Pop-rocková senzácia 5 Seconds of Summer sa vracia na scénu vo veľkom štýle.
Len pár hodín po vydaní svojho prvého singlu po troch rokoch - skladby NOT OK - kapela oznámila, že odohrá koncert vo West Hollywoode. Ide tak o prvé spoločné vystúpenie kapely po viac ako dvoch rokoch dlhej odmlky.
Frontman Luke Hemmings prezradil, že nová hudba predstavuje návrat k pôvodnému duchu: „Toto je kapela štyroch ľudí, ktorí by každý mohli mať vlastný sólový album. Na novom albume je cítiť rovnakú energiu, s akou sme začínali, ale tentoraz aj s pätnástimi rokmi skúseností a troškou bezhlavej odvahy.“
5 Seconds of Summer debut new song “NOT OK” at surprise pop up performance in West Hollywood. pic.twitter.com/XPZjoeZDz9— Pop Crave (@PopCrave) September 26, 2025
Šiesty štúdiový album EVERYONE’S A STAR! vyjde 14. novembra a ponúkne 12 skladieb vrátane očakávaných piesní Telephone Busy, Boyband či Jawbreaker.