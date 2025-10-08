Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. októbra 2025 o 16:17
Čas čítania 0:46
Michaela Kedžuchová

KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu

KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu
Zdroj: YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
FILMY A SERIÁLY HUDBA NETFLIX SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

HUNTR/X ovládli The Tonight Show s Jimmym Fallonom, kde členky fiktívnej skupiny z animovaného seriálu „KPop Demon Hunters“ predviedli svoje prvé živé vystúpenie megahitu „Golden“.

Speváčky EJAE, Audrey Nuna a Rei Ami prepožičali hlasy postavám Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) a Zoey (Ji-young Yoo). Film režírovaný Chrisom Appelhansom a Maggie Kang mal premiéru 20. júna a už koncom augusta sa stal najpozeranejším filmom Netflixu všetkých čias s 236 miliónmi zhliadnutí, čím prekonal „Red Notice“.

Dej sleduje K-pop superhviezdy, ktoré vedú dvojitý život – popri koncertovaní tajne bojujú s démonmi.

Po vystúpení u Fallona moderátor speváčky šokoval oznámením, že soundtrack k filmu získal platinovú platňu. Podľa Billboard 200 bol soundtrack druhý týždeň na č. 1. Zo 102 000 ekvivalentných predaných albumov, ktoré sa zaznamenali za posledný týždeň, album získal 117 miliónov oficiálnych streamov.

Odporúčané
Netflix ovládol animovaný muzikál KPop Demon Hunters: S hitom má platforma veľké plány Netflix ovládol animovaný muzikál KPop Demon Hunters: S hitom má platforma veľké plány 4. augusta 2025 o 13:24
Hit „Golden“ sa v septembri zapísal do histórie ako najdlhšie vládnuca jednotka od animovanej skupiny v rebríčku Hot 100 – 5 týždňov na č. 1.

Okrem „Golden“ sa do top 10 Hot 100 dostali aj ďalšie skladby zo soundtracku:

  • „Your Idol“ – č. 4
  • „Soda Pop“ – č. 5
  • „How It’s Done“ – č. 8

4. októbra sa HUNTR/X objavili aj v relácii Saturday Night Live, kde spolu s moderátorom a hudobným hosťom Bad Bunnym vystúpili so skrátenou verziou „Golden“. Bad Bunny si v scénke zahral ich vtipného superfanúšika.

Odporúčané
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce 8. októbra 2025 o 12:38
Odporúčané
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách 8. októbra 2025 o 11:18
Odporúčané
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia 8. októbra 2025 o 10:18
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HUDBA NETFLIX SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
včera o 19:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
včera o 11:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
dnes o 11:00
Storky
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Lifestyle news
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov pred minútou
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí pred 56 minútami
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu pred 2 hodinami
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta pred 3 hodinami
Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri pred 3 hodinami
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa dnes o 13:21
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce dnes o 12:38
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách dnes o 11:18
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia dnes o 10:18
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Správy počasie Česko Peter Pellegrini
Viac
EÚ chce chrániť LGBT+ osoby. Bude sa súdiť s členskými štátmi, ktoré porušujú základné práva ľudí
pred 27 minútami
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
pred hodinou
Zbieranie vzácnych húb sa môže poriadne predražiť. Môžeš dostať pokutu až do 10-tisíc eur
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta
Seriály
pred 3 hodinami
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta
pred 3 hodinami
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
dnes o 07:23
Timothée Chalamet debutoval s buzzcutom. V novom teaseri k filmu Marty Supreme má halloweensku masku pingpongovej loptičky
Timothée Chalamet debutoval s buzzcutom. V novom teaseri k filmu Marty Supreme má halloweensku masku pingpongovej loptičky
dnes o 09:34
Amazon odstránil zbrane zo všetkých plagátov Jamesa Bonda. Po kritike fanúšikov grafiku stiahli
Amazon odstránil zbrane zo všetkých plagátov Jamesa Bonda. Po kritike fanúšikov grafiku stiahli
včera o 17:54
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
3. 10. 2025 19:12
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
včera o 11:35
Viac z Osobnosti Všetko
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa
Zahraničné
dnes o 13:21
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa
dnes o 13:21
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Diddy požiadal Trumpa o milosť, zrejme ju však nedostane. „Povedal o mne veľa nepekných vecí,“ tvrdí prezident USA
včera o 08:10
Viac z Gastro Všetko
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
Ľudia
2. 10. 2025 10:00
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
včera o 11:00
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
refresher+
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
pred 15 minútami
Ktorá baba z Casa Amor sa mu najviac páčila?
TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
pred 2 hodinami
Značka Medicine predstavila na Bielej noci netradičnú umeleckú inštaláciu. Pozri sa, ako to vyzeralo (FOTO)
PR správa
Značka Medicine predstavila na Bielej noci netradičnú umeleckú inštaláciu. Pozri sa, ako to vyzeralo (FOTO)
pred 3 hodinami
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
PR správa
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
dnes o 11:44
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
dnes o 10:18
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
včera o 11:35
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
dnes o 11:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 2 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia