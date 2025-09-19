Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Prekonal niektorý kebab bratislavskú jednotku? Zisťovali sme, ktorý kebab chutí ľuďom najviac
Tentokrát sme si nechali poradiť od našich followerov. Napísali nám, ktoré kebaby v Bratislave najviac milujú, a spoločne s foodblogerom Čojem sme sa rozhodli ísť po ich stopách a všetky ochutnať.
Čo sme hodnotili? Čerstvosť pečiva, množstvo mäsa a druh zeleniny či omáčky, ktorú jednotlivé podniky zvolili. Niektoré podniky nás prekvapili príjemne, iné zas nečakane zle. Ktorý je ktorý? A prekonalo niečo legendárneho Musafera? Klikaj na video a dozvieš sa to!