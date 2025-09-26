Kategórie
dnes 26. septembra 2025 o 16:28
Čas čítania 0:34
Zdenka Hvolková

5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album

5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album
Zdroj: Instagram / @5sos
HUDBA KONCERTY NAJNOVŠIE ALBUMY
Pop-rocková senzácia 5 Seconds of Summer sa vracia na scénu vo veľkom štýle.

Len pár hodín po vydaní svojho prvého singlu po troch rokoch - skladby NOT OK - kapela oznámila, že odohrá koncert vo West Hollywoode. Ide tak o prvé spoločné vystúpenie kapely po viac ako dvoch rokoch dlhej odmlky.

Frontman Luke Hemmings prezradil, že nová hudba predstavuje návrat k pôvodnému duchu: „Toto je kapela štyroch ľudí, ktorí by každý mohli mať vlastný sólový album. Na novom albume je cítiť rovnakú energiu, s akou sme začínali, ale tentoraz aj s pätnástimi rokmi skúseností a troškou bezhlavej odvahy.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by 5 Seconds of Summer (@5sos)

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Náhľadový obrázok: Instagram / @5sos
