Máme pre teba tipy, kam sa oplatí vyraziť cez voľné dni.
Nevieš, čo s voľnými jesennými dňami? Žiadny stres, od toho tu sme my s Weekend Radarom. Aj tento víkend má hlavné mesto čo ponúknuť a je si skutočne z čoho vyberať! Vybrali sme pre teba tie najzaujímavejšie akcie, ktoré podľa nás stoja za pozornosť – nech už máš chuť na kultúru, hudbu alebo len na príjemne strávený čas.
Piatok, 17.10.
TEPLÁREŇ KABARET & PÁRTY, Šafko
Tepláreň prichádza s ďalším vydaním svojho obľúbeného kabaretu a párty, ktoré sľubujú noc plnú prekvapení, radosti a poriadnej dávky zábavy. Program sa začne o 21.00 energickou kabaretnou šou, ktorú povedie RadoStar.
Na pódiu sa predstavia hviezdy ako Laziza Vuitton, Arejko, Eva Lunch, Babú Northman, Luis, Malena, J.Singer a Kylie Tisci. Okrem toho ťa tam čaká aj pop-up značky Identities, takže si môžeš odniesť aj niečo štýlové na pamiatku. Počet vstupeniek je obmedzený, lístky na kabaret aj párty kúpiš v predpredaji cez Tootoot za 19 eur.
2000s WAVE Party, Aldea Club
Máš rád/a hudbu z 2000s? Tak toto je pre teba. V piatok 17. októbra ťa čaká noc plná nezabudnuteľných a ikonických pesničiek práve z tohto obdobia, priprav sa na poriadnu nostalgiu. Zaznejú hity od mien ako Usher, Rihanna, Eminem, 50 Cent, Justin Bieber, Katy Perry a mnohých ďalších.
Sobota, 18.10.
Mullet POP-UP
Už túto sobotu sa v Mullete otvára POP-UP, kde si môžeš vychutnať skvelú atmosféru a tvorbu talentovaných umelcov! Tešiť sa môžeš na nákup unikátnych kúskov a doplnkov od 15:00 do 20:00 na adrese Laurinská 19.
58G, Šafko
Si fanúšikom českej rapovej skupiny 58G? Tak už túto sobotu máš jedinečnú možnosť zažiť ich v bratislavskom klube Šafko, kde skupina prichádza predstaviť svoj nový album.
FREEDOM 90s Party, Kácečko
Milovníci/čky 90. rokov sa majú na čo tešiť – obľúbená FREEDOM 90s PARTY sa vracia už túto sobotu 18. októbra. Môžeš si zatancovať na hity od Nirvany, Fatboy Slim, Oasis, Eminema či Daft Punk. Vstup je povolený od 18 rokov a akcia začne o 22.00.
Nedeľa, 19.10.
Vegánske hody, Stará Tržnica
V nedeľu máš možnosť užiť si Vegánske hody v Starej Tržnici, ktoré ponúknu návštevníkom lahodné rastlinné špeciality. Okrem chutného jedla sa môžeš tešiť na inšpiratívnych ľudí, ktorí sa venujú udržateľnému spôsobu života a delia sa o tipy, ako jednoducho zaradiť rastlinné produkty do každodenného života.
Friendship is Magic, Divadlo Panoptikum
Friendship is Magic je umelecko-komunitné podujatie v bare Vybavenô, kde sa spája tvorivosť, zábava a zamyslenie nad priateľstvom. Ak máš rád kreatívne projekty, môžeš sa zapojiť svojou vlastnou tvorbou na tému priateľstvo prostredníctvom formulára. Čaká ťa aj SWAP oblečenia či spoločenské hry.
V60 ROLL-ON WORKSHOP, Ost Block
Príď si v nedeľu do OST BLOCK Vydrica (Floriánska 1) medzi 14:00 a 16:00 vytvoriť vlastný 10 ml roll-on s esenciami jazmínu, rosewoodu a bergamotu.
Každý si odniesie svoj malý kúsok aromaterapie a dozvie sa, ako vône vplývajú na náladu a zmysly. Workshop je bezplatný, ale kapacita je limitovaná – odporúčame sa registrovať cez link v profile @its_ostblock alebo @so.slowproducts.