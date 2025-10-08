Značka Medicine predstavila na Bielej noci netradičnú umeleckú inštaláciu. Pozri sa, ako to vyzeralo (FOTO)

Medicine prinieslo cez víkend jedinečný audiovizuálny zážitok.
Biela noc je už roky známa tým, že rozžiari Bratislavu stovkami svetiel a inštalácií. Tento rok však priniesla okrem vizuálneho umenia aj klavírny koncert a vibe ako z veľkého klavírneho koncertu.
Najprv to vyzeralo celkom bežne, ako to na Bielej noci býva. Návštevníci kráčali mestom medzi svetelnými inštaláciami a každý si fotil svoje „must-see“ spoty. Zrazu šum ulice prerušil klavirista. Začal hrať ticho a nenápadne. Kto šiel okolo, spomalil, započúval sa a ak dostal do vienka trošku hudobného sluchu, určite si pomyslel: „Chalanovi to ide.“
Keď skladba začala gradovať, bolo jasné, že tu nejde len o improvizáciu náhodného okoloidúceho. Za klavírom sedel Norbert Daniš, virtuózny slovenský klavirista a člen umeleckého zoskupenia medzinárodných klaviristov PETROF Art Family.
Jeho hra na klavíri postupne rozhýbala živé sochy, ktoré postávali v blízkosti a obohatili tento hudobný zážitok o tanečné contemporary vystúpenie. Keď sa na scénu pridal aj slovenský šampión v breakingu, Kitta T, ľudia nestíhali otáčať hlavy a vyťahovať mobily, aby túto show zachytili v plnej paráde priamo pred OC Eurovea.
Za touto umeleckou inštaláciou stojí fashion značka Medicine, ktorá je sama o sebe kreatívna a umelecká – tvorí originálne kolekcie, spolupracuje s umelcami a vyjadruje tak svoju osobnosť. Značka Medicine nedávno uviedla kolekciu inšpirovanú poľským velikánom klasickej hudby, Fryderykom Chopinom. Táto hudobná stopa dala impulz aj akčnej marketingovej agentúre Kreativ Gang zorganizovať flashmob.