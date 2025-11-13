Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Crustoria.
dnes 13. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 1:46
Sponzorovaný obsah

Máš chuť na voňavú jablkovú štrúdlu či tvarohový koláč? V tejto pekárni si príde na svoje každý milovník sladkého pečiva

Máš chuť na voňavú jablkovú štrúdlu či tvarohový koláč? V tejto pekárni si príde na svoje každý milovník sladkého pečiva
Zdroj: Monkeymedia/Michal Jakubec
Tieto chute ti pripomenú babičkinu kuchyňu.

Nostalgia, ktorá vonia ako čerstvo upečená štrúdľa. Niektoré chute jednoducho nevyjdú z módy. Jablká so škoricou, mak, orechy, tvaroh či slivkový lekvár, majú v pečive svoje pevné miesto už celé generácie. V Crustorii im dávajú nový život.

1. Jablká a škorica: vôňa, ktorá ťa očarí na kilometre

Predstav si jablkovú štrúdľu, ktorá práve vyšla z rúry. Cesto ešte chrumká, jablká sú karamelovo sladké a vzduchom sa nesie škorica. Crustoria túto klasiku neprepisuje, len ju zdokonaľuje. Kombinuje sladké jablká, aromatickú škoricu a poctivé maslové cesto do verzie, ktorá chutí ešte lepšie, ako si pamätáš.

A ak miluješ tieto jesenné chute, pri štrúdli sa určite nezastavíš. V Crustorii nájdeš aj škoricové osie hniezda, nadýchaný závin alebo jablkové pité, ktoré chutí presne ako to „od babky“.

crustoria
Zdroj: Monkeymedia/Michal Jakubec

2. Mak: malý zázrak s veľkou tradíciou

Vedel si, že mak je známy už niekoľko tisíc rokov? Kedysi sa považoval za symbol hojnosti a šťastia, a preto sa z neho pieklo najmä počas významných sviatkov, ako boli Vianoce či Veľká noc. Dnes si ho však môžeš dopriať pokojne aj počas obyčajného pondelka a remeselná pekáreň Crustoria ti dokáže, že to rozhodne stojí za to.

Mak nie je len o chuti. Je nabitý minerálmi, podporuje zdravie kostí aj srdca a dodá energiu, keď ju najviac potrebuješ. V Crustorii z neho vznikajú poctivé klasiky – bratislavské rožky, moravské koláče, makové záviny či štrúdle.

crustoria
Zdroj: Monkeymedia/Michal Jakubec

3. Tvaroh: klasika plná vitamínov

Chuť tvarohu z detstva možno pamätáš ako jemne kyslú a nie príliš suchú. Najčastejšie sa podával so šúľancami, pirohami alebo len tak s cukrom.

A čo tak tvarohový koláč? Kedysi základ nedeľného obeda, dnes si ho môžeš dopriať v modernej podobe. V Crustorii napríklad vo forme tvarohového moravského koláča alebo tvarohovej štrúdle s jemne kyslastými višňami.

crustoria
Zdroj: Monkeymedia/Michal Jakubec

4. Orechy: nezabudnuteľná sviatočná chuť

Orechy si väčšina z nás spája hlavne s Vianocami. Najčastejšie sa z nich pripravovali orechové pusinky, ktoré pozostávajú len z bielkov, cukru a jemne mletých orechov. V Crustorii však nemusíš čakať celý rok, aby si si doprial túto nezameniteľnú chuť.

Aj keď orechové pusinky u nich nenájdeš, môžeš si pochutnať na orechovom bratislavskom rožku, orechovej štrúdli či orechovom závine.

crustoria
Zdroj: Monkeymedia/Michal Jakubec

5. Lekvár – sladká spomienka na leto

Lekvár je tradičná pochúťka, ktorá evokuje spomienky na domácu kuchyňu. V Crustorii sa však s lekvárom neboja experimentovať. V ich ponuke nájdeš nielen lekvárový moravský koláč s posýpkou, ale aj nadýchanú buchtu so slivkovým lekvárom, ktorá poteší tvoje chuťové bunky.

crustoria
Zdroj: Monkeymedia/Michal Jakubec

Chuť, ktorá ťa zavedie do detstva

Crustoria už tri desaťročia pečie tak, aby každé sústo pripomenulo, že niektoré chute sú večné. Poctivé suroviny, remeselná zručnosť a dlhoročné skúsenosti robia z ich pečiva zážitok, na ktorý nezabudneš. Objav svoje obľúbené chute z detstva v nákupných centrách Aupark, Eurovea, Avion, Central či Bory Mall.

crustoria
Zdroj: Monkeymedia/Michal Jakubec
