KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu

HUNTR/X ovládli The Tonight Show s Jimmym Fallonom, kde členky fiktívnej skupiny z animovaného seriálu „KPop Demon Hunters“ predviedli svoje prvé živé vystúpenie megahitu „Golden“.
Speváčky EJAE, Audrey Nuna a Rei Ami prepožičali hlasy postavám Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) a Zoey (Ji-young Yoo). Film režírovaný Chrisom Appelhansom a Maggie Kang mal premiéru 20. júna a už koncom augusta sa stal najpozeranejším filmom Netflixu všetkých čias s 236 miliónmi zhliadnutí, čím prekonal „Red Notice“.
Dej sleduje K-pop superhviezdy, ktoré vedú dvojitý život – popri koncertovaní tajne bojujú s démonmi.
Po vystúpení u Fallona moderátor speváčky šokoval oznámením, že soundtrack k filmu získal platinovú platňu. Podľa Billboard 200 bol soundtrack druhý týždeň na č. 1. Zo 102 000 ekvivalentných predaných albumov, ktoré sa zaznamenali za posledný týždeň, album získal 117 miliónov oficiálnych streamov.
Okrem „Golden“ sa do top 10 Hot 100 dostali aj ďalšie skladby zo soundtracku:
- „Your Idol“ – č. 4
- „Soda Pop“ – č. 5
- „How It’s Done“ – č. 8
4. októbra sa HUNTR/X objavili aj v relácii Saturday Night Live, kde spolu s moderátorom a hudobným hosťom Bad Bunnym vystúpili so skrátenou verziou „Golden“. Bad Bunny si v scénke zahral ich vtipného superfanúšika.