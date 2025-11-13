Máš chuť na voňavú jablkovú štrúdlu či tvarohový koláč? V tejto pekárni si príde na svoje každý milovník sladkého pečiva

Tieto chute ti pripomenú babičkinu kuchyňu.
Nostalgia, ktorá vonia ako čerstvo upečená štrúdľa. Niektoré chute jednoducho nevyjdú z módy. Jablká so škoricou, mak, orechy, tvaroh či slivkový lekvár, majú v pečive svoje pevné miesto už celé generácie. V Crustorii im dávajú nový život.
1. Jablká a škorica: vôňa, ktorá ťa očarí na kilometre
Predstav si jablkovú štrúdľu, ktorá práve vyšla z rúry. Cesto ešte chrumká, jablká sú karamelovo sladké a vzduchom sa nesie škorica. Crustoria túto klasiku neprepisuje, len ju zdokonaľuje. Kombinuje sladké jablká, aromatickú škoricu a poctivé maslové cesto do verzie, ktorá chutí ešte lepšie, ako si pamätáš.
A ak miluješ tieto jesenné chute, pri štrúdli sa určite nezastavíš. V Crustorii nájdeš aj škoricové osie hniezda, nadýchaný závin alebo jablkové pité, ktoré chutí presne ako to „od babky“.
2. Mak: malý zázrak s veľkou tradíciou
Vedel si, že mak je známy už niekoľko tisíc rokov? Kedysi sa považoval za symbol hojnosti a šťastia, a preto sa z neho pieklo najmä počas významných sviatkov, ako boli Vianoce či Veľká noc. Dnes si ho však môžeš dopriať pokojne aj počas obyčajného pondelka a remeselná pekáreň Crustoria ti dokáže, že to rozhodne stojí za to.
Mak nie je len o chuti. Je nabitý minerálmi, podporuje zdravie kostí aj srdca a dodá energiu, keď ju najviac potrebuješ. V Crustorii z neho vznikajú poctivé klasiky – bratislavské rožky, moravské koláče, makové záviny či štrúdle.
3. Tvaroh: klasika plná vitamínov
Chuť tvarohu z detstva možno pamätáš ako jemne kyslú a nie príliš suchú. Najčastejšie sa podával so šúľancami, pirohami alebo len tak s cukrom.
A čo tak tvarohový koláč? Kedysi základ nedeľného obeda, dnes si ho môžeš dopriať v modernej podobe. V Crustorii napríklad vo forme tvarohového moravského koláča alebo tvarohovej štrúdle s jemne kyslastými višňami.
4. Orechy: nezabudnuteľná sviatočná chuť
Orechy si väčšina z nás spája hlavne s Vianocami. Najčastejšie sa z nich pripravovali orechové pusinky, ktoré pozostávajú len z bielkov, cukru a jemne mletých orechov. V Crustorii však nemusíš čakať celý rok, aby si si doprial túto nezameniteľnú chuť.
Aj keď orechové pusinky u nich nenájdeš, môžeš si pochutnať na orechovom bratislavskom rožku, orechovej štrúdli či orechovom závine.
5. Lekvár – sladká spomienka na leto
Lekvár je tradičná pochúťka, ktorá evokuje spomienky na domácu kuchyňu. V Crustorii sa však s lekvárom neboja experimentovať. V ich ponuke nájdeš nielen lekvárový moravský koláč s posýpkou, ale aj nadýchanú buchtu so slivkovým lekvárom, ktorá poteší tvoje chuťové bunky.
Chuť, ktorá ťa zavedie do detstva
Crustoria už tri desaťročia pečie tak, aby každé sústo pripomenulo, že niektoré chute sú večné. Poctivé suroviny, remeselná zručnosť a dlhoročné skúsenosti robia z ich pečiva zážitok, na ktorý nezabudneš. Objav svoje obľúbené chute z detstva v nákupných centrách Aupark, Eurovea, Avion, Central či Bory Mall.