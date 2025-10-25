Kategórie
dnes 25. októbra 2025 o 10:30
Čas čítania 0:39
Barbora Fábryová

Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku

Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku
Zdroj: Youtube/ Investigation Discovery
Vo väzení malo dojsť k útoku na obvineného rappera a producenta Diddyho.

Americký rapper a producent Sean „Diddy“ Combs zažil podľa informácií portálu TMZ vo väzení v newyorskom MDC Brooklyn nebezpečný incident. Podľa jeho priateľa Charlucciho Finneyho sa počas jednej noci zobudil s nožom pritlačeným ku krku, len pár sekúnd od vážneho zranenia. Nie je jasné, či útočníka zastavila stráž, alebo sa Diddy ubránil sám.

Diddy Sean Combs alias Diddy. Sean Diddy Combs Diddy
Finney pre denník Daily Mail povedal, že útok mal pravdepodobne zastrašiť hudobníka. Dodal, že väznice ako MDC Brooklyn sú rizikové pre ľudí odsúdených v prípadoch súvisiacich so sexuálnymi trestnými činmi. Správy o incidente neskôr potvrdili zdroje portálu TMZ.

O útoku hovoril aj Diddyho právnik Brian Steel počas vynášania rozsudku. Tvrdil, že situáciu vyriešil väzenský dozor, ktorý zabránil tomu, aby väzeň s nožom Diddyho zranil.

DIDDY
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
Kultúra
pred 2 hodinami
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
pred 2 hodinami
Harmonické bývanie, ktoré dokonale zapadá do tichého pobrežného prostredia.
Lucia vyhrala Národnú cenu za dizajn. Tvorbou chce prebudiť pocit spojenia s produktom (REFRESHER ART)
Lucia vyhrala Národnú cenu za dizajn. Tvorbou chce prebudiť pocit spojenia s produktom (REFRESHER ART)
dnes o 08:00
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
včera o 18:30
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
včera o 17:06
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
včera o 17:00
