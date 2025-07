South Park sa vrátil so svojou 27. sériou, ktorá odštartovala v stredu 23. júla na Comedy Central.

Premiérová epizóda Sermon on the ’Mount vyvolala pozornosť aj kontroverziu. Satirický humor, ktorý je pre seriál South Park typický, bol tentoraz namierený na amerického prezidenta Donalda Trumpa. V epizóde je Trump zobrazený v posteli so Satanom, čo vyvolalo búrlivé reakcie.

Vládna cenzúra, koniec wokeness, ChatGPT a náboženstvo vo verejných školách boli hlavnými témami premiéry aktuálnej – 27. série. Na konci epizódy sa rieši zrušenie The Late Show s Stephenom Colbertom, keď Ježiš prosí obyvateľov South Parku, aby sa s Trumpom nezahrávali.

V promo klipe k epizóde je počuť voiceover, ktorý sľubuje návrat obľúbenej postavy a PC Principal predstavuje ďalšieho pravidelného hrdinu seriálu, Ježiša Krista. V klipe tiež Cartman hovorí: „Vláda nemôže zrušiť tento seriál, veď aký iný seriál by zrušili?“.

Na kontroverzný diel reagoval medzičasom aj Biely dom. „Pokrytectvo ľavice nemá konca – roky kritizovali ‘South Park’ za údajne urážlivý obsah, no zrazu túto šou ospevujú,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Taylor Rogers v stanovisku pre Variety. „Rovnako ako tvorcom ‘South Parku’, aj ľavici chýba akýkoľvek autentický či originálny obsah, a preto ich popularita neustále dosahuje historické minimá.“

„Táto šou nie je relevantná už viac ako 20 rokov a drží sa len tak-tak pri živote s neinšpirovanými nápadmi v zúfalom pokuse o pozornosť. Prezident Trump za šesť mesiacov splnil viac sľubov než ktorýkoľvek iný prezident v histórii našej krajiny – a žiadna štvrtotriedna relácia nezastaví víťazné ťaženie prezidenta Trumpa,“ uzatvorila hovorkyňa.

South Park odkazujúci na Colberta, ktorý bol zrušený v priebehu jedného týždňa, je neuveriteľný. Najlepšia šou všetkých čias - Syndróm (@ferdaenthusiast) 24. júla 2025