dnes 10. septembra 2025 o 14:12
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová

Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov

Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov
Zdroj: Biela Noc/Martina Mlčúchová/mmmlivephoto
KULTÚRA UMENIE VIZUÁLNE UMENIE VÝTVARNÉ UMENIE
Festival Biela noc predstaví tvorbu stoviek domácich a zahraničných umelcov, performerov a dizajnérov.

Ulice, námestia a parky Bratislavy a Košíc sa začiatkom októbra premenia na nočné galérie plné multimediálnych inštalácií, svetelného dizajnu a interaktívnych zážitkov. 

Festival súčasného umenia Biela noc sa na Slovensku uskutoční už po šestnástykrát a prinesie tri večery plné vizuálnych a interaktívnych zážitkov. Bratislava privíta festival počas víkendových nocí 3. až 5. októbra, o týždeň neskôr, 10. až 12. októbra, sa presunie do Košíc.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa BIELA NOC (@bielanoc)

Návštevníci sa môžu tešiť na prezentácie renomovaných domácich aj zahraničných umelcov zo Španielska, Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie, Japonska, Poľska, Maďarska, Česka a Ukrajiny.

Festival opäť rozžiari ulice, námestia, dvory, fasády a nezvyčajné interiéry, pričom okrem tradičných foriem umenia (sochy, fotografie či filmu) sa predstavia aj živé performancie, hudba, tanec, svetelný mapping, imerzívne prostredia a interaktívne inštalácie využívajúce moderné technológie, vrátane laserov či umelej inteligencie.

Festivalová mapa ponúkne nové lokality a okrem tradičných diel sa návštevníci dočkajú aj premiér a site-specific inštalácií priamo prispôsobených charakteru mesta.

Celkovo sa návštevníci môžu tešiť na viac než 200 umelcov, dizajnérov, performerov a kóderov z 10 krajín, ktorí spolu vytvoria jedinečnú multimediálnu nočnú galériu.

UMENIE VIZUÁLNE UMENIE VÝTVARNÉ UMENIE
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Náhľadový obrázok: Biela Noc/Martina Mlčúchová/mmmlivephoto
