Sean „Diddy“ Combs, ktorý v júli čelil odsúdeniu v dvoch prípadoch súvisiacich s prostitúciou, sa nevzdáva a žiada o oslobodenie alebo nový proces.
Diddyho kauzu podrobne sledujeme. Najnovšie prišiel portál ABC News so správou o tom, že Diddy žiada o oslobodenie alebo prípadne nový proces. Už na konci tohto mesiaca tak má prebehnúť pojednávanie, kde sa bude prerokovávať zrušenie jeho rozsudku či otvorenie nového konania.
Diddyho v júli odsúdili v dvoch prípadoch z piatich, v ktorých bol obvinený – konkrétne za obžaloby týkajúce sa prepravy s cieľom zapojiť obete do prostitúcie. 3. októbra má byť oficiálne vynesený rozsudok.
25. septembra bude však súd posudzovať jeho žiadosť o zrušenie rozsudku alebo nové konanie. Z uniknutých informácií vyplýva, že federálni prokurátori zastávajú názor, že si Diddy nezaslúži ani oslobodenie, ani nové konanie, pretože „existovalo viac než dosť dôvodov“ na jeho odsúdenie.
Diddy sa už teraz nachádza vo väzbe, hoci sa pokúšal zložiť kauciu. To mu začiatkom augusta nebolo umožnené – súd rozhodol, že naďalej predstavuje riziko úteku a nebezpečenstvo pre spoločnosť.