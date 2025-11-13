Kategórie
dnes 13. novembra 2025 o 15:49
Sofia Angušová

Rodičia utýrali k smrti svojho trojročného syna. Mysleli si, že je posadnutý démonom

Rodičia utýrali k smrti svojho trojročného syna. Mysleli si, že je posadnutý démonom
Tragédia sa stala minulý rok v rakúskom okrese Kufstein, no obžalobu podali až teraz. Rodičom hrozí doživotné väzenie.

V Rakúsku otriasol verejnosťou mimoriadne krutý prípad. Trojročného chlapca tam podľa polície utýrali na smrť jeho vlastní rodičia, ktorí verili, že je posadnutý démonom. Dieťa zomrelo od hladu a smädu, pričom vážilo len sedem kilogramov, píše portál Kronen.

Rodičia, obaja vo veku 27 rokov, ho dlhodobo bili, zväzovali a zatvárali do skrine. Svoje sadistické správanie si dokonca nahrávali a o mučení dieťaťa písali v správach. Vyšetrovatelia našli desiatky dôkazov, vrátane fotografií či videí, ktoré zachytávajú, ako s chlapčekom bezcitne zaobchádzali.

Podľa prokuratúry v Innsbrucku išlo o vedomé a úmyselné týranie. Hovorca prokuratúry Hansjörg May uviedol, že obaja obžalovaní sú duševne zdraví, no trpia sadistickou poruchou osobnosti. Hovorca zároveň uviedol, že rodičia verili, že v tele malého chlapca žije démon. Pár spôsoboval synovi bolesť a mučili, až napokon syna úplne zničili.

V čase svojej smrti vážil chlapček len 7 kilogramov a meral 94 centimetrov. Jeho tragický prípad teraz vyvoláva otázky o dohľade nad rodinami a o tom, ako podobným tragédiám predchádzať. Tri staršie deti páru sú podľa vyšetrovateľov v bezpečí a v starostlivosti sociálnych úradov.

