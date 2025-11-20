ODIMON, lovca dobrodružstiev otvoril Attila Végh a prezident Slovenskej poľovníckej komory

Firma ODIMON prešla výraznou transformáciou, od regionálnej predajne až po sieť s medzinárodným pôsobením.
Nové pobočky, moderný e-shop a rastúca značka TETRAO dokazujú, že slovenský biznis môže rásť srdcom aj rozumom. ODIMON píše novú kapitolu plnú energie a poctivej práce. Za posledné 3 týždne otvorili a relokovali 3 predajne a každú pokrstila iná, silná osobnosť.
- V Bratislave Attila Végh, svetový MMA šampión.
- V Trenčíne MUDr. Roman Sokol, rešpektovaný urológ.
- Vo Zvolene Ing. Tibor Lebocký, prezident Slovenskej poľovníckej komory.
„Tešili sme sa na slávnostné otvorenia. Takto sme sa chceli poďakovať verným zákazníkom za podporu,“ hovorí CEO, lesník Ing. Igor Boledovič.
ODIMON úspešne dokončil rozsiahly rebranding, ktorý zjednotil predajne aj online svet pod jednu modernú identitu. Nový šat dostali aj prevádzky v Prešove, Poprade a Brne. Zjednotenie prebehlo vo všetkých krajinách, kde firma pôsobí, vrátane Poľska, Maďarska a Rumunska. A už teraz sa pripravujú vstúpiť na Balkán, čím posilnia slovenskú ekonomiku. Po osamostatnení od pôvodnej spoločnosti postavili svoj rast na kvalite, odbornosti a férovosti.
Keď nakupovanie pomáha – príbeh značky TETRAO
Neodmysliteľnou súčasťou firmy ODIMON je vlastná značka TETRAO, ktorá si rýchlo získala priazeň zákazníkov doma i v zahraničí. Je synonymom spoľahlivosti, funkčnosti, detailného spracovania a pomoci prírode.
Časť výnosu z predaja ide na záchranu hlucháňa hôrneho, jedného z najohrozenejších druhov našich lesov. Aj vďaka tejto iniciatíve sa podarilo financovať monitoring pomocou fotopascí, úpravy biotopov a dlhodobú spoluprácu s odborníkmi z lesníckych a ochranárskych organizácií. Každý nákup prispieva k zachovaniu slovenskej prírody.
Ešte ste nenavštívili ODIMON predajne? Teraz je ten správny čas. ODIMON nájdete v každej časti Slovenska a privíta vás tím ľudí s vášňou pre prírodu, úprimným prístupom a dôrazom na osobný kontakt.