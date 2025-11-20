Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti JTI.
dnes 20. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 3:01
Sponzorovaný obsah

Dobré skutky nevychádzajú z módy. Takto pomohli známe slovenské tváre rodinám v núdzi

Dobré skutky nevychádzajú z módy. Takto pomohli známe slovenské tváre rodinám v núdzi
Zdroj: JTI
Bazár bol oslavou Odevnej banky, ktorá doteraz pomohla viac ako 2 350 rodinám po celom Slovensku.

Centrum Nivy v Bratislave sa 8. novembra stalo miestom empatie a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Predvianočnú atmosféru blízkosti a podpory priniesol charitatívny bazár Vystajluj sa (v) dobrom – podujatie pod taktovkou Odevnej banky, ktorá už viac ako rok pomáha jednorodičom a rodinám v núdzi po celom Slovensku.

Bazár ponúkol možnosť vybrať si z množstva originálnych kúskov od známych osobností a podporiť tak poslanie Odevnej banky. Partnerom projektu je JTI Slovak Republic.

Keď móda spája srdcia

Na návštevníkov bazáru čakali vešiaky plné šiat, kabátov a doplnkov, ktoré pre dobrú vec venovali známe osobnosti. Patrili k nim Dominika Morávková, Milan Ondrík, Kristína Kanátová, Adriana Kmotríková či členovia skupiny Billy Barman. Charitatívny event moderoval Oliver Oswald a hudobným vystúpením inšpiroval k dobrým skutkom The Curly Simon. Celé poobedie sa nieslo v znamení solidarity a chuti pomáhať.

„Každý človek by si mal pravidelne čistiť svoju karmu. Preto sa snažím pomáhať, ako sa len dá, a najmä projektom, ktorým verím. Tento projekt je skvelý v tom, že ľudia môžu prispieť, aj keď len tým, že prídu a kúpia si niečo, čo niekto iný daroval. Pomáhať tomu, kto si sám úplne nedokáže pomôcť, je podľa mňa najkrajšia myšlienka,“ povedal Oliver Oswald.

JTI
Zdroj: JTI

Zbierka sa tešila veľkej priazni návštevníkov Nivy centra – aj vďaka ich podpore dokáže Odevná banka naďalej pomáhať zraniteľným rodinám. Pridali sa aj influenceri – medzi tých, ktorí bazár podporili osobne a prispeli na zbierku, patrili napríklad Martin Vanko (známy ako Vorvanko) so svojím psom Ňinom či Jana Žampachová.

„Neviem si predstaviť, aká ťarcha je na tých jednorodičoch, ktorí sú na deti sami. Keď prišla ponuka pomôcť tomuto projektu, tak som neváhal, pretože aj vo svojom okolí mám kamarátky, ktoré sú jednorodičky a majú za sebou nejaký príbeh. O to viac to mnou lomcuje a nenecháva chladným. Dodať nejaké oblečenie do bazára bolo najmenej a prísť aj osobne podporiť túto myšlienku a zároveň si aj niečo kúpiť mi prišlo jasné ako facka,“ povedal Vanko.

Rok podpory, ktorá má zmysel

Charitatívny bazár bol aj oslavou nedávnych prvých narodenín Odevnej banky. Išlo nielen o príležitosť obzrieť sa dozadu a oceniť štedrosť a podporu darcov, ale zároveň upriamiť pozornosť na to, ako najlepšie pomáhať aj naďalej.

„Náš nápad vznikol postupne v Odevnej banke, ktorá pred mesiacom oslávila svoje prvé narodeniny. Počas roka sme si uvedomili, že ľudia sú neuveriteľne štedrí – darujú nám množstvo pekného oblečenia, často úplne nového. A keďže sme nezisková organizácia, rozhodli sme sa tieto výnimočné kúsky využiť na získanie finančných prostriedkov pre ďalšie fungovanie a pomoc rodinám,“ vysvetlila PR manažérka Odevnej banky, Zuzana Horváthová.

JTI
Zdroj: JTI

Počas svojich prvých 12 mesiacov poslala Odevná banka 9 553 balíkov s oblečením, čím dala druhú šancu takmer 40 tonám textilu. Pomohla tak viac ako 2 350 rodinám po celom Slovensku, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.

„Každý si zaslúži žiť dôstojne,“ hovorí Linda Pašková, projektová manažérka Odevnej banky. „Máme veľkú radosť, že ľudia majú záujem podporiť rodiny v núdzi a preto sa snažíme naďalej rozvíjať našu činnosť.“

Spolu s partnermi

Spoločne s darcami stojí za úspechom projektu aj podpora silného partnera, JTI Slovak Republic. JTI sa dlhodobo zameriava na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, a to aj prostredníctvom iniciatívy Odevnej banky. 

„Podporujeme projekty, ktoré majú zmysel. Odevná banka je skvelým príkladom, ako sa dá pomoc premyslene a udržateľne rozvíjať. Za rok fungovania pomohla tisíckam rodín a recyklovala desiatky ton oblečenia. Preto chceme byť jej partnerom aj naďalej,“ povedala Lýdia Valentová z JTI Slovak Republic.

„Úspech firmy stojí aj na tom, ako myslí na spoločnosť, v ktorej pôsobí. Znamená to dlhodobo a nepretržite prispievať k jej zlepšeniu – a som rada, že v JTI to robíme v praxi,“ hovorí Valentová.

JTI
Zdroj: JTI

Zmysluplná a dlhodobá pomoc

Vízia Odevnej banky je dlhodobo rozširovať svoju podporu a pomôcť tak čo najväčšiemu počtu rodín, ktoré to potrebujú. Práve preto má ambíciu zväčšiť svoje kapacity a poskytnúť plnohodnotné pracovné príležitosti ženám, ktoré do projektu vkladajú nemalé úsilie a samy čelia náročným životným situáciám.

„Naším cieľom je udržať chod Odevnej banky, nájsť väčšie priestory a jednorodičkám, ktoré u nás pracujú, ponúknuť plný úväzok. Zatiaľ to nebolo možné, no verím, že vďaka podujatiam ako toto sa nám to podarí,“ doplnila Horváthová. 

Podujatie Vystajluj sa (v) dobrom bolo pripomienkou, že ľudskosť a solidarita nás všetkých spájajú. Ukázalo, že môžeme byť oporou nielen jeden druhému, ale predovšetkým môžeme spoločným úsilím pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

„Prajem si, aby sa ľudia viac rešpektovali a mali radi. Vľúdnosť a ľudskosť nás nič nestoja, ale pritom robia krajší život nielen nám, ale aj ľuďom okolo nás,“ uzatvára Valentová.

Odevnú banku a rodiny, ktorým pomáha, môžeš naďalej podporiť v online zbierke
MÓDA SLOVENSKO
