Nedokončený rodinný dom, rekonštrukcie typizovaných škôl alebo bazén ako obývačka. Poznáme diela nominované na prestížne ocenenie CE ZA AR.

Slovenská komora architektov tento rok už po 23-krát ocení to najlepšie zo súčasnej slovenskej architektúry cenami za architektúru CE ZA AR. Do prvého kola sa prihlásilo 116 architektonických realizácií. Odborná porota zložená zo slovenských aj zahraničných architektov a architektiek, odborníkov a odborníčok navštívila 24 diel, ktoré postúpili do druhého kola prehliadky.

Porota následne určila nominované diela v jednotlivých kategóriách. Laureátov sa dozvieme na slávnostnom vyhlásení 3. októbra 2024 v Starej tržnici v Bratislave. Nižšie si môžeš pozrieť vybrané diela.

V našom prehľade ti priblížime jedno dielo z každej súťažnej kategórie – rodinný dom, bytový dom, občianske a priemyselné budovy, interiér, exteriér, fenomén architektúry. Bližšie informácie o všetkých 24 realizáciách si môžeš pozrieť na webe CE ZA AR

Okrem diel ocenených v šiestich kategóriách budú v rámci galavečera vyhlásené aj dve špeciálne ocenenia. Cena verejnosti je udeľovaná na základe internetového hlasovania, do ktorého sa môžeš zapojiť aj ty.

Ocenenie Patrón architektúry udeľuje Predstavenstvo Slovenskej komory architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, ale, naopak, je výsledkom práce osobnosti, miestnej samosprávy alebo inštitúcie, ktoré sa zaslúžili o rozvoj architektúry na Slovensku.

Rodinné domy

🏡 Názov: Rodinný dom Pernek

📍Miesto: Pernek

✏️ Ateliér: Studený architekti

✍🏻Architektúra: Ján Studený, Maroš Bátora, Daniel Silva

📐 Iné: Antonín Postřihač (statika)

„Naším zámerom bolo urobiť veľmi jednoduchý lacný dom, ktorý využíva terénne danosti pozemku a splýva s prostredím. Umiestnenie pri ceste rešpektuje okolitú zástavbu. Dom nevyčnieva – zapustením do prudkého južného svahu a zazelením plášťa prijíma mimikry okolia,“ vysvetlili architekti.

Konštrukciu domu tvorí betónová škrupina bez podpor. Interiér komunikuje s okolím iba

jediným skleným otvorom južným smerom – všetky obytné miestnosti sú orientované do záhrady.

Medzi ďalšie nominované diela v kategórii patria:

Bytové domy

🏡 Názov: ZWIRN 1 – Mestský blok

📍Miesto: Bratislava

✏️ Ateliér: Compass Architekti

✍🏻 Architektúra: Juraj Benetin, Matej Grébert, Daniel Bartoš, Peter Dostál, Marcel Vadík, Peter Janeček

🌳 Krajinná architektúra: Iveta Augustínová, Ján Augustín

📐 Iné: Veronika Selingerová (umelecké diela)

Blok sa skladá z dvoch bytových domov prepojených objektom podzemnej garáže. „Zwirn 1 je prvým realizovaným blokom v rámci prebiehajúcej revitalizácie bývalého areálu BCT. Nové riešenie tejto zóny spočíva v jednoduchom a silnom urbanistickom koncepte troch polyfunkčných mestských blokov s vylúčením tranzitnej dopravy, dôrazom na architektúru objektov a verejných priestorov,“ komentuje ateliér.





Medzi ďalšie nominované diela v kategórii patria:

Občianske a priemyselné budovy

🏡 Názov: Rekonštrukcia Základnej školy Plickova

📍Miesto: Bratislava

✏️ Ateliér: PANTOGRAPH

PANTOGRAPH: „Základná škola na Plickovej ulici, pôvodne postavená v 70. rokoch, prešla renováciou za viac ako 6 miliónov eur. Obnovená škola dnes disponuje 25 triedami a 10 špecializovanými učebňami. Návrh rešpektoval súčasné trendy vo vzdelávaní, požiadavky na vyššiu zážitkovosť výuky a podporu kreativity žiakov.“





Táto budova je bezbariérová a inkluzívna – školu môžu navštevovať aj deti s poruchou autistického spektra. Cieľom projektu je poskytnúť moderný a udržateľný vzdelávací priestor pre 600 študentov. Fasáde dodáva identitu jedinečné výtvarné dielo s názvom Kocúr, ktoré sa počas rekonštrukcie podarilo zachovať. Dielo od Ivana Vychlopena pochádza z roku 1972.

