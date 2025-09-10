Kategórie
dnes 10. septembra 2025 o 11:58
Čas čítania 0:39
Sofia Angušová

VIDEO: Nová luxusná jachta sa potopila už pri svojej prvej plavbe. Posádka musela doplávať k pobrežiu

VIDEO: Nová luxusná jachta sa potopila už pri svojej prvej plavbe. Posádka musela doplávať k pobrežiu
Zdroj: X /@greekcitytimes
Len 15 minút po opustení brehu sa luxusná loď začala prevracať a napokon zmizla pod hladinou. Majiteľ aj traja členovia posádky vyviazli bez zranení.

Vysnívaná plavba nedopadla podľa predstáv. Len pár minút po tom, čo sa z prístavu v tureckom meste Ereğli vydala na more jachta s názvom Dolce Vento, skončila 24-metrová loď pod hladinou.

Podľa portálu The Economic Times bola hodnota plavidla odhadnutá na takmer milión eur. Namiesto osláv však majiteľ aj s posádkou museli bojovať o vlastný život. Na videu vidieť, ako člen posádky, zrejme majiteľ, skáče do vody.

Po naklonení lode sa teda všetci štyria ocitli vo vode a doplávali k brehu. Našťastie sa nikto nezranil, píše The Economic Times.

K incidentu došlo približne len 200 metrov od pobrežia, pričom jachta sa potopila po necelých 15 minútach plavby. Krátko nato dorazila na miesto turecká pobrežná stráž. Zatiaľ však nevieme, čo spôsobilo potopenie lode.

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Náhľadový obrázok: X /@greekcitytimes
