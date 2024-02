TOP 10 mužských parfumov na jar: Creed, Byredo či Maison Margiela ponúkajú vôňu po daždi či najvzácnejšie japonské ovocie

Tieto luxusné parfumy ti navodia správnu jarnú atmosféru.

Zimu síce milujeme, ale už sa tešíme na príliv sviežeho jarného vzduchu, ktorý o niekoľko týždňov dorazí na naše územie. Odložíme kabáty či páperové bundy a budeme si užívať ľahkosť v podobe tenších modelov, ktoré odporúčame doplniť aj o kvalitnú vôňu.

Je dobré zvoliť ľahší parfum, ktorý zanechá sviežu a vzdušnú vôňu, nie ťažkú alebo korenistú. Tento pocit si užiješ nielen ty, ale aj tvoje okolie.

Predstavujeme TOP 10 najzaujímavejších jarných parfumov pre mužov, ktoré by si mal túto sezónu vyskúšať. V zozname nájdeš diela od značiek Maison Margiela, Diptyque, Byredo aj Creed, ktorých cena nie je najnižšia, ale vydržia ti niekoľko mesiacov a ich kúpu rozhodne neoľutuješ.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, celebritných outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Maison Margiela Replica When the Rain Stops

Prvý parfum v zozname je od značky Maison Margiela a je súčasťou najpredávanejšej kolekcie Replica. Vôňa zachytáva prvý moment čerstvého vzduchu po daždi, ktorý máme úzko spojený najmä s jarou.

Otvára sa esenciou ruže a ružového korenia, ktoré vôni dodávajú sladkosť a živelnú energiu. Po chvíli sa dostane do popredia vodný akord posledných kvapiek dažďa, ktoré sa vyparujú z končekov borovicového ihličia. Mokrú zem evokuje pačuli a všetko uzatvárajú tóny machu. Vôňa je dielom Fanny Bal, ktorá tvorí aj pre značku Frederic Malle.

Toaletnú vodu Maison Margiela Replica When the Rain Stops s objemom 30 mililitrov kúpiš za približne 75 eur v online obchode Notino.

Zdroj: Selfridges

Maison Francis Kurkdjian 724

Majster parfumér Francis Kurkdjian, ktorý pracuje aj pre módny dom Dior, je génius, o čom nás pravidelne presviedča najmä pod hlavičkou vlastnej značky. Medzi jeho najnovšie výtvory patrí parfum s názvom 724, ktorý je poctou New Yorku – mestu, ktoré nikdy nespí.

Kurkdjian stavil na vyváženú kompozíciu talianskeho bergamotu s akordmi bielych kvetov a so zmyselným pižmom. Výsledkom je aromatická kvetinová vôňa, ktorá nositeľovi pripomína pocit pri východe slnka nad vrcholmi výškových budov v centre známej metropoly.

Priehľadný flakón s objemom 35 mililitrov je v predaji za 125 eur v online obchode Ingredients.

Zdroj: Selfridges

Diptyque Eau des Sens

Francúzsky parfumérsky dom Diptyque je našou srdcovou záležitosťou, a to aj vďaka vôni Eau des Sens, ktorá predstavuje dokonalú súhru sviežosti a ovocných tónov.

Unisex toaletná voda Diptyque Eau des Sens rozochveje všetky tvoje zmysly, pohladí pokožku a prebudí ťa svojou sviežosťou. Za svoju originalitu vďačí samotnej myšlienke, ktorá stojí za jej vznikom, a to spojiť všetky dimenzie horkého pomarančovníka – jeho vetvy, listy aj plody. Hneď ako si budeš myslieť, že si túto sviežu citrusovú vôňu pochopil a odhalil jej tajomstvo, nečakane zmení smer a odhalí svoju drevitú korenenú tvár.

Charakteristický flakón s nádhernou čierno-bielou ilustráciou a objemom 100 mililitrov kúpiš za približne 145 eur cez Ingredients.

Zdroj: Selfridges

Byredo Animalique

Medzi naše obľúbené značky parfumov patrí aj Byredo, ktorú založil Ben Gorham v roku 2006 a odvtedy produkuje originálne vône. Perfektným príkladom je parfum Animalique.

V parfumovanej vode najprv vynikajú tóny citróna a bergamotu, ktoré prinášajú iskrivú sviežosť. Hrejivé kvetinové srdce vône tvorí sladká mimóza s fialkou, ktorá je doplnená o púdrový semiš. Divokú atmosféru v závere vonnej kompozície navodzuje silná korenistá aróma tabakových listov, ktorá sa snúbi s opojným santalovým drevom a ambrou.

Ak ťa opis parfumovej vody Byredo Animalique zaujal, flakón s objemom 50 mililitrov kúpiš za približne 160 eur v online obchode Ingredients.

Zdroj: Selfridges

Frederic Malle French Water

O tvoju pozornosť a čuchové bunky sa uchádza aj kolínska z dielní parfumérskeho domu Frederic Malle, ktorý patrí medzi absolútnu elitu v segmente luxusných vôní.

Dielo skúseného parfuméra menom Pierre Bourdon s názvom French Lover je esenciou mužskej elegancie – kolínska voda je sebavedomá, zmyselná, aromatická a je úplne iná ako ostatné vône v dnešnom zozname. Tvaruje ju akord florentského kosatca, pimentu a galbanu, pričom leží na základe z pačuli, kadidla a pižma, ktoré dodávajú hĺbku.

