Festival Biela noc predstaví tvorbu stoviek domácich a zahraničných umelcov, performerov a dizajnérov.
Ulice, námestia a parky Bratislavy a Košíc sa začiatkom októbra premenia na nočné galérie plné multimediálnych inštalácií, svetelného dizajnu a interaktívnych zážitkov.
Festival súčasného umenia Biela noc sa na Slovensku uskutoční už po šestnástykrát a prinesie tri večery plné vizuálnych a interaktívnych zážitkov. Bratislava privíta festival počas víkendových nocí 3. až 5. októbra, o týždeň neskôr, 10. až 12. októbra, sa presunie do Košíc.
Návštevníci sa môžu tešiť na prezentácie renomovaných domácich aj zahraničných umelcov zo Španielska, Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie, Japonska, Poľska, Maďarska, Česka a Ukrajiny.
Festival opäť rozžiari ulice, námestia, dvory, fasády a nezvyčajné interiéry, pričom okrem tradičných foriem umenia (sochy, fotografie či filmu) sa predstavia aj živé performancie, hudba, tanec, svetelný mapping, imerzívne prostredia a interaktívne inštalácie využívajúce moderné technológie, vrátane laserov či umelej inteligencie.
Festivalová mapa ponúkne nové lokality a okrem tradičných diel sa návštevníci dočkajú aj premiér a site-specific inštalácií priamo prispôsobených charakteru mesta.
Celkovo sa návštevníci môžu tešiť na viac než 200 umelcov, dizajnérov, performerov a kóderov z 10 krajín, ktorí spolu vytvoria jedinečnú multimediálnu nočnú galériu.