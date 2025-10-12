Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Notino.
dnes 12. októbra 2025 o 13:00
Čas čítania 1:56
Sponzorovaný obsah

Profesionálna vizážistka Jana Olšinská ti ukáže, ako si prispôsobiť akýkoľvek odtieň make-upu (MAKE-UP & GOSSIP)

VIDEO MAKE-UP & GOSSIP
Nepotrebuješ veľkú výbavu, míňať desiatky eur zbytočne ani meniť vždy make-up, keď sa opáliš. Jana ti ukáže, ako jednu fľaštičku make-upu dokáže prispôsobiť každej klientke na mieru.

„Žiadny make-up nebude krajšie vyzerať na pleti. Neznášam, keď make-up vidím na pleti. Toto dokáže tak splynúť. Nie je to niečo pre laika takto narýchlo. Učíme sa to na kurze celý deň, ale potom to tie baby inak nerobia,“ opisuje profesionálna vizážistka a stylistka Jana Olšinská. V najnovšej epizóde Make-up & Gossip ti ukáže, ako jeden odtieň make-upu dokáže prispôsobiť na mieru komukoľvek.

Skôr než sa dostane k samotnému miešaniu odtieňov, Jana si pripraví pleť. Pri líčení preferuje jednoduchú rutinu a minimum produktov. „Aj keď sa pozrieš na profesionálnych artistov v zahraničí, ten make-up je často minimalistický a vyzdvihuje tú ženu,“ vysvetľuje. Ako na prirodzený make-up, ktorý vyzdvihne prirodzenú krásu? Aj to sa dozvieš vo videu.

Na začiatku siahli s Lindou po vyhladzujúcom pleťovom oleji Codex Labs BIA Nourishing Facial Oil, ktorý rozžiari pleť aj pod make-upom.

Ďalej Jana zvolila hydratačný make-up Lancôme Teint Miracle – vo videu ti presne ukáže, ako prispôsobila tmavý odtieň svojej svetlej pleti a následne aj Linde na mieru. Stačí jej pritom niekoľko farebných pigmentov, ktoré neutralizujú potrebné tóny a zaistia, že make-up dokonale splynie s tvojou pleťou. Jana svoj podklad jemne dokončila korektorom Danessa Myricks Beauty Yummy Skin Lift & Flex Concealer, Linda siahla po Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow.

Líčenie pokračovalo jemným kontúrovaním tváre – Jana si obľúbila tekutý bronzer Farmasi Midnight Touch. Favoritom našej moderátorky Lindy je Fenty Beauty Match Stix Contour Skinstick.

Na úpravu obočia Jana preferuje gél MAC Cosmetics Pro Locked Brow Gel, ktorý jej dodá lesklý efekt. Gél si dodatočne vyčesala čistou kefkou a na dokreslenie chĺpkov použila ceruzku RevitaLash Hi-Def Brow Pencil.

„Líčka sú najdôležitejšie, bez toho to nepôjde,“ komentuje vo videu Jana a siaha NYX Professional Makeup Wonder Stick Cream Blush. Linda zas preferuje lícenku Natasha Denona HY-BLUSH Cloudy Cream Cheek Duo. Obe vizážistky odporúčajú lícenku aplikovať aj na nos a bradu.

Jana si riasenku aplikuje len jemne pri korienky – v poslednej dobe si veľmi obľúbila špirálu MAYBELLINE NEW YORK Lash Sensational Sky High v hnedej farbe. Keďže má citlivé oči, kliešte aj linku vynecháva. V Lindinej taške nájdeš riasenku PUPA Milano Vamp! Sexy Lashes.

Svoje líčenie si Jana jemne zafixovala transparentným púdrom MAYBELLINE NEW YORK Fit Me! Matte+Poreless – aplikuje ho len do stredu tváre, aby jej líca zostali krásne žiarivé. Upozorňuje, že počas dňa je lepšie použiť odsávacie papieriky než opakovane aplikovať púder. Linda siahla po populárnom púdri Laura Mercier Beauty To Go Translucent Loose Setting Powder. Obe si ešte pleť rozjasnili tvár s púdrovou lícenkou Lancôme Blush Subtil v odtieni 500 Pink Ôh La La, ktorá podľa Jany vyzerá dobre na každom.

Profesionálna vizážistka Jana ti vo videu tiež ukáže, ako si s bronzerom šikovne vytvoriť efekt väčších pier. Líčenie dokončila leskom na pery Lancôme Lip Idole Juicytreat, ktorý skúsila aj Linda, ktorá ho prirovnala k virálnemu lesku Fenty Beauty.

Posledným krokom v tomto make-up looku je rozjasňovač Danessa Myricks Beauty Dew Wet Balm, ktorý ti dodá „mokrý efekt“.

MAKE-UP & GOSSIP
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
