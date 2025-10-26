Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Notino.
dnes 26. októbra 2025 o 14:00
Čas čítania 2:42
Sponzorovaný obsah

Nestíhaš vymýšľať kostým na halloweenskú párty? Linda a Zuzana Mračková ti ukážu, ako na rýchle líčenie (MAKE-UP & GOSSIP)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? pred 3 dňami
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista? CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista? 22. 10. 2025 10:31
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE) Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE) 19. 10. 2025 14:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt 18. 10. 2025 12:00
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov 17. 10. 2025 17:57
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou) Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou) 17. 10. 2025 17:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA) 21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA) 15. 10. 2025 11:00
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny) „Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny) 15. 10. 2025 7:00
Profesionálna vizážistka Jana Olšinská ti ukáže, ako si prispôsobiť akýkoľvek odtieň make-upu (MAKE-UP & GOSSIP) Profesionálna vizážistka Jana Olšinská ti ukáže, ako si prispôsobiť akýkoľvek odtieň make-upu (MAKE-UP & GOSSIP) 12. 10. 2025 13:00
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži 11. 10. 2025 12:00

Téma tejto epizódy Make-up & Gossip je veľmi aktuálna – Zuzka a Linda ti predvedú, ako na halloweenské líčenie. Najlepšie na tom je, že ti postačia veci, ktoré pravdepodobne máš už doma.

V najnovšej epizóde Make-up & Gossip si Linda pozvala do štúdia vizážistku Zuzanu Mračkovú. Zuzku môžeš poznať nielen kvôli práci make-up artistky, ale aj z Instagramu, kde sa venuje osvete na tému mentálneho zdravia.

Okrem hravého líčenia sa naše vizážistky dotkli aj vážnejších tém, ktoré Zuzka riešila vo svojom živote a hovorí o nich otvorene aj na Instagrame. Už v skorom veku začala bojovať s poruchou príjmu potravy. V aktuálnej epizóde sa tak naučíš nielen niečo o líčení, ale aj o prevencii v súvislosti s mentálnym zdravím.

Predtým, než Zuzka prejde k akémukoľvek líčeniu, začína so skincare. Na vyčistenú pleť si aplikovala sérum s vitamínom C a hydratačný krém francúzskej dermokozmetiky Embryolisse Lait-Crème Concentré, ktorý je veľmi dobrý aj pod make-up. Svoju skincare zakončili s SPF, a to konkrétne ľahkým krémom Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh.

Aby Zuzke sadol odtieň make-upu čo najlepšie, momentálne si mieša dve značky, ktoré jej veľmi vyhovujú – Make Up For Ever HD Skin Hydra Glow Skin Booster Foundation a NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Linda zas preferuje Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation, s ktorým sa vie nalíčiť minimalisticky aj full glam.

Základ svojho líčenia obe vizážistky dokončili korektorom. Zuzka siahla po Natasha Denona HY-GLAM a Linda po Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow, ktorý môžeš poznať už z predošlých epizód.

Na kontúrovanie tváre obe použili krémový bronzer. Linda je veľkou fanúšičkou Fenty Beauty Match Stix Contour Skinstick, ktorý tiež môžeš vidieť v epizódach Make-up & Gossip pravidelne. Zuzka použila virálny bronzer Charlotte Tilbury Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer.

Zuzka má veľmi svetlý odtieň pleti, preto preferuje jemné odtiene líceniek. Tentokrát zvolila značku, ktorú vytvoril vizážista Kim Kardashian – Makeup by Mario Soft Pop Plumping Blush Veil v odtieni Barely Blushing. Lindina pleť potrebuje výraznejší odtieň, a preto použila jej obľúbené duo Natasha Denona HY-BLUSH Cloudy Cream Cheek Duo.

Na fixáciu svojho krémového líčenia použili obe vizážistky sypký púder. V Zuzkinej kozmetickej taške sa nachádza púder Huda Beauty Easy Bake, ktorý pravdepodobne poznáš aj zo sociálnych sietí. Linda púder bežne nenosí, no tentokrát siahla po drogérkovej klasike – MAYBELLINE Facestudio Lasting Fix Loose Setting Powder.

Pre opálenejší dojem Zuzka použila aj púdrový bronzer Makeup by Mario SoftSculpt Blurring Bronzer a jej najobľúbenejšiu lícenku Rare Beauty Soft Pinch Luminous Powder Blush, ktorá má mierne lesklý efekt. Podobný odtieň lícenky našla vo svojej paletke Dior Backstage Glow Maximizer Palette.

Na fixáciu obočia Zuzka použila gél z drogérie, ktorý nedávno objavila a nevie si ho vynachváliť – L’Oréal Paris Infaillible 24h Brow Lamination. Na dokreslenie chĺpkov použila pero NYX Professional Makeup Lift&Snatch Brow Tint Pen. „Ten NYX to úplne fičí. To tu má každá hostka, ja to používam. Milujem to,“ doplnila Linda.