Nie úplne typická jarná vôňa je k dispozícii vo viacerých variantoch. Flakón s objemom 50 mililitrov môže byť tvoj za 205 eur cez online obchod Ingredients. Doplníš ňou svoju súčasnú zbierku?

Zdroj: Selfridges

Le Labo Baie 19

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov alebo vyhľadávaš informácie o kvalitných parfumoch, značka Le Labo nebude pre teba žiadnou novinkou. Ide o newyorského výrobcu, ktorý patrí pod konzorcium Estée Lauder a vyrába jedinečné unisex vône.

Do zoznamu sme zaradili parfumovú vodu Baie 19, ktorá v nás evokuje vôňu po výdatných dažďoch typických pre jarnú sezónu. Pre tento jav existuje aj názov petrichor. Je to vôňa, ktorá presýti vzduch po lejaku. V kompozícii vône objavíš borievku, pačuli aj zelené lístie, ktoré nasiaknu tvoje zmysly a rozpália ten magický pocit nekonečnej sviežosti.

Jarný parfum Le Labo Baie 19 s objemom 50 mililitrov kúpiš od približne 200 eur, napríklad v českom online obchode Ingredients.

Zdroj: Selfridges

Parfums de Marly Percival

Miesto v zozname si našiel aj parfum od prestížneho parížskeho výrobcu Parfums de Marly, ktorý založil Julien Sprecher v roku 2009 s cieľom priniesť odvážne nápady a novú víziu luxusu.

Medzi vrchnými tónmi sa vôňa bergamotu a mandarínky mení prostredníctvom dotyku aromatickej vody a ponúka jedinečnú kombináciu. Srdcové tóny dodávajú vôni charakter a hĺbku prostredníctvom zmesi prírodného jazmínu, fialky a pelargónie, ktoré sa prekrývajú s levanduľou, koriandrom a so škoricou.

Vôňa s názvom Percival predstavuje jemnú rovnováhu citrusových a aromatických tónov na drevitom základe, pričom vyžaruje sviežu, zmyselnú a rafinovanú vôňu v modrom flakóne, ktorý sa ti vryje do pamäti. 75 mililitrov tohto tekutého zázraku, ktorý je oslavou kráľovských konských dostihov, stojí 200 eur v online obchode Selfridges.

Zdroj: Selfridges

Creed Royal Water

Parížsky ateliér Creed má v zozname dvojnásobné zastúpenie, a to aj vďaka parfumu Royal Water, ktorý je čistý, živý a pomerne nenápadný, ale budeš ho milovať.

Šťavnaté stredomorské ovocie sa okamžite rozvonia ostrými akordmi jamajského korenia a rasce, a ako sa vôňa rozvíja, jemná vôňa cédrového dreva a pižma dodáva základným tónom výraznosť. Dokonale vyvážená vôňa, ktorá ťa prevedie jarnou sezónou s ľahkosťou a kráľovskou noblesou.

Vôňa vyjadruje energiu, silu a pôvab kráľovských a spoločenských osobností. Doplň svoju kolekciu o tento fresh kúsok. Fľaštičku s objemom 50 mililitrov kúpiš za 200 eur v online obchode Selfridges.

Zdroj: Selfridges

Creed Green Irish Tweed

Ateliér Creed považujeme za obrovskú ikonu vo svete parfumov, a to nielen vďaka vôni Aventus, ktorá je notoricky známa. Značka s obrovskou históriou ukrýva vo svojom portfóliu aj ďalšie zaujímavé parfumy vrátane kúska s názvom Green Irish Tweed.

Táto klasika je aromatická a neuveriteľne svieža. Tóny citrónu a verbeny v hlave vône sú ochladené závanom sviežej mäty. Hlavové tóny citrónu a verbeny sú dokonale ochladené závanom sviežej mäty. Vrstvy pelargónie sú posadené na pozadí sviežej levandule a vytvárajú klasickú fougérovú štruktúru, zatiaľ čo hlboká bohatá vôňa cédrového dreva sa rozprestiera na pozadí sviežeho dubového machu a zanecháva jedinečnú dlhotrvajúcu vôňu.

Rovnako ako dokonale ušitý oblek, aj zelený írsky tvíd značky Creed nosili a stále nosia sebavedomí muži na vrchole kariéry. Čierny flakón s objemom 50 mililitrov môže byť tvoj za 200 eur cez online obchod Selfridges.

Zdroj: Selfridges

Acqua di Parma Yuzu

To najlepšie na záver? Ak ti je blízky svet luxusných parfumov, o talianskej spoločnosti Acqua di Parma, ktorá patrí do produktového portfólia konzorcia LVMH, si už určite počul. Iskrivá vôňa s názvom Yuzu z kolekcie Signatures of the Sun v sebe spája horkosladké tóny yuzu so sviežimi citrusovými tónmi.

Okrem týchto tónov v parfume objavíš aj akordy bergamotu, lotosu, mimózy, lístkov fialky a jazmínu. Mimochodom, ovocie yuzu je považované za najvzácnejšie japonské ovocie a priamoúmerná tomu je aj cena tejto energizujúcej vône s charakteristickým rukopisom značky Acqua di Parma.

Flakón z ťažkého skla s objemom 100 mililitrov stojí približne 260 eur v online obchode Selfridges. Pri primeranom aplikovaní na pokožku ti však vydrží celú sezónu.

Zdroj: Selfridges

Ak hľadáš svieže jarné parfumy, respektíve toaletné vody s cenou do 100 eur, odporúčame Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum, Yves Saint Laurent Y, Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme alebo Givenchy Gentleman Society.