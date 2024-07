Rovinj patrí k najkrajším miestam Chorvátska a v lete je preplnený dovolenkármi. Nadšenie niektorých turistov však zhasne, len čo vojdú do podniku, ktorý recenzie označujú za ten úplne najhorší v celom meste. A práve tam sme sa vybrali aj my.

Istria patrí k najznámejším a najobľúbenejším regiónom Chorvátska, kam v letnej sezóne smerujú tisíce dovolenkárov. Na základe dát z posledných sezón vysvitlo, že najčastejšie sem prúdia Nemci, Rakúšania, Chorváti či Slovinci.

Mestá ako Pula či práve Rovinj však čoraz viac navštevujú aj slovenskí dovolenkári. Rovinj, ktorého počet obyvateľov nepresahuje ani 15-tisíc ľudí, je vďaka svojej polohe, architektúre a možnostiam miestom, ktoré ani zďaleka mimo letnej sezóny nezíva prázdnotou.

V tomto článku si prečítaš: Prečo je Mikula najhoršie hodnoteným podnikom v meste Rovinj.

Čo sme tam zažili my.

Koľko sme napokon platili.

V roku 2023 mal už v polovici júla takmer 450-tisíc návštevníkov. Turisti objavujú uličky starého mesta, kochajú sa výhľadmi či spoznávajú čarovné vnútrozemie Istrie. Rovinj, ktorého prímorská promenáda sa tiahne po okraji celého starého mesta, disponuje množstvom prevádzok, reštaurácií a barov, ktoré sú v letnej sezóne takmer vždy plné.

Mikula je údajne najhoršou reštauráciou v meste

Keďže ide o populárne letovisko plné turistov, nájdeš v ňom lepšie, ale aj horšie miesta. Horšími sa myslia tie, ktoré cielene klamú dovolenkárov. Hovorí sa im turistické pasce. Najmä čo sa týka míňania peňazí, človek sa na letnej dovolenke správa často odlišne než doma. Na dovolenke si skrátka dovolíme. A práve to je cieľ scamerov.

Zdroj: Refresher/Timotej Gašper

Moderná digitálna doba však pomáha ničiť tento nepopulárny trend, na ktorý môžeš naraziť vo viacerých formách prakticky všade, kde sa sústreďuje väčší počet ľudí. Recenzie na Tripadvisore, prípadne Googli vedia ľahko turistu naviesť, do ktorej reštaurácie by rozhodne mal, prípadne nemal ísť.

V Rovinji, ktorý sa nielen v sezóne hemží dovolenkármi, je v prevádzke vyše 250 reštaurácií a podnikov, ktoré by mali ponúknuť hosťom adekvátny a príjemný zážitok. To však ani zďaleka neplatí o všetkých.

Recenzie hovoria dvojakým jazykom

Negatívnym príkladom je na základe recenzií reštaurácia Mikula. V celom Rovinji je totiž len päť miest s horším hodnotením na Tripadvisore, pričom Mikula má ako jediná prevádzka minimálne 100 recenzií od hostí. Miesto 224 z 229 a celkové hodnotenie 2,5* sú teda vopred pomerne odpudzujúce faktory.

„Boli obsadené iba dva stoly a objednali sme si rybí tanier pre dve osoby. Po krátkom čakaní to prišlo a obe ryby boli vnútri ešte zamrznuté. Po reklamácii nám povedali, že ich to mrzí a že nová ryba bude teraz určite čerstvá. Prečo nie hneď? Zaplatili sme za nápoje a odišli z reštaurácie,“ tvrdí na Tripadvisore jeden z recenzentov.

Zdroj: Refresher/Timotej Gašper

„Hrozná reštaurácia s veľmi nekvalitnými surovinami a niektoré sa dokonca zdali zmrazené... bez slov,“ dodáva zákazníčka, ktorá Mikulu navštívila v lete 2023.

Naopak, recenzie na Googli tvrdia niečo iné. Tam sa takmer 300 ľudí zhodlo na celkovom hodnotení vyše 4*, čo teda určite nezodpovedá potenciálne najhoršej reštaurácii v meste. O tom, či podniku Mikula ľudia neprávom krivdia alebo je to skutočný scam, sme sa rozhodli presvedčiť na vlastnej koži.

Naša úloha v Mikule bola jasná. Overiť, či ide naozaj o turistickú pascu, ktorá čerpá len z výhodnej polohy priamo pri mori. Množstvo recenzií sa zhodlo aj v názore, že i keď podnik láka ľudí na skvelé ryby a morské plody, suroviny v ich jedlách sú konzervované, je ich málo a ceny sú horibilne vysoké. Kritika padla aj na nápoje, a to, že za pohár koly údajne účtujú približne 7 eur a čapované pivo je nekvalitné.

Vitajte na mieste, kde je viac čašníkov než hostí

Našu dovolenku v chorvátskej Istrii zdobí hlavne čarovné mesto Rovinj, ktorého návštevu odporúčame každému. To, či do tohto odporúčania zapojíme aj reštauráciu Mikula, sa dozvieš v nasledujúcich riadkoch.

Návšteva večerného starého mesta, ktoré je už viac než 60 rokov kultúrnou pamiatkou, je jednou z najlepších vecí, ktoré môže dovolenkár v Rovinji zažiť. Je piatok podvečer a my sa prechádzame ulicami historického mesta, ktoré sa v tom čase postupne zapĺňa.

Zdroj: Refresher/Timotej Gašper

Na promenáde, kde sa stretáva viacero uličiek, je rušno. Množstvo plných terás, výhľad na more, lode aj ikonické staré mesto doslova lákajú turistu, aby si sadol a užil dané chvíle naplno. Treba si však dať pozor na to, aby si nespadol do pasce. Turistickej pasce.

Po niekoľkých minútach chôdze prichádzame na miesto činu. Dlhá a vysvietená terasa podniku Mikula je priamo pred nami. Ako býva zvykom, pred terasou je vystavené menu, ktoré môže turistom pomôcť zorientovať sa v cenách. Pristavíme sa pri tabuli, pričom nás z diaľky vítajú vysmiati zamestnanci údajne najhoršieho podniku v meste.

Ceny sú vysoké, čo vyplýva z toho, že Mikula sa nachádza blízko mora a disponuje skutočne pekným výhľadom na okolie. Šokuje nás však cena niektorých bežných jedál na jedálnom lístku. Ak si človek v Mikule chce dať napríklad slovenskú klasiku vyprážaný syr s hranolkami a dipom, nechá za to spolu takmer 25 eur. Za liter chorvátskeho vína tam zaplatíš 50 eur. Je to veľa? Málo? Či tak akurát? Daj nám vedieť v komentároch.

Dovolia nám sadnúť si, kam chceme?

Keďže nespokojní zákazníci sa sťažovali aj na to, že im čašníci nedovolili sadnúť si tam, kam pôvodne chceli, skúšame na úvod práve tento ťah. Po tom, čo čašníčka ukáže prstom na stôl, navrhujeme iný, takisto pre dve osoby.