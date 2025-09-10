Len 15 minút po opustení brehu sa luxusná loď začala prevracať a napokon zmizla pod hladinou. Majiteľ aj traja členovia posádky vyviazli bez zranení.
Vysnívaná plavba nedopadla podľa predstáv. Len pár minút po tom, čo sa z prístavu v tureckom meste Ereğli vydala na more jachta s názvom Dolce Vento, skončila 24-metrová loď pod hladinou.
Podľa portálu The Economic Times bola hodnota plavidla odhadnutá na takmer milión eur. Namiesto osláv však majiteľ aj s posádkou museli bojovať o vlastný život. Na videu vidieť, ako člen posádky, zrejme majiteľ, skáče do vody.
Po naklonení lode sa teda všetci štyria ocitli vo vode a doplávali k brehu. Našťastie sa nikto nezranil, píše The Economic Times.
🚤 SHOCKING: Luxury yacht Dolce Vento sinks just 15 minutes after launch off Ereğli, Turkey! 😱 Passengers, including the owner, swam to shore in a panic. No injuries reported. Watch the dramatic video! 📹 pic.twitter.com/dLi8NejsGF— Greek City Times (@greekcitytimes) September 3, 2025
K incidentu došlo približne len 200 metrov od pobrežia, pričom jachta sa potopila po necelých 15 minútach plavby. Krátko nato dorazila na miesto turecká pobrežná stráž. Zatiaľ však nevieme, čo spôsobilo potopenie lode.