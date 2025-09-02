Ako sa Viky a Luisovi podarilo ustáť smršť horúcich otázok?
Nová reality šou Party Shore má za sebou svoju prvú sezónu. Šou rozpútala silné ohlasy – niektoré pozitívne a niektoré nie až tak veľmi. V najnovšej časti Close Friends prišli odpovedať na osobné otázky od sledovateľov Refresheru účastníci šou Viky a Luis.
Aký majú názor na to, že po šou majú málo sledovateľov na sociálnych sieťach? Prečo išli do šou zadaní? Kto známy im po šou napísal? Dozvieš sa aj, aký majú názor na feminizmus a OnlyFans, aj ako sa Luis zoznámil s Kristínou z Ruže. Aj tieto zvedavé otázky im položili fanúšikovia a dvojica na ne otvorene odpovedala.
Formát Close Friends má za sebou už viac než 90 častí. Osobné otázky na telo v posledných epizódach zodpovedali napríklad Luca Brassi10x a Pil C, Cynthia Tóthová s priateľom Jurajom alebo Rasťo a Krištof z Ruže.
V rozhovoroch Close Friends sa nepýtame my, ale pýtajú sa fanúšikovia Refresheru na našom Instagrame cez stories. Tí sa neboja byť priami, a tak sa účinkujúci nevyhnú naozaj odvážnym, zábavným a často aj poriadne pikantným otázkam z ich osobného aj pracovného života. Nabudúce nám otázku môžeš položiť aj ty.