Medzi ďalšie nominované diela v kategórii patria:

Interiér

🏡 Názov: Kotva

📍Miesto: Bratislava

✏️ Ateliér: alanprekop

✍🏻 Architektúra: Alan Prekop

📐 Iné: Sebastian Komáček (výtvarná spolupráca, práca s oceľou)

Hlavným konceptom bytu je priniesť plnohodnotné bývanie pre mladého muža do bytu s malou metrážou pri absencii kuchyne a spálne. Inšpirácia bola čerpaná z japonského štýlu bývania, kde je podľa autorovho názoru dosiahnutá dokonalosť pri kombinácii funkcie bývania s malou podlahovou plochou.

V centre najväčšej izby je navrhnutá oceľová konštrukcia, ktorá rozdeľuje priestor na horizontálnej aj vertikálnej osi do viacerých funkčných celkov.

Medzi ďalšie nominované diela v kategórii patria:

Exteriér

🏡 Názov: Obytný súbor Nový dvor

📍Miesto: Bratislava

✏️ Ateliér: Sadovsky & Architects, Laboratórium architektúry krajiny

✍🏻 Architektúra: Oliver Sadovský, Peter Hubinský, Dalibor Špilák, Mateja Vonkomerová, Branislav Husárik, Silvia Rosíková

🌳 Krajinná architektúra: Michal Marcinov, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová, Matúš Antolík, Zuzana Antolíková

Projekt Nový dvor začal vznikať v roku 2015 zmenou uvažovania o funkčnom využití lokality Bory. „Nový dvor bol prvým projektom transformácie tohto územia, preto bolo naším zámerom priniesť kvalitu, ktorá bude zároveň vytvárať identitu novej štvrte. Tým nosným prvkom sa stáva centrálny parkový verejný priestor,“ vysvetľujú architekti.

Medzi ďalšie nominované diela v kategórii patria:

Bratislavská kalvária (Bratislava, Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal, Pavlína Blažeková, Mária Hantabalová, Slavomír Šmihula,Marko Valach, Robert Starinský)

Fenomén architektúry

🏡 Názov: Prvá fáza revitalizácie Námestia slobody v Bratislave

📍Miesto: Bratislava

✏️ Ateliér: 2021, s. r. o., Laboratórium architektúry krajiny

✍🏻 Architektúra: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Michaela Lőrinczová, Jana Smolíková, Lenka Borecká, Dorota Volfová, Matúš Antolík, Miroslava Daňová, Monika Bočková, Dominika Štrbíková, Magdaléna Mikundová

🌳 Krajinná architektúra: Michal Marcinov, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová

📐 Iné: Stanislav Režný (spoluautor rekonštrukcie fontány a autor technologického riešenia), Boris Belan (dizajnér kovovej konštrukcie)

„Ak sa malo stať námestie naozaj Námestím slobody, bolo treba pretaviť to aj do fyzického priestoru. Navrhli sme preto sprístupnenie fontány a debarierizovanie viacerých vyvýšených záhonov pobytových plôch,“ vyjadrili sa architekti.

Dno bazénov bolo zarovnané k okolitému terénu tak, aby sa dalo dnu takmer bezbariérovo vstúpiť. Výškové rozdiely medzi bazénmi boli zmenšené, okolo tela fontány pribudli schody. Kvalita vody dosahuje vďaka automatizovanej technológii čistenia kúpaliskový štandard. Múriky okolo časti vyvýšených trávnikov nahradil postupný nábeh zjazdný aj s kočíkom.

Medzi ďalšie nominované diela v kategórii patria: