Pozri sa, čo ťa čaká tento víkend v hlavnom meste. Je si skutočne z čoho vyberať!
Nevieš, ako stráviť nadchádzajúce voľné dni? Neboj, sme tu s našou rubrikou Weekend Radar. Bratislava aj tentoraz ponúka množstvo lákavých možností. Prinášame ti preto výber najzaujímavejších akcií, ktoré by si nemal premeškať – od hudby a kultúry až po oddych a zábavu.
Piatok, 24.10
Dalyb, Trafo
Máš rád/a slovenský rap? Tak tento piatok skoč do Trafa, kde práve tento piatok má Dalyb svoju show. Začína o 22:00, no nezabudni si kúpiť lístok na tomto linku, ktorý ťa vyjde na 15 eur.
DISKOLOTOČ, Kácečko
Ak hľadáš tip na piatkový večer, vyraz na DISKOLOTOČ s Majestic Monikou a Mimóza DJ setom (Janka Kovalčíková a Lenka Libjaková). Čaká ťa noc plná trblietok, konfiet, bubliniek a hudby, ktorá ťa nenechá sedieť. Akcia začína 24. októbra o 22:00 v Kácečku na Kamennom námestí v Bratislave. Vstup je povolený od 18 rokov.
Solardeath, Radosť Music Club
Si fanúšik/čka hard groovu či techna? Tak táto akcia, ktorá sa uskutoční v bratislavskom klube Radosť, je stvorená pre teba. Klub svoje dvere otvára o 23:00 hodine a vstup je od 18 rokov. Lístky si však vieš zakúpiť len na mieste a kapacita je obmedzená.
Sobota, 25.10
TEDxBratislava Youth
TEDxBratislavaYouth je celodenné podujatie celosvetového konceptu TEDx s hlavným programom 8 TEDx talkov - Hugohypetrain, Jakub Víglašský, Michal Pečík, Pavol Draxler, Simona Hanová, Martina Gajdošová, Filip Lepieš, Robert Antoni.
Podujatie začína o 11:00. Téma tohtoročného podujatia je Echo ticha – reflektuje momenty, ktoré si často nevšímame, no majú na nás vplyv.
Čaká ťa tanečný workshop Otca Mirca, interaktívna prednáška Sorrywecan, workshop Posvanc fitness, Slam poetry vystúpenie a mnoho iného.
GoldKiid Tour, Subdeck
Už túto sobotu 25. októbra sa v Subdecku v Bratislave koná druhá zastávka GoldKiid Tour. Okrem Nik Tenda, Deckyho a DJ-ov KK & Kreyz sa predstaví aj dvojica slovenských hostí Dušan Vlk a Temný Rudo. Brány sa otvárajú o 20:30 a show končí o 3:00.
Trh-Piac-Markt & Bratislavská knižná burza 2025
Každú sobotu od 9:00 do 15:00 sa pod jednou strechou stretávajú lokálni farmári, remeselníci a výrobcovia na tradičných trhoch v Bratislave. Okrem čerstvých potravín a delikates tu nájdeš aj prírodnú kozmetiku, kvety a na poschodí najväčšiu burzu kníh na Slovensku.
Novinkou je POP-UP zóna s originálnym oblečením, grafikami a doplnkami od slovenských tvorcov. Celý program si prečítaš na tomto linku.
Nedeľa, 26.10
Sme v pohode, SND (Študio)
Máš chuť cez víkend na kultúru? Odporúčame ti inscenáciu Sme v pohode v réžii Daniely Špinar. Sme v pohode ponúka štipľavú, no zároveň dojímavú „šokovú terapiu“, ktorá ti otvorí oči a možno aj roztopí srdce. Predstavenie začína o 19:00 a trvá hodinu a pol. Vstupenky si zakúpiš tu.
Herec Ľuboš Kostelný získal cenu Dosky 2024 v kategórii Najlepší mužský herecký výkon sezóny práve za túto inscenáciu.
TIP OD REDAKCIE
Ak máš rád/a dobré jedlo, odporúčame ti skočiť cez víkend na obed do Wild Kitchen Modra. Reštaurácia pod vedením Martina Plaštiaka, ktorý dlhé roky pôsobil v USA a varil v uznávaných podnikoch, stavia na poctivej kuchyni a úcte k surovinám.
Spolu s tímom kuchárov pripravuje jedlá z lokálnych ingrediencií, často doplnené o bylinky z lesa či z okolia Modry. Zeleninu si pestujú vo vlastnej záhrade Wild Garden, vďaka čomu je menu vždy sezónne.