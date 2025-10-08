Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti MEDICINE.
dnes 8. októbra 2025 o 15:00
Čas čítania 1:13
Sponzorovaný obsah

Značka Medicine predstavila na Bielej noci netradičnú umeleckú inštaláciu. Pozri sa, ako to vyzeralo (FOTO)

ZAUJÍMAVOSTI BIELA NOC BRATISLAVA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Medicine prinieslo cez víkend jedinečný audiovizuálny zážitok.

Biela noc je už roky známa tým, že rozžiari Bratislavu stovkami svetiel a inštalácií. Tento rok však priniesla okrem vizuálneho umenia aj klavírny koncert a vibe ako z veľkého klavírneho koncertu.

Najprv to vyzeralo celkom bežne, ako to na Bielej noci býva. Návštevníci kráčali mestom medzi svetelnými inštaláciami a každý si fotil svoje „must-see“ spoty. Zrazu šum ulice prerušil klavirista. Začal hrať ticho a nenápadne. Kto šiel okolo, spomalil, započúval sa a ak dostal do vienka trošku hudobného sluchu, určite si pomyslel: „Chalanovi to ide.“

Keď skladba začala gradovať, bolo jasné, že tu nejde len o improvizáciu náhodného okoloidúceho. Za klavírom sedel Norbert Daniš, virtuózny slovenský klavirista a člen umeleckého zoskupenia medzinárodných klaviristov PETROF Art Family.

MEDICINE
Zdroj: MEDICINE

Jeho hra na klavíri postupne rozhýbala živé sochy, ktoré postávali v blízkosti a obohatili tento hudobný zážitok o tanečné contemporary vystúpenie. Keď sa na scénu pridal aj slovenský šampión v breakingu, Kitta T, ľudia nestíhali otáčať hlavy a vyťahovať mobily, aby túto show zachytili v plnej paráde priamo pred OC Eurovea.

Za touto umeleckou inštaláciou stojí fashion značka Medicine, ktorá je sama o sebe kreatívna a umelecká – tvorí originálne kolekcie, spolupracuje s umelcami a vyjadruje tak svoju osobnosť. Značka Medicine nedávno uviedla kolekciu inšpirovanú poľským velikánom klasickej hudby, Fryderykom Chopinom. Táto hudobná stopa dala impulz aj akčnej marketingovej agentúre Kreativ Gang zorganizovať flashmob.

Kreativ Gang a Medicine majú za sebou niekoľko pekných projektov a flashmob na Bielej noci sa k nim určite zapíše. Práve spojenie umeleckého DNA značky a nápaditosti agentúry umožnilo, aby vznikol kultúrny moment, ktorý ľudí naozaj zasiahol. Pri tejto aktivite totiž nešlo len o wow efekt či zviditeľnenie značky. Bol to kultúrny odkaz a ukážka, že hudba a tanec majú miesto aj mimo koncertných siení, že ulica sa môže na pár minút zmeniť na javisko alebo divadlo a že umenie dokáže ľudí prekvapiť a spojiť, aj keď to najmenej čakajú.
MEDICINE MEDICINE MEDICINE MEDICINE
Zobraziť galériu
(8)
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
BIELA NOC BRATISLAVA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: MEDICINE
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
dnes o 11:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
včera o 11:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
včera o 19:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Storky
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Lifestyle news
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov pred minútou
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí pred 55 minútami
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu pred hodinou
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta pred 3 hodinami
Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri pred 3 hodinami
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa dnes o 13:21
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce dnes o 12:38
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách dnes o 11:18
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia dnes o 10:18
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Správy počasie Česko Peter Pellegrini
Viac
EÚ chce chrániť LGBT+ osoby. Bude sa súdiť s členskými štátmi, ktoré porušujú základné práva ľudí
pred 26 minútami
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
pred hodinou
Zbieranie vzácnych húb sa môže poriadne predražiť. Môžeš dostať pokutu až do 10-tisíc eur
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
Slovensko
dnes o 11:00
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
dnes o 11:00
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
dnes o 06:22
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert
včera o 11:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Gen Z muži sa vo veľkom obracajú k viere v Boha, vyplýva z novej štúdie
Gen Z muži sa vo veľkom obracajú k viere v Boha, vyplýva z novej štúdie
včera o 07:26
Francúzsky tiktoker prepísal dejiny: Na bicykli zdolal 686 schodov Eiffelovej veže
Francúzsky tiktoker prepísal dejiny: Na bicykli zdolal 686 schodov Eiffelovej veže
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Zdravie Všetko
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Viac z Gastro Všetko
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
Ľudia
2. 10. 2025 10:00
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
včera o 11:00
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
refresher+
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
pred 15 minútami
Ktorá baba z Casa Amor sa mu najviac páčila?
TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
pred 2 hodinami
Značka Medicine predstavila na Bielej noci netradičnú umeleckú inštaláciu. Pozri sa, ako to vyzeralo (FOTO)
PR správa
Značka Medicine predstavila na Bielej noci netradičnú umeleckú inštaláciu. Pozri sa, ako to vyzeralo (FOTO)
pred 3 hodinami
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
PR správa
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
dnes o 11:44
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
dnes o 10:18
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
včera o 11:35
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
dnes o 11:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 2 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia