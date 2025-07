„Toto nie je miesto pre teba.“ Nový horor od režiséra Longlegsa má desivý prvý trailer

NEON Films zverejnila prvý teaser trailer k hororu Keeper.

Režisér Osgood Perkins, známy najmä filmom Longlegs a adaptáciou The Monkey Stephena Kinga, čoskoro predstaví nový horor Keeper.

Film sleduje pár, ktorý sa vyberie na výročie do odľahlej chaty. Keď sa začnú odhaľovať desivé tajomstvá, romantický víkend sa zmení na nočnú moru.

„Keeper sleduje pár, ktorý sa vyberie na romantický víkend do odľahlej chaty. Keď Malcolm (Sutherland) náhle odíde a vráti sa do mesta, Liz (Maslany) zostane sama a ocitne sa tvárou v tvár zlu, ktoré odhalí desivé tajomstvá chaty, “píše NEON. Na obale teaser traileru vidíme strašidelný nápis: „Toto nie je miesto pre teba.“

Film sa v kinách objaví 20. novembra, a ak ste ešte nevideli Longlegs a The Monkey, do tej doby je to ideálny čas napraviť.