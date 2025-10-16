Kategórie
dnes 16. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:24

Rapová skupina 58G, Vegánske hody či 90s párty: Čo robiť v Bratislave počas víkendu? (WEEKEND RADAR)

Rapová skupina 58G, Vegánske hody či 90s párty: Čo robiť v Bratislave počas víkendu? (WEEKEND RADAR)
Zdroj: Instagram / @58g_southead
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Máme pre teba tipy, kam sa oplatí vyraziť cez voľné dni.

Nevieš, čo s voľnými jesennými dňami? Žiadny stres, od toho tu sme my s Weekend Radarom. Aj tento víkend má hlavné mesto čo ponúknuť a je si skutočne z čoho vyberať! Vybrali sme pre teba tie najzaujímavejšie akcie, ktoré podľa nás stoja za pozornosť – nech už máš chuť na kultúru, hudbu alebo len na príjemne strávený čas.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

Piatok, 17.10.

TEPLÁREŇ KABARET & PÁRTY, Šafko 

Tepláreň prichádza s ďalším vydaním svojho obľúbeného kabaretu a párty, ktoré sľubujú noc plnú prekvapení, radosti a poriadnej dávky zábavy. Program sa začne o 21.00 energickou kabaretnou šou, ktorú povedie RadoStar.

Na pódiu sa predstavia hviezdy ako Laziza Vuitton, Arejko, Eva Lunch, Babú Northman, Luis, Malena, J.Singer a Kylie Tisci. Okrem toho ťa tam čaká aj pop-up značky Identities, takže si môžeš odniesť aj niečo štýlové na pamiatku. Počet vstupeniek je obmedzený, lístky na kabaret aj párty kúpiš v predpredaji cez Tootoot za 19 eur.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

2000s WAVE Party, Aldea Club

Máš rád/a hudbu z 2000s? Tak toto je pre teba. V piatok 17. októbra ťa čaká noc plná nezabudnuteľných a ikonických pesničiek práve z tohto obdobia, priprav sa na poriadnu nostalgiu. Zaznejú hity od mien ako Usher, Rihanna, Eminem, 50 Cent, Justin Bieber, Katy Perry a mnohých ďalších.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 2000s WAVE PARTY (@2000s_wave)

Sobota, 18.10.

Mullet POP-UP

Už túto sobotu sa v Mullete otvára POP-UP, kde si môžeš vychutnať skvelú atmosféru a tvorbu talentovaných umelcov! Tešiť sa môžeš na nákup unikátnych kúskov a doplnkov od 15:00 do 20:00 na adrese Laurinská 19. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MULLET BAR (@mullet_bar)

58G, Šafko 

Si fanúšikom českej rapovej skupiny 58G? Tak už túto sobotu máš jedinečnú možnosť zažiť ich v bratislavskom klube Šafko, kde skupina prichádza predstaviť svoj nový album. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

FREEDOM 90s Party, Kácečko 

Milovníci/čky 90. rokov sa majú na čo tešiť – obľúbená FREEDOM 90s PARTY sa vracia už túto sobotu 18. októbra. Môžeš si zatancovať na hity od Nirvany, Fatboy Slim, Oasis, Eminema či Daft Punk. Vstup je povolený od 18 rokov a akcia začne o 22.00.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Nedeľa, 19.10.

Vegánske hody, Stará Tržnica

V nedeľu máš možnosť užiť si Vegánske hody v Starej Tržnici, ktoré ponúknu návštevníkom lahodné rastlinné špeciality. Okrem chutného jedla sa môžeš tešiť na inšpiratívnych ľudí, ktorí sa venujú udržateľnému spôsobu života a delia sa o tipy, ako jednoducho zaradiť rastlinné produkty do každodenného života.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vegánske hody Slovensko (@veganskehody.sk)

Friendship is Magic, Divadlo Panoptikum 

Friendship is Magic je umelecko-komunitné podujatie v bare Vybavenô, kde sa spája tvorivosť, zábava a zamyslenie nad priateľstvom. Ak máš rád kreatívne projekty, môžeš sa zapojiť svojou vlastnou tvorbou na tému priateľstvo prostredníctvom formulára. Čaká ťa aj SWAP oblečenia či spoločenské hry.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Panoptikum (@divadlopanoptikum)

V60 ROLL-ON WORKSHOP, Ost Block

Príď si v nedeľu do OST BLOCK Vydrica (Floriánska 1) medzi 14:00 a 16:00 vytvoriť vlastný 10 ml roll-on s esenciami jazmínu, rosewoodu a bergamotu.

Každý si odniesie svoj malý kúsok aromaterapie a dozvie sa, ako vône vplývajú na náladu a zmysly. Workshop je bezplatný, ale kapacita je limitovaná – odporúčame sa registrovať cez link v profile @its_ostblock alebo @so.slowproducts.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SO.SLOW | made better (@so.slowproducts)

WEEKEND RADAR
