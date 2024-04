Amazon má seriál, ktorý prekoná aj Game of Thrones. Fallout ťa priklincuje k televízoru s krvavou akciou a humorom

Fallout je ďalší skvelý seriál od Amazonu, pre ktorý sa oplatí predplácať si službu Amazon Prime Video.

Konečne sme sa dostali do momentu, v ktorom filmové či seriálové adaptácie hier konečne nestoja za prd. Po The Last of Us akoby sa zlomila pomyselná videoherná kliatba a prichádzajú kvalitné hrané seriály a filmy (kvalitných animovaných už bolo veľa). Post-apokalyptický, sci-fi seriál Fallout funguje ako samostatný príbeh a zároveň je verný materiálu, z ktorého čerpá (vôbec však nie je potrebné poznať hry).

Seriál sa zameriava na tri rôzne postavy 220 rokov po vypuknutí apokalypsy. Svet zničili atómové bomby a v roku 2296 je povrch stále rádioaktívny. Sú na ňom mutanti, strážcovia poriadku v obrovských robotických oblekoch, rôzni čudáci, ale aj vrahovia a šialení roboti.

Zdroj: Amazon Prime Video

Hlavnými postavami sú neskúsená žena Lucy (Ella Purnell z Arcane či Yellowjackets) z atómového krytu, idealistický vojak Maximus (Aaron Moten z Emancipation či Father Stu) a lovec odmien a mutant v jednom menom Ghúl (Walton Goggins z The Hateful Eight). Každý z nich je diametrálne odlišný a ich charakterizácia je už po dvoch častiach, ktoré sme zatiaľ videli, veľmi unikátna a výrazná, takže zaujmú aj ostatných divákov.

Fallout sa síce odohráva v nehostinnom prostredí, no nie je len pochmúrnou drámou ako post-apokalyptické počiny The Road či The Last of Us. Pri seriáli sa dá pousmiať aj zabaviť a niektoré dejové línie či scény majú pozitívny či vtipný podtón. Navyše, akčné scény sú poriadne brutálne a krvavé, ale skôr zábavným, než odpudzujúcim spôsobom. Seriálu sa zatiaľ darí balansovať medzi zábavou a drámou. Zásluhu na tom majú aj skvelí herci.

Zdroj: Amazon Prime Video

Reč je najmä o Elle Purnell a Waltonovi Gogginsovi, ktorý mal už dávno dostávať hlavné roly. Tvorcovia Falloutu (postarali sa aj o seriál Westworld) vytvorili aj mysterióznu zápletku, ktorá je ďalším dôvodom, prečo je divák ochotný pozerať jednu epizódu za druhou. Veľa prezrádzať netreba.

Divákov však prekvapí, že dôvod, prečo sa Lucy, ktorá celý život prežila v atómovom kryte, vydá na povrch, je iný, než aký by očakávali z traileru. Prítomnosť funkčných dejových zvratov už od začiatku značí, že to nebude len ďalšia blbá zábava pre jednoduchých divákov. Na seriáli je vidieť väčší rozpočet a snahu o vytvorenie živého post-apokalyptického sveta, v ktorom nie je široko ďaleko len púšť.

Ak si seriál udrží takúto kvalitu až do konca, väčšinu ľudí veľmi poteší. Samotný Amazon, ktorý seriál zaplatil, kritici a aj diváci sú veľmi spokojní, takže tvorcovia už robia na druhej sérii. Všetkých osem častí tej prvej sú k dispozícií na Amazon Prime Video.