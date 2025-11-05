Séria filmov Now You See Me, ktorú u nás poznáme pod názvom Podfukári, sa čoskoro dočká tretieho dielu. Four Horsemen sa vracajú po desiatich rokoch a naberajú troch nových rekrutov na „najväčší trik ich kariéry“.
Tretí diel sa v kinách objaví už 12. novembra a trailer vyzerá veľmi sľubne. Klasickú skupinu „Four Horsemen“ tvoria Jesse Eisenberg, Woody Harrelson a vracia sa aj Isla Fisher a Dave Franco. Tentokrát ich doplnia traja noví, mladí členovia: hviezda filmu Detective Pikachu, Justice Smith, predstaviteľka mladej Gamory z Avengers: Infinity War, Ariana Greenblatt a talentovaný Dominic Sessa z oscarového filmu The Holdovers.
Úlohou novej skupiny bude ukradnúť najväčší diamant na svete od šéfky zločineckého syndikátu, čo ale samozrejme nebude vôbec jednoduché. Čakaj množstvo cameo, nové triky, ešte viac mágie a samozrejme kopu nečakaných zvratov. Trailer na film si pozri nižšie:
Než sa dočkáme pokračovania po takej dlhej dobe, poďme si pripomenúť nejaké zaujímavosti z predchádzajúcich dielov.
Isla Fisher sa skoro utopila
Niekedy sa neoplatí byť skvelým hercom. V scéne, kde sa snaží zviazaná utiecť a je ponorená pod vodou, sa jej zasekli putá, a tak sa snažila signalizovať, že sa topí. Nič netušiaci štáb si myslel, že len improvizuje svoju rolu a že sa nič nedeje. Až po chvíli im došlo, že niečo nie je v poriadku, a jeden z kaskadérov jej pomohol z nádrže von.
Michaela Cainea zabudli v šatni
Michael Caine, predstaviteľ Arthura Tresslera, sponzora skupiny Four Horsemen, zaspal vo svojej šatni. Do spánku sa ponoril tak silno, že nepočul režiséra ukončiť natáčanie a celý štáb si myslel, že už odišiel domov. Nevedomky tak uzamkli celý set a slávneho herca vo vnútri. Záchrana preňho prišla až v skorých ranných hodinách.
Prvý kartový trik nebol CGI
Film Now You See Me začína scénou, kde Jesse Eisenberg ukazuje fanúšičke trik s kartou. Trik sa označuje ako „card force“, čo je vnucovanie karty, ktoré diváka vmanipuluje k výberu karty, ktorú má kúzelník tiež vybranú.
Následne ju ukáže a divák je „mindblown“. Normálne by ste povedali, že to urobili pomocou vizuálnych efektov, ale nie, herec tento trik natrénoval a potom sám predviedol.
Na filme spolupracovali aj „reálni“ kúzelníci
V produkčnom tíme boli dvaja hlavní kúzelnícki poradcovia. David Kwong bol v titulkoch uvedený ako „head magic consultant“ a dokonca sa na moment objavil aj ako pódiový asistent v jednej scéne. Inak sa živí ako iluzionista a robil kúzla napríklad pre americké late night shows.
Davea Franca a Woodyho Harrelsona trénoval Keith Barry, ktorý je mentalista a hypnotizér. Na filme sa tiež podieľal jeden z najslávnejších súčasných kúzelníkov, David Copperfield.
Dave Franco by ti hodom karty mohol ublížiť
Franco sa položil do tréningu role kartového kúzelníka tak hlboko, že si nacvičil hádzanie kartami až tak, že by mohol niekomu ublížiť. S expertmi trénoval umenie hodu kartou ako keď ninja hádže shurikeny a vraj by zvládol preseknúť banán za letu. Svoje umenie tiež využil pri scéne, keď takto hádzal kartami po agentovi FBI. Bol to on, opäť žiadne CGI.