Možno sa zamýšľaš, že to zatiaľ pôsobí ako bežné líčenie, ktoré nemá nič spoločné s Halloweenom. K tomuto kroku sa dostávame až pri líčení očí.

Linda aj Zuzka si na celé viečko aplikovali metalický krémový očný tieň Charlotte Tilbury Eye To Mesmerise. Na spodnú linku oka si následne aplikovali hnedú ceruzku. Zuzka použila rovnakú značku – Charlotte Tilbury Rock N Kohl a Linda siahla po cenovo dostupnejšej L’Oréal Paris Infaillible.

Hnedá farba dominovala aj pri výbere špirály. Linda použila Catrice Hyper Lash, ktorá sa stala virálnou hlavne na TikToku, a to nielen vďaka dostupnej cenovke, ale aj kvôli dostupným odtieňom. Zuzka si vybrala hnedú riasenku SEPHORA COLLECTION Size Up Volumizing Mascara. Obe vizážistky majú rady výrazné riasy, preto špirálou nešetrili.

Očné ceruzky, ktoré použili Linda a Zuzka na pery, použili aj na kontúrovanie pier. Líčenie pier dokončili leskom. Linda si vybrala balzam essence the super peptide, ktorý je tak trocha dupe na známy Rhode. Zuzka siahla po Dior Addict Lip Glow Oil, ktorý má zväčšujúci efekt.

Posledným krokom je Harlequinovský make-up. Linda si čierne trojuholníky okolo očí skúsila priamo nakresliť čiernou ceruzkou, pričom Zuzka skúsila hack s klieštikmi na mihalnice. Keď boli s líčením očí hotové, do stredu nosa si urobili čiernu bodku. Nasledoval zlovestný úsmev – po stranách pier si vizážistky nakreslili čiary, ktoré smerovali až k lícam. Stačí, ak si spomenieš, ako vyzeral Joker. Pre presný postup sleduj pozorne video. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MAKE-UP & GOSSIP
Odporúčame
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
pred 2 dňami
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
dnes o 07:00
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
včera o 18:00
Storky
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Lifestyle news
Vedci objavili novú planétu. Má potenciál vytvárať podmienky vhodné na život pred 30 minútami
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi pred hodinou
VIDEO: Je tu trailer na tretie príbehové rozšírenie Kingdom Come: Deliverance II. Kedy vyjde? včera o 16:48
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste včera o 13:26
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca? včera o 07:27
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí pred 2 dňami
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom pred 2 dňami
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu pred 2 dňami
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina pred 2 dňami
Spravodajstvo
Rusko Polícia SR Vojna na Ukrajine Hlas-SD
Viac
Lúpež v Louvri: Polícia chytila dvoch mužov podozrivých z krádeže vzácnych šperkov
pred 3 minútami
Nehoda vo Vysokých Tatrách: Osobné autá sa zrazili s autobusom
pred hodinou
Obmedzenie dopravy v okrese Poprad: Táto cesta bude uzavretá až do konca roka
pred hodinou

Viac z Video

Všetko
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)
refresher+
Odporúčané
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)
19. 10. 2025 14:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
refresher+
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
18. 10. 2025 12:00
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)
15. 10. 2025 7:00
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
refresher+
Odporúčané
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
11. 10. 2025 12:00
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke?
refresher+
Odporúčané
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke?
pred 3 dňami
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Viac z Zdravie Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
17. 10. 2025 15:23
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
včera o 18:00
Viac z Gastro Všetko
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
Ľudia
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
pred 2 dňami
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
pred 3 dňami
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
17. 10. 2025 17:00
Viac z Osobnosti Všetko
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
Slovensko
18. 10. 2025 18:00
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
18. 10. 2025 18:00
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
včera o 07:27

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
November na Netflixe: Stranger Things sú späť, Ed Sheeran ťa prevedie New Yorkom a pozrieš si aj vianočné novinky
Filmy a Seriály
pred 14 minútami
November na Netflixe: Stranger Things sú späť, Ed Sheeran ťa prevedie New Yorkom a pozrieš si aj vianočné novinky
pred 14 minútami
Na aké novinky sa môžeš tešiť v novembri?
Nestíhaš vymýšľať kostým na halloweenskú párty? Linda a Zuzana Mračková ti ukážu, ako na rýchle líčenie (MAKE-UP & GOSSIP)
V spolupráci
Nestíhaš vymýšľať kostým na halloweenskú párty? Linda a Zuzana Mračková ti ukážu, ako na rýchle líčenie (MAKE-UP & GOSSIP)
pred 14 minútami
Štýlové topánky pre mužov a ženy, ktoré ovládnu jeseň. Tieto modely by nemali chýbať v tvojom botníku
V spolupráci
Štýlové topánky pre mužov a ženy, ktoré ovládnu jeseň. Tieto modely by nemali chýbať v tvojom botníku
dnes o 10:00
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
dnes o 07:00
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
včera o 13:26
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
včera o 07:27
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
pred 2 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 4 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 3 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 3 dňami
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
20. 10. 2025 14:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 4 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia