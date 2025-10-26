Nestíhaš vymýšľať kostým na halloweenskú párty? Linda a Zuzana Mračková ti ukážu, ako na rýchle líčenie (MAKE-UP & GOSSIP)

Téma tejto epizódy Make-up & Gossip je veľmi aktuálna – Zuzka a Linda ti predvedú, ako na halloweenské líčenie. Najlepšie na tom je, že ti postačia veci, ktoré pravdepodobne máš už doma.
V najnovšej epizóde Make-up & Gossip si Linda pozvala do štúdia vizážistku Zuzanu Mračkovú. Zuzku môžeš poznať nielen kvôli práci make-up artistky, ale aj z Instagramu, kde sa venuje osvete na tému mentálneho zdravia.
Okrem hravého líčenia sa naše vizážistky dotkli aj vážnejších tém, ktoré Zuzka riešila vo svojom živote a hovorí o nich otvorene aj na Instagrame. Už v skorom veku začala bojovať s poruchou príjmu potravy. V aktuálnej epizóde sa tak naučíš nielen niečo o líčení, ale aj o prevencii v súvislosti s mentálnym zdravím.
Predtým, než Zuzka prejde k akémukoľvek líčeniu, začína so skincare. Na vyčistenú pleť si aplikovala sérum s vitamínom C a hydratačný krém francúzskej dermokozmetiky Embryolisse Lait-Crème Concentré, ktorý je veľmi dobrý aj pod make-up. Svoju skincare zakončili s SPF, a to konkrétne ľahkým krémom Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh.
Aby Zuzke sadol odtieň make-upu čo najlepšie, momentálne si mieša dve značky, ktoré jej veľmi vyhovujú – Make Up For Ever HD Skin Hydra Glow Skin Booster Foundation a NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Linda zas preferuje Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation, s ktorým sa vie nalíčiť minimalisticky aj full glam.
Základ svojho líčenia obe vizážistky dokončili korektorom. Zuzka siahla po Natasha Denona HY-GLAM a Linda po Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow, ktorý môžeš poznať už z predošlých epizód.
Na kontúrovanie tváre obe použili krémový bronzer. Linda je veľkou fanúšičkou Fenty Beauty Match Stix Contour Skinstick, ktorý tiež môžeš vidieť v epizódach Make-up & Gossip pravidelne. Zuzka použila virálny bronzer Charlotte Tilbury Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer.
Zuzka má veľmi svetlý odtieň pleti, preto preferuje jemné odtiene líceniek. Tentokrát zvolila značku, ktorú vytvoril vizážista Kim Kardashian – Makeup by Mario Soft Pop Plumping Blush Veil v odtieni Barely Blushing. Lindina pleť potrebuje výraznejší odtieň, a preto použila jej obľúbené duo Natasha Denona HY-BLUSH Cloudy Cream Cheek Duo.
Na fixáciu svojho krémového líčenia použili obe vizážistky sypký púder. V Zuzkinej kozmetickej taške sa nachádza púder Huda Beauty Easy Bake, ktorý pravdepodobne poznáš aj zo sociálnych sietí. Linda púder bežne nenosí, no tentokrát siahla po drogérkovej klasike – MAYBELLINE Facestudio Lasting Fix Loose Setting Powder.
Pre opálenejší dojem Zuzka použila aj púdrový bronzer Makeup by Mario SoftSculpt Blurring Bronzer a jej najobľúbenejšiu lícenku Rare Beauty Soft Pinch Luminous Powder Blush, ktorá má mierne lesklý efekt. Podobný odtieň lícenky našla vo svojej paletke Dior Backstage Glow Maximizer Palette.
Na fixáciu obočia Zuzka použila gél z drogérie, ktorý nedávno objavila a nevie si ho vynachváliť – L’Oréal Paris Infaillible 24h Brow Lamination. Na dokreslenie chĺpkov použila pero NYX Professional Makeup Lift&Snatch Brow Tint Pen. „Ten NYX to úplne fičí. To tu má každá hostka, ja to používam. Milujem to,“ doplnila Linda.
Možno sa zamýšľaš, že to zatiaľ pôsobí ako bežné líčenie, ktoré nemá nič spoločné s Halloweenom. K tomuto kroku sa dostávame až pri líčení očí.
Linda aj Zuzka si na celé viečko aplikovali metalický krémový očný tieň Charlotte Tilbury Eye To Mesmerise. Na spodnú linku oka si následne aplikovali hnedú ceruzku. Zuzka použila rovnakú značku – Charlotte Tilbury Rock N Kohl a Linda siahla po cenovo dostupnejšej L’Oréal Paris Infaillible.
Hnedá farba dominovala aj pri výbere špirály. Linda použila Catrice Hyper Lash, ktorá sa stala virálnou hlavne na TikToku, a to nielen vďaka dostupnej cenovke, ale aj kvôli dostupným odtieňom. Zuzka si vybrala hnedú riasenku SEPHORA COLLECTION Size Up Volumizing Mascara. Obe vizážistky majú rady výrazné riasy, preto špirálou nešetrili.
Očné ceruzky, ktoré použili Linda a Zuzka na pery, použili aj na kontúrovanie pier. Líčenie pier dokončili leskom. Linda si vybrala balzam essence the super peptide, ktorý je tak trocha dupe na známy Rhode. Zuzka siahla po Dior Addict Lip Glow Oil, ktorý má zväčšujúci efekt.
Posledným krokom je Harlequinovský make-up. Linda si čierne trojuholníky okolo očí skúsila priamo nakresliť čiernou ceruzkou, pričom Zuzka skúsila hack s klieštikmi na mihalnice. Keď boli s líčením očí hotové, do stredu nosa si urobili čiernu bodku. Nasledoval zlovestný úsmev – po stranách pier si vizážistky nakreslili čiary, ktoré smerovali až k lícam. Stačí, ak si spomenieš, ako vyzeral Joker. Pre presný postup sleduj pozorne video.