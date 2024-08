Redzed: Zo Spotify mám mesačne desaťtisíce. Vo svete reelsiek a TikTok videí je jednoduchšie preraziť v Amerike (Rozhovor)

Vyspovedali sme jedného z najpočúvanejších českých interpretov na Spotify.

Stačí si pustiť pár jeho skladieb a ihneď zistíš, že robí svetovú hudbu. Nie náhodou má najviac poslucháčov z USA. Redzed, vlastným menom Zdeněk Veselý, je český raper, spevák a hudobný producent. Posledné roky rastie jeho fanúšikovská základňa raketovým spôsobom a doma či na Slovensku je čoraz väčšou hviezdou.

Druhého augusta vydal v poradí štvrtý album Tales of Necromancer, na ktorom má feat napríklad aj s Glebom. Redzed inovatívne mieša rap s elektronikou či metalom a ako sám vraví, neplánuje sa nijako obmedzovať žánrami.

Kde vznikol jeho temný štýl a piesne o cintorínoch či čarodejníkoch, či vidí svoju budúcnosť v Amerike, a koľko si vie zarobiť mesačne streamami zo Spotify? To všetko, okrem iného, prezradil pre Refresher.

Prednedávnom si vystúpil na maďarskom Szigete, ako ťa prijalo publikum? Akú si mal odozvu?

Áno, bolo to v posledný deň Szigetu a išli sme tam rovno z Fínska, kde sme hrali na festivale Hoodfest. V Maďarsku to bol tretí koncert po sebe, takže sme už boli celkom dosť unavení, ale veľmi som si to užil a publikum bolo dobré. Jediná nevýhoda bola, že náš koncert sa kryl s koncertom Skrillexa a hneď po ňom šiel už Fred Again, ktorý bol vlastne hlavným headlinerom celého dňa. Verím, že veľa ľudí, ktorí by si nás pozreli, šli práve na tieto vystúpenia. Napriek tomu sme mali pod pódiom dosť ľudí a šla z nich fakt dobrá energia. Bol som spokojný.

S vystupovaním v zahraničí máš bohaté skúsenosti. Vraj vo Fínsku ľudia tvoje texty poznali viac, než domáci fanúšikovia. Čím si to vysvetľuješ? Môže to byť tým, že severania majú bohatú históriu v rámci tvrdej muziky?

Vo Fínsku na Hoodfeste sme hrali tento rok tretíkrát a keďže to je vyložene rapový festival, boli sme tam jediná kapela. Moju hudbu tam však majú radi, preto sa tam rád vraciam. Naozaj poznajú tie texty. Cítiť, že to majú napočúvané. Mám z toho radosť. A áno, môže to byť presne tým, že majú bohatú históriu v rámci metalovej hudby. Je im to blízke. Severania taktiež vedia fakt dobre po anglicky a tým, že angličtina nie je môj materinský jazyk a ani ich, vedia sa s tým viac stotožniť a lepšie mi rozumejú.

Zdroj: Redzed

Hoodfest je rapovo zameraný, Sziget je multižánrový. Volajú ťa aj na domáce či okolité čisto metalové veľké festivaly typu Nova Rock alebo Rock am Ring?

Čo sa týka domácich metalových festov, hrali sme napríklad na Brutal Assaulte, takisto na Fajtfeste a sadlo to tam dobre. Z toho, ako dopadol Brutal, sme boli fakt nadšení. Bolo to tam narvané a malo to skvelú atmosféru. Všetky modernejšie metalové festivaly nás vždy super prijali. A jasné, som otvorený aj koncertu na nemeckom Rock am Ringu. Ak by sme dostali príležitosť, myslím, že by sme tam skvele zapadli.

Trocha ma prekvapilo, že amíci sa na koncertoch až tak nehýbu. Viacerí americkí interpreti mi vraveli, že práve európske publikum je vďačnejšie a vie sa na koncertoch ďaleko lepšie baviť.

Si Čech, ale, paradoxne, najviac poslucháčov máš z Ameriky. Dnes je pretlak umelcov prakticky v každom žánri, ako sa ti podarilo dostať do povedomia ľudí tak ďaleko za hranicami? Čo ti najviac pomohlo?

Hudba, ktorú robím, v Amerike dosť fičí a s Američanmi mám aj pár spoluprác. Mal som dokonca jeden koncert v Los Angeles, takže prirodzene sa to tam dostalo. Ďalšia vec je, že dnes vo svete reelsiek a TikTok videí to ide jednoduchšie. Amíci napríklad často moju skladbu Rave In The Grave či ďalšie moje najznámejšie veci, dávali do svojich krátkych videí. Tým pádom sa to rozšírilo ďalej medzi ľudí na sociálnych sieťach. To mi tiež dosť pomohlo.

V LA si predskakoval Terror Reidovi. Aký to bol pocit?

Terror Reida som počúval už od čias, keď bol dubstepový DJ, mal som vtedy asi štrnásť rokov. Byť s ním priamo na jednom pódiu pre mňa bola bomba. Paradoxne, trocha ma prekvapilo, že amíci sa na koncertoch až tak nehýbu. Aj na headlinerovi koncertu boli statickí. Viacerí americkí interpreti mi inak vraveli, že práve európske publikum je vďačnejšie a vie sa na koncertoch ďaleko lepšie baviť.

Šiel si potom na afterku do Hollywoodu. Spoznal si sa tam s nejakými celebritami či populárnymi hudobníkmi? Zažil si tam niečo bláznivé?