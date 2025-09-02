Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 2. septembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:43
Helena Lučivňáková

Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS

Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Sledovať video
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 188820 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , Bagetka na Račku ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat
Zobraziť všetky (15)
Ďalšie videá
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) pred 2 dňami
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? 27. 8. 2025 18:42
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? 19. 8. 2025 18:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) 17. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? 11. 8. 2025 18:00
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) 7. 8. 2025 19:00
Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) 6. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD) Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD) 5. 8. 2025 19:30
Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD) Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD) 5. 8. 2025 18:00
Ako dosiahnuť svadobný look ako Sofia Richie? Lussi Makeup ťa všetko naučí (MAKE UP & GOSSIP) Ako dosiahnuť svadobný look ako Sofia Richie? Lussi Makeup ťa všetko naučí (MAKE UP & GOSSIP) 4. 8. 2025 12:00

Ako sa Viky a Luisovi podarilo ustáť smršť horúcich otázok?

Nová reality šou Party Shore má za sebou svoju prvú sezónu. Šou rozpútala silné ohlasy – niektoré pozitívne a niektoré nie až tak veľmi. V najnovšej časti Close Friends prišli odpovedať na osobné otázky od sledovateľov Refresheru účastníci šou Viky a Luis.

Aký majú názor na to, že po šou majú málo sledovateľov na sociálnych sieťach? Prečo išli do šou zadaní? Kto známy im po šou napísal? Dozvieš sa aj, aký majú názor na feminizmus a OnlyFans, aj ako sa Luis zoznámil s Kristínou z Ruže. Aj tieto zvedavé otázky im položili fanúšikovia a dvojica na ne otvorene odpovedala.

Formát Close Friends má za sebou už viac než 90 častí. Osobné otázky na telo v posledných epizódach zodpovedali napríklad Luca Brassi10x a Pil C, Cynthia Tóthová s priateľom Jurajom alebo Rasťo a Krištof z Ruže.

V rozhovoroch Close Friends sa nepýtame my, ale pýtajú sa fanúšikovia Refresheru na našom Instagrame cez stories. Tí sa neboja byť priami, a tak sa účinkujúci nevyhnú naozaj odvážnym, zábavným a často aj poriadne pikantným otázkam z ich osobného aj pracovného života. Nabudúce nám otázku môžeš položiť aj ty.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: refresher sk
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
refresher+
Odporúčané
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
dnes o 13:00
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
dnes o 15:00
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
20. 8. 2025 18:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Storky
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
Lifestyle news
Kim Kardashian sa objavila na streame Kaia Cenata. Počas živého vysielania mu rozbila stôl pred 26 minútami
Slovenská herečka Dominika Morávková zdieľala fotku s novým partnerom. Ukazuje, že je po rozvode šťastná pred hodinou
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd pred hodinou
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom pred 2 hodinami
VIDEO: Anne Hathaway sa pustila do paparazzov počas nakrúcania Diabol nosí Pradu 2. Dôvodom boli malé deti pred 3 hodinami
The Rock šokoval štíhlou postavou: Schudol desiatky kíl, fanúšikovia sa obávajú o jeho zdravie dnes o 13:29
Cestujúci v lietadle zostali 6 hodín bez funkčných záchodov. Potrebu museli vykonať do plastových fliaš dnes o 12:24
Americký Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa časopisu dnes o 11:39
Ema Lacová prezradila, že po pôrode nebola spokojná so svojimi prsiami. Rozhodla sa pre zväčšenie dnes o 10:52
Post Malone má vlastnú módnu značku. V Paríži predstavil modernú kovbojskú estetiku, na mólo prišiel aj kôň dnes o 10:01
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Vláda Roberta Fica Robert Fico
Viac
Nové vakcíny proti COVID-19 dorazia na Slovensko už v septembri. Ministerstvo ubezpečuje, že ich bude dostatok
pred 3 minútami
Šéf protikorupčnej jednotky dovolenkoval v Rusku. Polícia tvrdí, že išlo o súkromnú cestu
pred 51 minútami
Najvyššie platy sú vo financiách. V týchto zamestnaniach majú plat nad 2-tisíc eur
pred hodinou

Viac z Rozhovory

Všetko
Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD)
5. 8. 2025 19:30
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD)
7. 8. 2025 19:00
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
29. 8. 2025 10:48
Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD)
refresher+
Izabella z Party Shore: Najviac si uveril Soly. Lívia si myslí, že žiarlim (OUT LOUD)
5. 8. 2025 18:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Odporúčané
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)
17. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
27. 8. 2025 18:42
Viac z Filmy a Seriály Všetko
VIDEO: Anne Hathaway sa pustila do paparazzov počas nakrúcania Diabol nosí Pradu 2. Dôvodom boli malé deti
Filmy
pred 3 hodinami
VIDEO: Anne Hathaway sa pustila do paparazzov počas nakrúcania Diabol nosí Pradu 2. Dôvodom boli malé deti
pred 3 hodinami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
dnes o 07:28
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
pred 2 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
refresher+
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
včera o 17:00
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Viac z Kultúra Všetko
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
dnes o 15:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
26. 8. 2025 8:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS
refresher+
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS
pred hodinou
Ako sa Viky a Luisovi podarilo ustáť smršť horúcich otázok?
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd
pred hodinou
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
pred 2 hodinami
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
dnes o 15:00
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
refresher+
Odporúčané
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
dnes o 13:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
včera o 17:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 2 dňami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
dnes o 07:28
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
včera o 11:00
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna
včera o 18:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
včera o 17:15
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
27. 8. 2025 11:51
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
včera o 17:15
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia