Sean „Diddy“ Combs zažil podľa informácií portálu TMZ vo väzení v newyorskom MDC Brooklyn nebezpečný incident. Podľa jeho priateľa Charlucciho Finneyho sa počas jednej noci zobudil s nožom pritlačeným ku krku, len pár sekúnd od vážneho zranenia. Nie je jasné, či útočníka zastavila stráž, alebo sa Diddy ubránil sám.
Finney pre denník Daily Mail povedal, že útok mal pravdepodobne zastrašiť hudobníka. Dodal, že väznice ako MDC Brooklyn sú rizikové pre ľudí odsúdených v prípadoch súvisiacich so sexuálnymi trestnými činmi. Správy o incidente neskôr potvrdili zdroje portálu TMZ.
O útoku hovoril aj Diddyho právnik Brian Steel počas vynášania rozsudku. Tvrdil, že situáciu vyriešil väzenský dozor, ktorý zabránil tomu, aby väzeň s nožom Diddyho zranil.
Hudobník si odpykáva 50-mesačný trest za porušenie tzv. Mannovho zákona, ktorý zakazuje prevážať osoby za účelom sexuálnych služieb. Z vážnejších obvinení, vrátane obchodovania s ľuďmi a organizovaného zločinu, bol oslobodený. Bývalý prezident Donald Trump podľa portálu TMZ zvažuje jeho omilostenie, čo však Biely dom poprel.