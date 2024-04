RECENZIA: Fallout – lepší videoherný seriál ako The Last of Us?

Seriál Fallout od Amazonu uchváti celý svet. Takto sa robí skvelý postapokalyptický príbeh.

Keď Amazon Prime Video a Jonathan Nolan (Westworld) oznámili v roku 2020 prípravy seriálu Fallout podľa slávnej videohernej série, málokto sa asi potešil. Ďalší zbabraný postapokalyptický seriál od Nolana skutočne nikto nepotreboval. A aj keď sa to stále môže stať (Westworld bol v prvej sérii úžasný a kazil sa až s pribúdajúcimi sériami), Fallout je zatiaľ veľkým prekvapením.

Už od prvej epizódy ide o veľmi podarenú, zábavnú a dejovo bohatú adaptáciu. Hráči si užijú množstvo odkazov pre znalcov tohto sveta, no seriál je rovnako dobrý aj pre tých, ktorí sa s týmto svetom stretávajú po prvýkrát.

Jeho dej sa odohráva viac ako 200 rokov po atómovej vojne, ktorá zničí takmer celý svet. Tvorcovia nezabudli, že diváci milujú mysteriózne zápletky, a tak do seriálu pridali aj flashbacky zobrazujúce, ako došlo k vojne a aké tajomstvá skrývajú hlavné postavy seriálu.

Zdroj: Amazon Prime Video

V priebehu ôsmich epizód prvej série (tvorcovia už robia na druhej) diváci spoznajú Lucy (Ella Purnell z Arcane či Yellowjackets) z atómového krytu, idealistického vojaka Maxima (Aaron Moten z Emancipation či Father Stu) či lovca odmien a mutanta v jednom menom Ghúl (Walton Goggins z The Hateful Eight).

S odstupom času tvorcovia odkryjú viac z ich minulosti a osobnosti a do konca série si divák zamiluje zrejme všetkých troch. Osviežujúco pôsobí najmä Ghúl, ktorý je viac záporákom ako antihrdinom. Vzhľadom na to, čo prežil, mu to však človek nezazlieva.

Seriálu sa podarili akčné scény, aj keď ich nie je až tak veľa. Prekvapí najmä množstvo násilných a brutálnych scén, ktorými režiséri nešetria. Tvorcom sa však ešte viac podarilo zaujať diváka úplne inými vecami, akými sú tajuplný a zaujímavý príbeh, skvelo spracované postavy, humor a budovanie rozsiahleho sveta s novými pravidlami a fungovaním, než to bolo vo svete nepoškvrnenom atómovými bombami.

Zdroj: Prime Video

Príbeh odohrávajúci sa v atómových krytoch je pritom rovnako – ak nie ešte viac – komplexný a intenzívny ako udalosti na povrchu. Vďaka tomu si diváci užijú prepletené dejové línie s množstvom výborných postáv a príbehových prekvapení.

Fallout oplýva fantastickou postapokalyptickou atmosférou, ktorá sa však v posledných dieloch vytráca. Obzvlášť v scénach na povrchu, ktoré sa neodohrávajú v klasickom postapo prostredí. Chýbajú menšie či veľké mestá a ľudské osídlenia, rozpadnuté budovy, strety s inými preživšími a podobne.

Posledných niekoľko epizód by sa mohlo odohrávať na hocijakom mieste v roku 2024 a atmosfére ani deju by to nijako neuškodilo. Azda bude v tomto druhá séria precíznejšia. Rovnako tak by mohli ubrať na množstve licencovanej a inej retro hudby, ktorá už občas liezla na nervy a nie vždy sa do scény hodila.

Zdroj: Prime Video

Seriálu škodí aj sem-tam slabšie CGI a prílišná digitálnosť, ale dá sa to tvorcom odpustiť. Vytvorili totiž aj veľa kulís a skutočných postapokalyptických pľacov. Úžasnú prácu odviedlo aj oddelenie maskérov, a to najmä pri mutantoch a detailoch ich tvárí a pokožky.

Fallout ťaží aj z dobrých hereckých výkonov, a to najmä vďaka prítomnosti fantastického Waltona Gogginsa a Elly Purnell. Aj vďaka nim a skvelo vyskladanej zápletke má človek chuť pozerať jednu časť za druhou a neprestať, až kým sa neskončí celá séria. Tá si zaslúži osem a pol bodu z desiatich.

Keďže od nás prvá séria The Last of Us dostala osem bodov z desiatich, dá sa povedať, že Fallout je po novom najlepším hraným seriálom podľa videohry. Pred rokom by nás za také tvrdenie vysmial celý internet. Tak schválne, skús si Fallout zapnúť, či sa od neho budeš vedieť odtrhnúť.