dnes 26. septembra 2025 o 13:31
Čas čítania 0:38
Sofia Angušová

Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov

Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov
Zdroj: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánskej Týnici
ZAUJÍMAVOSTI ČESKÁ REPUBLIKA HISTÓRIA
Archeológovia v severnej časti Plzenského kraja odkryli rozsiahle nálezisko, kde sa podarilo zhromaždiť približne päťsto keltských mincí zo zlata a striebra, desiatky kúskov sekaného zlata, rôzne šperky z bronzu a zlata aj ďalšie cenné predmety.

Na severe Plzne sa archeológom podarilo objaviť mimoriadne cenný archeologický nález. Ide o rozsiahly keltský poklad z obdobia pred príchodom Slovanov, ktorý dnes vystavujú v Mariánskej Týnici, informuje ČT24.

Archeológovia odkryli v severnej časti Plzne rozsiahle nálezisko, ktoré prinieslo stovky zlatých a strieborných keltských mincí, desiatky kúskov roztaveného kovu a viacero šperkov. Poklad pochádza zo 6. až 1. storočia pred n. l., teda z obdobia neskorej doby halštatskej a laténskej.

Lokalitu skúmajú od roku 2021, keď amatérsky hľadač s detektorom objavil prvú zlatú mincu v plytkej vrstve pôdy. Postupne sa ukázalo, že ide o unikátne miesto s rozlohou až 16 hektárov, kde sa však nenašli stopy po osídlení. Práve preto bolo veľkým prekvapením, že sa tam nachádzal takýto raritný keltský poklad.

Odborníci považujú miesto za jedinečné v stredoeurópskom kontexte aj preto, že sa podarilo udržať ho v tajnosti a ochrániť pred rabovaním. Podľa odhadov totiž v Česku každoročne zmiznú desaťtisíce archeologických nálezov, ktoré ukradnú nelegálni hľadači pokladov.

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánskej Týnici
